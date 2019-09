'Umor tužioca' državni alibi u slučaju ubistva Duška Jovanovića

Umor nadležnog tužioca u noći kada je ubijen vlasnik i urednik opozicionog dnevnog lista “Dan” Duško Jovanović, razlog je što do danas do kraja nije rasvijetljen slučaj njegovog ubistva, odnosno nijesu privedeni pravdi direktni počinilac i nalogodavac.

Ovo je dio objašnjenja prvog čovjeka crnogorske policije Veselina Veljovića koji je naglasio da propusti nisu rezultat opstrukcije i svjesne namjere istražitelja.

Komentarišući slučaj ubistva Duška Jovanovića od 27. maja 2004. godine, direktor Uprave policije Veselin Veljović je iznio nekoliko konstatacija kao što su: da taj slučaj nije zatvoren, da je slučaj operativno riješen, da je slučaj nepovratno izgubljen zbog greške ili profesionalnog nesnalaženja tadašnjeg tužioca. Veljović je rekao da je u noći ubistva Duška Jovanovića, policija imala u rukama jednog od saučesnika Damira Mandića.

Tužilac je tada odlučio da Mandića sasluša tek sjutradan, a Damir Mandić je nakon konsultacija sa advokatom odlučio da se brani ćutanjem. Tu situaciju, petnaest godina kasnije, direktor policije Veselin Veljović je objasnio posljedicom umora tadašnjeg tužioca.

“Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku. To je uslovilo situaciju da tužilac odluči da bude saslušan ujutru … ‘nećemo to sada uraditi, uradićemo sjutra nećemo izgubiti ništa`. Da li zbog umora, da li zbog iscrpljenosti i opterećenja profesionalnog pritiska i odgovornosti koju smo imali da završimo tu obavezu koju je trebalo uraditi tu noć, to sjutra je danas svih ovih godina”, kazao je Veljović

Da li država na ovaj način pokušava da stavi tačku na istragu i skine hipoteku koja deceniju i po pritiska Crnu Goru pošto Evropska unija (EU) i Sjedinjene Američke Države (SAD) u svim godišnjim Izvještajima o Crnoj Gori apostrofiraju nerasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića?

Ignorisanje propusta

Nadležni takvim kvalifikacijama žele da priznaju očigledne propuste, ne zbog svoje volje, već zbog velikog pritiska domaće i strane javnosti, ocjenjuje predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković.

Vlast i nadležni na jedan skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost.

„Vlast i nadležni na skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost zbog nečinjenja petnaest godina kada je u pitanju pronalaženje ubica i nalogodavaca Duška Jovanovića. Dakle, oni ne mogu da ih ne priznaju ali žele da ih relativizuju. Objašnjenja za neriješavanje ovakvog krupnog slušaja ubistva više je nego banalno, da ne kažem bezobrazno. Ako obavljate odgovorne funkcije onda vi nemate pravo na takva objašnjenja“, kaže Marković.

Postavlja pitanje zbog čega to priznanje nadležnih dolazi poslije petanest godina, iako je Komisija godinama ukazivala na brojne propuste.

„Kako vi možete unaprijed, ne ispitujući sve, znati da se radi o umoru. Jer podsjetiću vas, pa sve i da je tada nadležni tužilac Novak Ražnatović bio tako premoren, kako kaže Veljović, pa on ima zamjenike, on ima saradnike. Ako istražujete takvo ubistvo koje je potreslo čitavu Crnu Goru zar vam nije interes da odmah sve pravno završite i imate relevantno priznanje tada optuženoga, a sada osuđenoga Damira Mandića“, kaže Marković.

Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika “Dana“ Duška Jovanovića za RSE kaže da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici i objašnjava da taj čovjek, tužilac, koji je bio umoran, ima ime i prezime.

„Taj čovjek koji je tako duboko spavao ima ime i prezime. To je tadašnji tužilac Novak Ražnatović. Nije suština što Veljović kaže da se zbog njega nije otkrilo. Dakle, on je trebao zbog toga što nije učinio da bude odgovoran, da odgovara kao u svakoj srećnoj zemlji i da objasni zbog čega nije učinio to što mu je bio zadatak“, kaže Jovanović.

'Slučaj koji cementira EU put'

Upravo nerasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića opterećuje, smatra Miodrag Jovanović, dalje evropske integracije Crne Gore.

„I vidite, putevi u EU su zacementirani. A zašto? Jedan od važnih slučajeva je slučaj moga brata. I veliki znalci kriminala kažu kako oni otkrivaju veoma složene slučajeve, strašne slučajeve. Sve oni to otkriju za dva dana. Zašto ovaj neće? Kažem neće, mogu a neće. Neće zato što je to veza vlasti i podzemlja. I oni koji su od Duškove smrti imali najviše koristi“, kaže Miodrag Jovanović i zaključuje:

„E, ta se ubistva ne otkrivaju. Ne zato što ne mogu nego zato što neće“.

Osim razloga “umora” nekadašnjeg dežurnog tužioca, Veselin Veljović je okvalifikovao “profesionalnim nesnalaženjem i nedostatkom odgovornosti” propuste u slučaju ubistva Duška Jovanovića. Veljović je siguran da nije u pitanju opstrukcija i svjesna namjera:

„U operativnom smislu, policijskom, i sa aspekta policijskih i tužilačkih aktivnosti ovaj slučaj je rasvijetljen. Radilo se o profesionalnom nesnalaženju, nedostatku odgovornosti u tom trenutku, jer se radnja dešava u kasnim večernjim satima”, zaključio je Veljović na sjednici skupštinskog Odbora za evropske integracije u utorak, 17. avgust, dodajući da je taj slučaj hipoteka nad Crnom Gorom.

I tužiteljka Vesna Jovićević sa aspekta tužilaštva potvrdila je izjavu Veljovića:

„U formalno pravnom smislu taj slučaj je rasvijetljen“, rekla je Jovićević.

Odgovornost za propuste u istrazi

Za Nikolu Markovića tvrdnje policije i tužilaštva ne znače ništa bez pravosnažnog sudskog epiloga:

„To što policija i tužilaštvo interno znaju na nivou nekih spekulativnih saznanja to nama ništa ne znači. To otvara pitanje da su policija i tužilaštvo nesposobni da svoja operativna saznanja pretoče u dokaz, a ovakvim izjavama su poručili da imaju operativana saznanja. I tu treba postaviti pitanje odgovornosti“.

U slučaju ubistva Duška Jovanovića za Komisiju na čijem je čelu Marković je ključno pitanje odgovornosti svih koji su učestvovali u istrazi i radili na slučaju:

„Mi ćemo tražiti odgovornost svih ljudi za koje mislimo da su izvršili propuste i doveli do opstrukcije. Ja mislim da treba pojedinačno i detaljno ispitati svačiju ulogu. Ja zahtijevam kao predsjednik Komisije da nadležni u tužilaštvu pokrenu istražne radnje o tome, šta je koga motivisalo da ova istraga tapka u mjestu već petnaest godina“, kaže Marković.

Toom petnaest godina nakon ubistva Duška Jovanovića kao jedini krivac za saučesništvo, na 18 godina zatvora osuđen je 2017. godine Damir Mandić.

Još se ne zna ko je pucao, niti ko je eventualno naručio ubistvo Duška Jovanovića. Van domašaja pravde ostaju i mogući drugi izvršioci i saizvršioci.

Ostaje upamćeno i da je vlada Mila Đukanovića u dva navrata, posljednji put 2016. godine, raspisivala nagradu od milion eura za informacije koje bi dovele da rasvjetljavanja tog zločina.