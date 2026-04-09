Tužilaštvo nema informaciju ko je doneo eksploziv u blizinu gasovoda u Srbiji

Više javno tužilaštvo u Subotici ne raspolaže informacijama o tome ko je doneo predmete podobne za pravljenje eksplozivne naprave, koji su 5. aprila pronađeni na severu Srbije, saopštilo je ovo tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Navodi se da je sumnjive materije vojska pronašla u dva ranca u ataru između sela Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić.

"Njihov sadržaj biće predmet veštačenja koje će usmeriti dalji tok istrage", saopštilo je subotičko Više javno tužilaštvo, po čijem nalogu je u nedelju izvršena pretraga terena.

Dodaje se da je rezultat uviđaja tužioca na licu mesta postojanje osnovane sumnje da se u ruksacima nalaze predmeti podobni da od njih stručno lice napravi eksplozivnu napravu.

Saopšteno je da je događaj kvalifikovan kao nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija u vezi sa krivičnim delom diverzija.

"Tužilaštvo u Subotici preduzima radnje u cilju obezbeđivanja dokaza za vođenje postupka protiv izvršioca, ukoliko bude otkriven", saopštilo je tužilaštvo za RSE.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je 5. aprila da su kod vojvođanskog sela Velebit, dvadesetak kilometara od severne granice, u blizini cevovoda Balkanski tok kojim se transportuje prirodni gas iz Rusije, pronađen "eksploziv razorne moći".

Naveo je da je o tome obavestio mađarskog premijera Viktora Orbana.

Orban je u nedelju nakon sednice državnog Saveta za odbranu rekao da "Ukrajina godinama pokušava da odseče Evropu od ruskih energenata".

Direktor Vojnobezbednosne agencije Srbije Đuro Jovanić prethodno je demantovao, kako je rekao, dezinformacije da je Ukrajina pokušala da organizuje diverziju. Dodao je da na pronađenom eksplozivu stoji da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe.

"Najverovatnije je reč o operaciji Rusije u sklopu njenog mešanja u mađarske izbore", naveo je portparol Ministarstva spoljnih poslova Heorhij Tihi.

Objava vlasti Srbije da je nekoliko stotina metara od magistralnog gasovoda pronađen eksploziv došla je sedam dana uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, gde ankete pokazuju prednost opozicije.

Oko 60 odsto snabdevanja Mađarske prirodnim gasom obavlja se 400 kilometara dugim cevovodom kroz Srbiju, koji je pušten u rad 2021, a koji je deo međunarodnog plinovoda Turski tok.

Njim se prirodni gas od Rusije transportuje ispod Crnog mora, dalje preko teritorije Turske, Bugarske, Srbije, Mađarske i drugih zemalja Srednje Evrope.