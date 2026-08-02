Trump kaže da je otkazao napad na Iran, navodi da je dogovor blizu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odlučio "odgoditi" sve nove napade na Iran, navodeći da su s Teheranom dogovoreni "okviri" sporazuma te dodao da se Izrael pridružuje toj obavezi.

"Sjedinjene Američke Države su spremne i potpuno pripremljene za djelovanje protiv Islamske Republike Iran, na nivou vojnog terora, snage i moći kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata. Uprkos tome, Iran i druge zemlje Bliskog istoka upravo su nas zamolili da odgodimo svaki napad jer su dogovoreni okviri sporazuma", napisao je Trump na Truth Socialu 1. augusta.

"To bi uključivalo trenutno, potpuno i bezuslovno otvaranje Hormuškog moreuza, kao i kraj iranske nuklearne prijetnje."

"Na osnovu tog zahtjeva pristao sam, radi buduće koristi svijeta i, isto tako, opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, otkazati napad, pod uslovom da brzo budemo mogli postići sporazum", napisao je, dodajući da se Izrael pridružuje toj "obavezi".

Trump je više puta prijetio velikim napadima na Iran, da bi ih potom otkazao, tvrdeći da je sporazum između Washingtona i Teherana na pomolu. Do sada je trajni mirovni sporazum ostao nedostižan, dok su obje strane nastavile razmjenjivati uzvratne napade.

Iako je Trump u početku tvrdio da je uklanjanje nuklearne prijetnje iz Teherana glavni cilj američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je počeo 28. februara, posljednjih sedmica fokusirao se na nesmetan prolaz brodova kroz strateški važan Hormuški moreuz.

Prije rata više od 20 posto svjetskih zaliha nafte i plina prolazilo je kroz taj moreuz, ali je Iran povremeno praktično zatvarao plovni put, uključujući napade na brodove za koje je tvrdio da nisu dobili odgovarajuće odobrenje iz Teherana. Iran je također prijetio uvođenjem naknada ili putarina za brodove koji prolaze kroz moreuz.

Sjedinjene Države i druge zemlje insistiraju da je riječ o međunarodnom plovnom putu koji nije pod kontrolom nijedne države.

Washington i Teheran potpisali su 17. juna memorandum o razumijevanju u trajanju od 60 dana s ciljem okončanja neprijateljstava i ponovnog otvaranja moreuza. Međutim, sporovi oko tumačenja odredbi sporazuma doveli su do novih napada s obje strane.

Trump je 23. jula za Axios izjavio da ozbiljno razmatra "masovni napad" na Iran. Kasnije je odustao od te prijetnje, rekavši 27. jula da bi nova runda diplomatije s Iranom mogla donijeti pomak, iako je uvijek ostavljao otvorenu mogućnost novih udara.

Izrael, koji vodi odvojeni rat protiv boraca Hezbolaha u Libanu, često se protivio mirovnim sporazumima koje je predlagala američka administracija, navodeći da će nastaviti napade onoliko dugo koliko bude potrebno.

Hezbolah, militantna grupa i politička stranka koju podržava Iran i koja kontroliše veliki dio južnog Libana, Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njegovo oružano krilo, ali ne i političko.