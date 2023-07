Preminuo američki muzičar Tony Bennett

U 96. godini života, u petak, 21. jula, preminuo je popularni američki muzičar Tony Bennett.

Smrt slavnog pjevača potvrdila je njegova publicistica Sylvia Weiner, koja je za Associated Press kazala da je Bennett preminuo u rodnom New Yorku.

"Tony nas je danas napustio. Pjevao je do prije neki dan za svojim klavirom, a njegova posljednja pjesma bila je 'Because of You'. Tony, zbog tebe, tvoje pjesme zauvijek imamo u srcu", objavljeno je 21. jula na Bennettovom Twitter nalogu.

Mnoge slavne osobe opraštaju se na društvenim mrežama od muzičara, a neki od njih su pjevači Elton John i Carole King, te nekadašnja prva dama Sjedinjenih Američkih Država Hilary Clinton.

Clinton je napisala da je Bennett bio "istinski talent, pravi džentlmen i prijatelj". "Nedostajat ćeš nam, Tony, i hvala za sve uspomene", objavila je Clinton na Twitteru.

Na vrhu muzičke scene više od sedam desetljeća

Bennett je obilježavao muzičku scenu više od sedam desetljeća. Ovaj legendarni pop i jazz pjevač iz New Yorka bio je poznat po pjesmama kao što su The Way You Look Tonight, Body and Soul i (I Left My Heart) In San Francisco.

Radio je s velikim muzičkim imenima, poput Arethe Franklin i Franka Sinatre, koji su ga nazivali "najboljim pjevačem u poslu".

Tokom karijere prodao je milione ploča i osvojio 20 Grammyja, uključujući i nagradu za životno djelo.

Rođen kao Anthony Dominick Benedetto, u porodici italijanskih imigranata, Bennett je imao samo devet godina kada mu je otac umro, što je njegovu porodicu još više gurnulo u siromaštvo, piše BBC.

Kao tinejdžer postao je konobar pjevajući prije nego što je upisao studij muzike i slikanja u New Yorku.

Regrutiran je u američku vojsku 1944. da se bori u Francuskoj i Njemačkoj pred kraj Drugog svjetskog rata, a po povratku kući nastavio je pjevačku karijeru pod imenom Joe Bari.

Na muzičko tržište probija se 1951, pjesmom Since of You, a umjetničko ime Tony Bennett preuzeo je na nagovor zabavljača Boba Hopea.

Bennett je ubrzo postao tinejdžerska ikona, objavivši prvi album 1952. U svakom sljedećem desetljeću svog života bio je na top ljestvicama u SAD, izgradivši reputaciju kreatora bezvremenskih hitova.

Surađivao je i s mnogim mladim izvođačima, poput Amy Winehouse, Queen Latifah i Carrie Underwood. Njegov album s Lady Gagom, "Cheek to Cheek", učinio ga je 2014. najstarijim živućim izvođačem, koji je u 88. dosegao vrh američkih ljestvica.

Ubrzo nakon 90. rođendana rekao je za New York Times: "Mogao sam otići u mirovinu prije 16 godina, ali jednostavno volim to što radim."

Nije objavljen konkretan uzrok smrti, ali poznato je da je Tonyju Bennettu prije nekoliko godina dijagnosticirana Alzheimerova bolest.