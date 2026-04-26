FBI je saopštio da sprovodi istragu nakon pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće 25. aprila. Prema rečima svedoka, muškarac je otvorio vatru na pripadnike obezbeđenja iz sačmarice, što je izazvalo haos dok su predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp hitno evakuisani bez povreda. Policajac koji je pogođen nosio je pancirni prsluk i nije ozbiljno povređen, rekao je predsednik.