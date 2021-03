U Paraćinu kao kod Amazona i Volmarta: Novac radnicima koji se vakcinišu

Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina došao je na istu ideju.

Na društvenim mrežama poslednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu.

Vlasnik i direktor firme "Ljuba Invest" Bogoljub Milenović za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom korona virusa u poslednjih godinu dana.

„Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID 19, probleme u društvu, naravno koje se direktno odražavaju i u mojoj firmi, došao sam do zaključka da barem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas jer je to po meni jedini način da izađemo, da se odbranimo od ove pošasti“, navodi Milenović.

Nagrada kao promocija vakcinacije

Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu.

„Znajući da je država učinila puno, da smo obezbedili vakcine, retko ko u Evropi ima takvu privilegiju, smatrao sam i smatram i dalje da je to neophodno. Ovo je bilo neko animiranje mojih ljudi, otišlo na Fejsbuk i to se sada proširilo“, navodi on.

Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu ili će trpeti posledice ukoliko se ne odazove na ideju.

Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4.000 dinara (34 evra), dok je za mlađe od 40 taj iznos 6.000 dinara (50 evra).

Infografika: Troškovi COVID lečenja u Srbiji

Ipak, Milenović za RSE kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobi poprilično jak i da ima uticaj posebno na mlađe.

„S druge strane, zašto sam dao šest hiljada (dinara) mlađim ljudima, a četiri (hiljade dinara) starijim - baš zato da mlade pokušam da više animiram jer oni ne žele da se vakcinišu. Stariji uzrasti - oni će sigurno kad-tad krenuti u to. Međutim, mlađi teško“, dodaje on.

Milenović kaže da se među prvima vakcinisao i da pokušava da objasni svojim radnicima da je vakcinacija neophodna, ali ponovo ističe da niko neće da snosi posledice ako se ne vakciniše.

Vakcina ima, nema odziva

Prema rečima Marije Obradović, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, u Srbiji se do 14. marta za vakcinaciju prijavilo 1,36 miliona građana putem portala E-Uprave.

Ministarka je za Radio-televiziju Srbije 15. marta izjavila da je više od 50 odsto osoba starijih od 60 godina vakcinisano, što je prema njenim rečima nedovoljno.

Do 2. marta, u Srbiju je stiglo 2.120.000 doza vakcina. Od te brojke najviše je Sinofarm (Sinopharm) vakcina i to 1,5 miliona doza, zatim nešto više od 250.000 doza Sputnik V, nešto manje od 220.000 Fajzer (Pfizer) vakcina i 150.000 doza AstraZeneka (AstraZeneca).

Međutim, i pored dostupnih vakcina i apela kako Kriznog štaba i Vlade Srbije, tako i ostalih – vakcinisano je tek oko milion stanovnika Srbije.

Na problem sa odzivom za vakcinaciju ukazao je i predsednik države, koji je u svojim izjavama posebno potencirao region Sandžaka. Vučić je nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost u subotu, 6. marta pozvao građane da se vakcinišu.

Najviše je apelovao na stanovnike Žagubice, Merošine, Babušnice i Tutina jer je tamo, kako je istakao, vakcinisano svega 12 odsto. Vučić je tom prilikom najavio i da će se vakcinisati u Žagubici ili Merošini kako bi dao primer starijima.

Strane kompanije nagrađuju radnike

Nemački lanac marketa Aldi platiće svakom radniku dodatnih dva sata za svaku od doza koju primi, navodi se na sajtu američkog poslovnog magazina Forbs. Osim novčane naknade, menadžment Aldija obezbedio je i da se u skladištima i sedištima ove kompanije radnici vakcinišu na licu mesta.

Lidl i Kronger u SAD najavili su od 100 do 200 dolara (oko 85 do 170 evra) svojim zaposlenima ukoliko se vakcinišu.

Zaposleni u teksaškom zdravstvenom sistemu Metodist Bolnice (Hospital Methodist), najavile su bonus od 500 dolara (oko 420 evra) za one koji prime vakcinu.

Dve kompanije sa najviše zaposlenih u Sjedinjenim Američki Državama (SAD), Amazon i lanac marketa Volmart (Wallmart), takođe će obezbediti vakcinaciju svojih radnika na poslu.

Sa druge strane, još jedan od najvećih poslodavaca u SAD, lanac prodavnica, Dolar Dženeral (Dollar General) najavio je da će svojim radnicima takođe platiti dodatnih četiri sata ukoliko se vakcinišu.

Sa druge strane, američka avio kompanija Junajted Eirlajns (United Airlines), prema rečima direktora Skota Kirbija razmišlja o uvođenju obavezne vakcine protiv korona virusa, prenosi portal Voks (Vox).

Ipak, prema smernicama Američke komisije za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC), moraće da naprave izuzetak ukoliko neko ne sme da primi vakcinu.

Unija poslodavaca: Promocija vakcina je dobrodošla

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, za RSE navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu – to je dobrodošlo za privredu. Atanacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske građevinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcinacija važna kako za pojedinca, tako i za celo društvo.

„Čin vakcinisanja pomaže da se ljudi po stvaranju imuniteta ne zaražavaju, što je korisno za samu proizvodnju, za samog preduzetnika, za samog poslodavca, a važno je i za njegove zaposlene. Zahvaljujući tome što će masovnije da se vakcinišu i što će odmah da se vakcinišu, to će pomoći da mu njegovi zaposleni ostanu zdravi i da time ne gube ni oni, a ni on u samoj proizvodnji“, ističe Atanacković.

Unija poslodavaca Srbije, navodi njen počasni predsednik, ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak, svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to.

„Malo je i žalosno što je potrebno posebno stimulisati i posebno nekog nagovarati na vakcinisanje. To je neki čudan psihološki odnos - kada nečega ima, i kada se nešto nudi i kada je nešto besplatno onda ljudi gube interes. Koliko ima zainteresovanih najbolje možemo da vidimo da ljudi iz Bosne, Severne Makedonije, Crne Gore žude i pokušavaju na sve načine da se vakcinišu, Albanci sa Kosova ako imaju vezu sa jugom Srbije, oni dolaze tu da bi se vakcinisali. Praktično onima kojima to nije dostupno - oni pokušavaju na svaki način da dođu do vakcinacije, a onda je apsurdno da oni koji to redovno mogu da ih je potrebno nagovarati“, ističe Atanacković.

Ipak, nema informacija da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu.

Od početka pandemije, pa do 15. marta 2021, u Srbiji je prema zvaničnim podacima od korona virusa obolelo 520.911 osoba, dok je od posledica umrlo 4.747 osoba.

Zbog sve većeg broja zaraženih koji je 15. marta iznosio 4.634 zaraženih, Krizni štab je odlučio da od 17. do 22. marta u Srbiji rade samo prehrambene prodavnice, apoteke i pumpe kada je reč o uslužnom sektoru. Takođe će raditi i vrtići, a škole prelaze od ponedeljka na potpunu onlajn nastavu u narednih sedam dana.

Ove mere donesene su na sednici Kriznog štaba 16. marta nakon apela medicinskog dela štaba, i trajaće pet dana.

Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je da će odluka o produžavanju na više dana, kako je tražio medicinski deo Kriznog štaba, zavisiti od rezultata ovog delimičnog zatvaranja. Ona je u svom obraćanju još jednom apelovala da se stanovnici Srbije prijave za vakcinaciju u većem broju.