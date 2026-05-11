Trump odbacio odgovor Irana na mirovni prijedlog kao 'potpuno neprihvatljiv'

Predsjednik SAD Donald Trump odbacio je odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog kao "potpuno neprihvatljiv", dok su iranski državni mediji objavili da u zahtjevima Islamske Republike nema naznaka ublažavanja, uključujući isplatu odštete za ratnu štetu i kontrolu nad Hormuškim moreuzom.

"Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'. Ne sviđa mi se - POTPUNO JE NEPRIHVATLJIV!", napisao je u kratkoj objavi na Truth Social 10. maja, ne navodeći da li to znači i mogući nastavak zračnih napada na Iran.

Objava je uslijedila ubrzo nakon što je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim objavila, kako tvrdi, ključne elemente odgovora Teherana, navodeći da zahtjevi uključuju ukidanje dugogodišnjih sankcija protiv Irana, okončanje američke pomorske blokade i garancije protiv daljih napada.

Tasnim, koji je blizak tvrdoj liniji Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC), naveo je da prijedlog Teherana podrazumijeva i prekid borbi na "svim frontovima", uključujući Liban, kao i teritoriju Irana.

Nakon Trumpovog odbacivanja, iranski državni mediji prenijeli su da zahtjevi režima uključuju i potrebu da SAD plate odštetu za ratnu štetu, kao i da se zvanično prizna kontrola Teherana nad Hormuškim moreuzom, što je međunarodna zajednica odbacila.

Državni mediji su naveli da bi prihvatanje američkih uslova za Iran predstavljalo "predaju" pred, kako su naveli, "pretjeranim zahtjevima".

Brojni izvještaji sugerišu da je američki plan sadržan u memorandumu na jednoj stranici koji predviđa prekid borbi i deblokadu Hormuškog moreuza, ali ključna pitanja - uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma - ostavlja za kasniju fazu pregovora.

Ranije tokom dana, Trump je oštro napao svoje prethodnike zbog politike prema Iranu, navodeći da ta zemlja već 47 godina "zavlači" Sjedinjene Države, drži ih u neizvjesnosti, ubija američke vojnike improvizovanim eksplozivnim napravama, guši proteste i "nedavno je ubila 42.000 nevinih, nenaoružanih demonstranata, dok se smije našoj sada PONOVO VELIKOJ zemlji".

"Više se neće smijati!", napisao je.

Trump u javnim izjavama balansira između diplomatije i prijetnji, ističući mogućnost diplomatskog rješenja rata, ali istovremeno prijeteći masovnim novim zračnim napadima na iransku energetsku i elektroinfrastrukturu.

U intervjuu s novinarkom Sharyl Attkisson, emitovanom 10. maja, Trump je rekao da američke vojne operacije protiv Irana možda nisu završene, sugerišući da bi SAD i dalje mogle gađati dodatne lokacije ako bude potrebno.

Na pitanje da li su borbene operacije u vezi s Iranom završene, Trump je odgovorio: "Ne, nisam to rekao. Rekao sam da su poraženi, ali to ne znači da je sve gotovo. Mogli bismo se vratiti na još dvije sedmice i pogoditi baš svaku metu."

Trump je dodao da su američki i izraelski napadi već pogodili "vjerovatno 70 posto" planiranih ciljeva.

"Imamo i druge ciljeve koje bismo mogli pogoditi", rekao je. "Ali čak i ako to ne učinimo, biće potrebne godine da se oporave."

Trump se osvrnuo i na iranske zalihe obogaćenog uranijuma, navodeći da Sjedinjene Države pažljivo prate te lokacije.

"Imamo to pod nadzorom", rekao je, dodajući da američke svemirske nadzorne sposobnosti prate aktivnosti oko tih postrojenja.

Iran je više puta odbacio prijedloge koji bi podrazumijevali prebacivanje njegovih zaliha obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države.

Uz izvještavanje Radija Farda Radija Slobodna Evropa i Reutersa