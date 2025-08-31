Turkmenistan naredio umjetnicima da smršaju, ili gube posao

Izvođači u državnom kulturnom sektoru u zapadnom Turkmenistanu dobili su strogi rok da smršaju i "izgledaju prezentno" do Dana nezavisnosti u septemtru, reklo je nekoliko zaposlenih za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Glumci, pjevači, plesači i drugi tvrdili su da su vlasti u provinciji Balkan rekle onima koji imaju prekomjernu težinu da smršaju prije javnih proslava 27. septembra ili će se suočiti s posljedicama.

Zvaničnici su navodno prijetili da će oni koji ne uspiju smršati izgubiti posao i da im više neće biti dozvoljeno da se pojavljuju na sceni ili televiziji.

Navodno je naredba došla od Gurbangulija Berdimuhamedova, autoritarnog bivšeg predsjednika i šefa moćnog Narodnog vijeća Turkmenistana, koje nadgleda sve grane vlasti i određuje njene politike.

"Na osnovu (Berdimuhamedovljevih) uputa, prekomjerno gojaznim kulturnim radnicima naređeno je da smršaju, a posebno da izgube salo na stomaku do 27. septembra", rekao je jedan glumac za RSE. "Usmeno i odlučno su upozoreni da će, ako ne smršaju, biti izbačeni iz kulturnog sistema."

Drugi izvođač je rekao da vlasti ne žele da budu ni "previše mršavi".

Govorili su pod uslovom anonimnosti, bojeći se odmazde turkmenistanske vlade, poznate po tome što ne toleriše nikakve kritike svoje politike.

Turkmenistan je u prošlosti naredio policajcima da smršaju ili u protivnom gube posao.

Plate male za zdravu hranu

Izvođači u kulturnom sektoru su ubrzano počeli s dijetama kako bi ispoštovali rok, prema riječima glumca Državnog dramskog pozorišta Saparmurat Turkmenbaši u regionalnom glavnom gradu Balkanabatu.

Međutim, rekao je da se mnogi ljudi žale da si ne mogu priuštiti zdravu hranu ili članarine u teretani sa svojim bijednim platama.

"Naše plate nisu dovoljne da kupimo pristojno povrće, voće, integralni hljeb ili nemasno meso za zdravu ishranu", rekao je glumac, dodajući da se od izvođača očekuje da plate i sve kostime koje nose na događajima.

Niske plate su prisilile ljude da kupuju jeftinije prehrambene opcije poput bijelog hljeba, rekao je drugi zaposlenik za RSE.

"Na primjer, brokula košta bogatstvo. Kilogram jabuka košta 50 manata, kilogram narandže 60 manata, a mjesečna članarina u teretani 1.000 manata. Sa našom mjesečnom platom od 3.000 manata, ne možete si priuštiti mnogo toga", rekao je.

Prema kursu koji je odredila Nacionalna banka Turkmenistana, nacionalna valuta iznosi 3,49 manata u odnosu na američki dolar. Ali u stvarnosti, manat ima mnogo nižu vrijednost od zvaničnog kursa.

Ograničenja u svakodnevnom životu

Susjedi Turkmenistana, Tadžikistan i Uzbekistan, u prošlosti su svojim prekomjerno gojaznim policajcima davali šestomjesečne rokove da se pripreme za posao. Najmanje 10 tadžikistanskih policajaca koji nisu ispoštovali rok otpušteno je iz policije.

Gurbanguli Berdimuhamedov, otac sadašnjeg predsjednika Turkmenistana Serdara Berdimuhamedova, poznat je po svojoj opsesiji onim što on naziva zdravim načinom života.

Svakog aprila, ova strogo kontrolisana nacija obilježava Mjesec zdravlja i sreće, kada državni službenici i studenti učestvuju u masovnom trčanju, vožnjama biciklom i fizičkim vježbama.

Mnogi ljudi u ovoj plinom bogatoj centralnoazijskoj naciji nezadovoljni su represivnom politikom svoje vlade, široko rasprostranjenom korupcijom i siromaštvom koje je prisililo milione Turkmenistanaca da odu iz zemlje.

"Sada Berdimuhamedov želi kontrolisati čak i veličinu naših stomaka", kaže radnik dramskog pozorišta u Balkanabatu. "To je bila jedna od posljednjih stvari o kojima vlada nije imala pravo glasa."

Napisao Farangis Nadžibulah na osnovu izvještaja Turkmenistanskog servisa RSE. Priredila Lejla Sarić