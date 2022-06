4 Nakon što završi skeniranje, Durand će digitalno rekonstruisati objekat tako što će sve podatke spojiti na kompjuteru "kao slagalicu". Rezultat je besprekorna digitalna replika koja se može okretati u bilo kom pravcu ili podeliti na odeljke, a da ostane precizna do pet milimetara.



"Ovo nam omogućava da u budućnosti planiramo popravku zgrade. To bi moglo da nam pomogne da utvrdimo da li se nešto pomerilo, što je važno iz bezbednosnih razloga, kao i da vidimo šta se može obnoviti, a šta ne. Takođe je korisno sa istorijske tačke gledišta", kaže on.