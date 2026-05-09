Washington čeka odgovor Irana na mirovni prijedlog, tenzije i dalje visoke

Iran je okrivio Sjedinjene Države za nedavnu eskalaciju sukoba u Perzijskom zaljevu, dok Washington očekuje odgovor Teherana na najnoviji prijedlog za okončanje rata.

Visoki američki zvaničnici, od predsjednika Donalda Trumpa do državnog sekretara Marca Rubija, rekli su 8. maja da se odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba očekuje u narednim satima. Prijedlog dolazi u trenutku kada se krhki pokušaji primirja odvijaju paralelno s novim vojnim incidentima u i oko Hormuškog moreuza.

Međutim, do 9. maja nije bilo odgovora iz Teherana, osim kratkog saopštenja u kojem se dovodi u pitanje ozbiljnost Washingtona u pregovorima.

"Najnovija eskalacija tenzija od strane američkih snaga u Perzijskom zaljevu i njihovi brojni potezi kojima krše primirje dodatno su povećali sumnje u motive i ozbiljnost američke strane na putu diplomatije", rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi tokom razgovora s turskim kolegom Hakanom Fidanom, navodi se u izvještaju novinske agencije ISNA.

Dan ranije, Rubio je tokom posjete Rimu rekao novinarima da administracija Donalda Trumpa očekuje odgovor "tokom dana" (8. maja).

"Nadam se da će to biti ozbiljna ponuda", dodao je Rubio.

Trump je to potvrdio u izjavi za CNN, rekavši da će se "navodno večeras" čuti odgovor Irana.

Rubio je također snažno branio nedavne vojne akcije SAD-a u Perzijskom zaljevu i odbacio iranske pokušaje da regulišu brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, strateški plovni put kojim prolazi oko petine svjetskih zaliha nafte i gasa.

"Iran sada tvrdi da posjeduje pravo da kontroliše međunarodni plovni put... To je neprihvatljivo i pokušavaju to predstaviti kao normalno", rekao je Rubio nakon izvještaja da je Teheran uspostavio agenciju za odobravanje prolaska brodova kroz moreuz.

"Normalizacija njihove kontrole nad međunarodnim plovnim putem je i nezakonita i potpuno neprihvatljiva", dodao je.

Rubio je rekao da su nedavni sukobi u Perzijskom zaljevu počeli nakon što su iranske snage gađale američke ratne brodove.

"Ono što ste vidjeli jučer bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci pucali, a SAD je odgovorio u samoodbrani kako bi se zaštitio", rekao je 8. maja. "Mi nismo pucali, oni su pucali na nas."

Iran, međutim, tvrdi da je sukob počeo nakon što su američki brodovi napali iranski civilni tanker u blizini Hormuškog moreuza.

Araqchi je 8. maja optužio Washington za podrivanje diplomatije, navodeći na mreži X da se "svaki put kada je diplomatsko rješenje na stolu" Sjedinjene Države odlučuju za "nepromišljenu vojnu avanturu".

Uprkos razmjeni optužbi, obje strane su javno saopštile da primirje ostaje na snazi.