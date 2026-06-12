Ko su sankcionisani Rusi sa srpskim pasošima?

Vlada Srbije je od početka 2026. godine dodelila četiri puta više državljanstava ruskim građanima nego svima ostalima zajedno. Među njima je troje Rusa pod međunarodnim sankcijama, utvrdio je Radio Slobodna Evropa uvidom u vladine odluke. Trend rasta broja ruskih građana sa srpskim pasošima, počeo je od 2022. godine, s početkom rata u Ukrajini. Pored redovne procedure, u Srbiji je do državljanstva moguće doći i po ubrzanom postupku - odlukom Vlade u slučajevima kada proceni da je to "u interesu" zemlje. (snimatelj: Nenad Branković, montaža: Ana Toader)