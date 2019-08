Rat jednog fotografa u Ukrajini

"Zvao se Eduard Jurijevič Fedorov. Bio je ukrajinski marinac. Snimio sam ovu fotografiju u martu 2018. godine, dok me je otpratio sa položaja fronta u blizini Marijupolja. Rekao je: 'Daj mi koju fotografiju za uspomenu.' Dvadeset sedmog juna pogodio ga je neprijateljski metak. Doktori su se borili pet dana da mu spase život, ali nisu uspeli. Srce mu je prestalo kucati.

Ostavio je trudnu ženu koju je upravo oženio. Sedamnaestog septembra rođena mu je kćerka koja će ga znati samo sa fotografija. Poznavao sam ga samo nekoliko sati, ali ću ga se sjećati cijelog života."

To su riječi Andrija Dubčaka, 42-godišnjeg ukrajinskog fotografa koji svojim fotoaparatom prati sukob u svojoj domovini od 2013. godine - kada su prvi put izbili protesti u blizini njegove kancelarije na kijevskom trgu Majdan (Trg nezavisnosti) - do eskalacije u rat između ruskih separatista i vojske Ukrajine. Do danas, sukob je oduzeo više od 13.000 života.