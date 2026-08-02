Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Multimedija

Zlatna medalja za ukrajinsku gimnastičarku koja je izgubila nogu u ruskom napadu

Zlatna medalja za ukrajinsku gimnastičarku koja je izgubila nogu u ruskom napadu
Embed
Zlatna medalja za ukrajinsku gimnastičarku koja je izgubila nogu u ruskom napadu

No media source currently available

0:00 0:00:54 0:00
Direktan link

Oleksandra Paskal izgubila je 2022. godine nogu u ruskom raketnom napadu na ukrajinsku Odesku oblast. Tada je imala samo šest godina. Nakon višemjesečne intenzivne rehabilitacije naučila je hodati uz pomoć proteze i ostvarila izuzetan uspjeh u ritmičkoj gimnastici.

Dodajte Radio Slobodna Evropa u vaš Google izvor

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG