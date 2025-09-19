Trump kaže da SAD nastoje da 'vrate' bazu Bagram u Afganistanu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da SAD pokušavaju da vrate zračnu bazu Bagram od talibanskih vlasti u Afganistanu, pozivajući se na potrebu ekstremističke grupe za američkom pomoći i blizinu objekta kineskim nuklearnim kapacitetima.

"Pokušavamo da je vratimo," rekao je Trump 18. septembra tokom zajedničke konferencije za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Londonu.

"Pokušavamo da je vratimo jer im [talibanskim vlastima] trebaju stvari od nas," rekao je, ne navodeći detalje.

"Ali jedan od razloga zašto želimo tu bazu je, kao što znate, udaljena je na sat vremena od mjesta gdje Kina pravi nuklearno oružje. Dakle, mnogo toga se dešava," dodao je Trump.

Trump je i u maju takođe izrazio žaljenje zbog gubitka ogromne baze udaljene oko 40 kilometara od Kabula, rekavši tada da ju je Kina "okupirala".

Ni Trump ni američki zvaničnici nisu rekli šta se podrazumijeva pod mogućnošću da se "vrati nazad" niti da li su vođeni neki pregovori.Talibani nisu komentarisali Trumpove izjave.

Talibanske vlasti, pogođene nemirima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i terorističkim napadima, pokušali su da poboljšaju odnose s međunarodnom zajednicom, iako je Rusija jedina zemlja koja je do sada uspostavila diplomatske odnose.

Zapadne zemlje su poručile da zemlja prvo mora da poboljša stanje ljudskih prava, posebno kada je riječ o tretmanu žena i djevojčica.

Bagram je bila najveća američka vojna baza u Afganistanu, ali je u julu 2021. predana prethodnoj afganistanskoj vladi samo nekoliko sedmica prije haotičnog povlačenja američkih trupa i povratka talibana na vlast.

Kroz bazu, koju su izgradili Sovjeti 1950-ih, prošlo je više od 100.000 američkih vojnika tokom vrhunca američkog angažmana u zemlji.

Sovjeti su se povukli 1989. godine, čime su otvorena vrata građanskom ratu u kojem je poginulo na desetine hiljada civila i koji je na vlast na kraju doveo talibane, koji su 1996. preuzeli Kabul.

Američka administracija je tokom Trumpovog prvog mandata najavila konačno povlačenje američkih trupa iz Afganistana.

Povlačenje se na kraju dogodilo tokom administracije predsjednika Joea Bidena. Odlazak trupa pratio je haos i pogibija najmanje 13 američkih vojnika, što je označilo kraj 20-godišnjeg prisustva Amerike u Afganistanu.

"Mi smo planirali da napustimo Afganistan, ali da ga napustimo sa snagom i dostojanstvom," rekao je Trump. "Planirali smo da zadržimo Bagram, veliku zračnu bazu, jednu od najvećih zračnih baza na svijetu, dali smo je njima za džaba."

Izvor: Reuters, AFP