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Plitke vode Dunava

Plitke vode Dunava
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Plitke vode Dunava

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Nivo jedne od najvećih evropskih reka, Dunava, danima je sve niži. Dugotrajna suša i temperature do 40 stepeni uticale su na vodostaj reke u brojnim državama duž njenog toka. U Srbiji je najkritičnije na severu zemlje, zbog čega je na teritoriji tri gradska naselja Vojvodine uvedena vanredna situacija. Davno potonuli brodovi, sidra, buradi, peščani sprudovi – sve to isplivalo je na površinu. Plitka voda je i na dunavskom toku kroz Beograd. (Snimatelj: Slaven Miljuš, montaža: Ana Toader)

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