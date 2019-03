Treći put Englezi među Crnogorcima

Fudbalski meč između Crne Gore i Engleske u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine, sportski stručnjaci su nazvali megafudbalskim spektaklom, dok su engleski mediji predvidjeli paklenu atmosferu na stadionu u Podgorici.

Centralne podgoričke ulice su od jutra bile ispunjene navijačima obje reprezentacije. Gužva, žamor, glasna muzika dopirala je sa terasa brojnih podgoričkih kafića i pabova. Pojedine ulice u centru Podgorice su zatvorene za saobraćaj, pojačano je prisustvo policijskih snaga.

Ključnu specifičnost predstavlja činjenica da reprezentacija Engleske ima status jedne od najatraktivnijih svjetskih selekcija, ali da u dosadašnjim susretima Crna Gora nije doživjela poraz. Sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović ocjenjuje da se radi o megaspektaklu.

"Megafudbalski spektakl, jer mislim da odavno, čak nikada do sada jedna tako jaka, moćna, mlada, ofanzivna, potentna reprezentacija nije dolazila na stadion pod Goricom. I mislim da nikada reprezentacija Crne Gore nije imala težeg protivnika, bez obzira što su recimo 2008. godine ovdje igrali Italijani, aktuelni šampioni svijeta. Sa sportske strane je to apsolutni megaspektakl, jer Engleska je polufinalista Mundijala, finalista Lige nacija, ekipa koja je puna talenta klase. Ekipa kojoj se predviđaju velike stvari veoma rijetko dolazi u Podgoricu, prošlo je šest godina od kada je Engleska gostovala ovdje", kaže Radović.

I britanski mediji su prije utakmice posvetili pažnju meču sa Crnom Gorom, potencirajući činjenicu da u dosadašnjim susretima Engleska nije uspjela da pobijedi i da bi problem za englesku reprezentaciju mogao biti mali stadion u Podgorici i vatrena atmosfera na tribinama koje su veoma blizu sudijske linije. Britanski Telegraf i Guardian podsjećaju i na manje incidente koji su se događali tokom prethodnih susreta u Podgorici, da će buka navijača udvostručiti veličinu stadiona i upozorili na moguće incidente.

Novinar Saša Radović kaže da istorija utakmica u Podgorici govori da zaista postoji mogućnost da dođe do navijačkih incidenata, ali i ocjenjuje da engleski mediji sve podižu na viši nivo od realnog.

"Moramo da budemo realni i da kažemo da se 2015. godine jedna utakmica nije odigrala. Baklja je pogodila golmana Rusije. Bilo je incidenata kao protiv Poljske, Engleske oba puta. Nisu to bili neki incidenti koji bi izazvali veliki strah, ali činjenica je da su se naši navijači tukli međusobno 2011. godine, takođe su fudbaleri Engleske bili gađani rolnama toalet papira, upaljačima, novčićima. Takođe, činjenica je da je Ešli Kol tadašnji bek engleske pljunut sa istočne tribine. Kada se sve to sabere jasno je zašto engleska javnost ovu utakmicu dočekuje kao potencijalno opasnu. Činjenica je da od te utakmice sa Rusijom nije bilo incidenata na stadionu pod Goricom", napominje Radović.

Uoči susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske, britanska ambasadorka Alison Kemp i crnogorski ministar sporta Nikola Janović su, obilazeći stadion, ocijenili da obje zemlje dijele mnoge ideale i vrijednosti dokazane kroz zajedničku istoriju, sadašnjost i budućnost.

"Prijateljstvo, poštovanje i izvrsnost. To su tri vrline koje krase odnose naše dvije zemlje. Mi smo prijatelji već vjekovima. Zajedno smo prošli teška vremena i ona vedrija. Danas smo prijatelji i saveznici", poručila je ambasadorka Velike Britanije Alison Kemp.

"Prijateljstvo koje vezuje naše dvije zemlje je i ono koje vezuje i naše reprezentacije. Ne pretjerujem kada kažem da su sve naše utakmice prijateljske. Tako vidim i ovu, kao utakmicu između prijatelja i saveznika", kaže ministar sporta Ministar Nikola Janović.

Šta su gosti iz Britanije, a šta domaći navijači iz svih krajeva Crne Gore priželjkivali uoči fudbalskog spektakla?

Studenti Nikola i Jakša, koji će iz paba navijati za crnogorsku selekciju, priželjkuju pravu sportsku atmosferu.

"Očekujemo veliku borbu ali sumnjam u neki pozitivan rezultat jer su Englezi prejaki", kaže Nikola.

A šta bi za Crnu Goru bio pozitivan rezultat, je li neriješeno pozitivan ishod?

"1:1 i zadovoljni bi bili. Po jedan gol da nam nije dosadna utakmica …ili možda 2:2 , to bi bilo još ljepše", priča Nikola, koji je bio na stadionu prije šest godina, u martu 2013. godine, kada je Crna Gora remizirala sa Gordim Albionom u Podgorici. Nikolu je sada plitak studentski džep spriječio da večeras navija sa tribina.

"Nijesam kupio karte jer su od petnaest do dvadeset pet eura, a to mi je već previše. Išao bih sa bratom a to je trideset ili 40, 50 eura. A to je previše za studentski džep", kazao je Nikola.

Milorad i Vukota se u bašti jednog podgoričkog kafea, uz kafu i pivo, pripremaju za večerašnji meč. Iako su, kako kažu, trenutno zbog posla u kafani.

"Poslom smo ovdje", priča Milorad dok naručuje Nikšićko pivo. A na pitanje: šta očekuje od utakmice?, Milorad odgovara pitanjem koje upućuje konobaru.

"Šta misliš Maśa…( istovremeno odgovara) A tu barem neriješeno kad bi iščupali, ali ne vjerujem. Bio sam na stadionu prije šest godina i tada je, sjećam se bio sam na sjeveru, bilo 2 2 . Atmosfera je bila odlična ali sad ne može biti taj rezultat", objašnjava Milorad.

"Ja se samo nadam da će sve proći fer i korektno, a ostalo je najmanje važno i rezultat i sve", kaže Vukota.

Pojedini britanski navijači su već danima u Crnoj Gori. Stiv, Les i Pol uz pivo i muziku iz bašte jednog podgoričkog kafića ovako prognoziraju ishod meča.

"Biće 4:0 minimum, 4:0 za Englesku. Inače, ukrali su nam zastavu. Uzeli su nam zastavu s balkona ovdje. Nijesmo nimalo srećni zbog toga", kaže Stiv dok je Les oprezniji u prognozi ali se nada pobjedi.

"Trebalo bi da pobijedimo. Sve zavisi od psihe. Mislim da će biti 2:1, 3:1 za nas. Samo se nadam da će svi dobiti karte. Dobili smo samo 650 karata, što je vrlo malo. Ali, ovdje ima oko 3.000 navijača Engleske, tako da svi sada pokušavaju da kupe karte", kaže Les.

Pol je za Radio Slobodna Evropa govorio i o atmosferi u Crnoj Gori i odnosu domaćih navijača.

"U ovom trenutku to nam pomaže, jer ako Savić ne igra, izgleda da bismo mogli doći lako do pobjede u današnjoj utakmici. Mada, mislim da nas čeka neprijateljska atmosfera na tribinama i da će se domaća, crnogorska reprezentacija dobro boriti. Biće teška utakmica, rekao bih da će biti 2:0, 2:1.… Crnogorci su prema nama, navijačima Engleske za sada bili vrlo ljubazni, toplo su nas dočekali i cijenimo to", precizirao je Pol I kazao da neće biti nimalo lako, "biće vatrena atmosfera".