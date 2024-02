Mađarska vlada odbila susret s američkim senatorima

Dvostranačka delegacija američkih senatora u nedjelju je službeno posjetila glavni grad Mađarske i pozvala tamošnju vladu da odmah odobri zahtjev Švedske za pridruživanje Sjevernoatlantskom savezu (NATO), javio je Associated Press.

Senatorica Jeanne Shaheen, demokratkinja iz New Hampshirea, rekla je na konferenciji za medije održanoj u zgradi Ambasade SAD-a da je "razočaravajuće" što niti jedan član mađarske vlade nije prihvatio pozive da se sastane s izaslanstvom.



Mađarska je jedina od 31 postojeće članice NATO-a koja nije ratificirala kandidaturu Švedske. Mađarska vlada suočena je sa sve većim pritiskom da djeluje nakon odgađanja poteza više od 18 mjeseci jer je za primanje nove zemlje u vojni savez potrebno jednoglasno odobrenje.



Senatori koji su bili u posjeti najavili su da će podnijeti zajedničku rezoluciju Kongresu u kojoj se osuđuju navodno demokratsko nazadovanje u Mađarskoj i poziva vladu premijera Viktora Orbána da ukine blokadu transatlantske integracije Švedske.

"S pristupanjem, Mađarska i vaš premijer učinit će veliku uslugu slobodoljubivim nacijama diljem svijeta", rekao je senator Thom Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline, tokom konferencije za novinare u američkoj ambasadi u Budimpešti.



Rezoluciju, o kojoj je prvi izvijestio u nedjelju rano ujutro The Associated Press, autori su Tillis i senatorica Jeanne Shaheen, demokratkinja iz New Hampshirea.



U izaslanstvu u Budimpešti pridružio im se i senator Chris Murphy, demokrat iz Connecticuta.



Ranije ovog mjeseca, američki senator Ben Cardin, demokrat iz Marylanda i predsjednik Odbora za vanjske poslove Senata, iznio je izglede za nametanje sankcija Mađarskoj zbog njezina ponašanja i nazvao Orbána "najmanje pouzdanim članom NATO-a".



U rezoluciji, do koje je došao AP, senatori ističu "važnu ulogu koju Mađarska može imati u europskoj i transatlantskoj sigurnosti", ali ističu da nije ispunila ranija obećanja da neće biti posljednja saveznica u NATO-u koja će potpisati članstvo Švedske.



Mađarska se, kaže se u rezoluciji, "nije pridružila svim ostalim državama članicama NATO-a u odobravanju pristupanja Švedske NATO-u, ne ispunjavajući obvezu da neće biti posljednja koja će odobriti takvo pristupanje i ugrožavajući transatlantsku sigurnost u ključnom trenutku za mir i mir. stabilnost u Europi."



Orbán, za kojeg AP navodi da je nepokolebljivi nacionalist koji je na čelu Mađarske od 2010. godine, rekao je da se zalaže za to da Švedska postane dio NATO-a, ali da su zastupnici u njegovoj stranci ostali neuvjereni zbog "očitih laži" švedskih političara o stanju demokracije u Mađarskoj.



Ali u subotu u govoru o stanju nacije u Budimpešti, Orbán je nagovijestio da bi mađarsko zakonodavno tijelo moglo uskoro popustiti.



"Dobra je vijest da se naš spor sa Švedskom bliži kraju. Idemo prema ratifikaciji pristupanja Švedske NATO-u na početku proljetnog zasjedanja Parlamenta", kazao je Orbán.

Shaheen je u nedjelju rekla da se "nada i da je optimistična" da će pristup Švedske biti podnesen na ratifikaciju 26. februara kada se mađarski zastupnici ponovno okupe.



Murphy je rekao da je odbijanje Orbánove vlade da se sastane "čudno i zabrinjavajuće", ali da je na dugogodišnjem čelniku da "pogura" glasovanje.



"Dovoljno smo mudri što se tiče politike ovdje da znamo da ako premijer Orbán želi da se to dogodi, tada parlament može krenuti naprijed", rekao je.



Senatorska rezolucija kritizira Orbánove sve toplije odnose s Rusijom i Kinom i napominje da je Mađarska otvorila vrata ukrajinskim izbjeglicama koje su bježale pred invazijom Moskve, ali se također "oduprla i razvodnila sankcije Europske unije prema Ruskoj Federaciji".



Orbán, kojeg mnogi smatraju najbližim saveznikom Kremlja u EU, dugo je bio kritiziran zbog omalovažavanja standarda bloka o demokraciji i vladavini prava.



EU je Budimpešti uskratila milijarde dolara zbog navodnih kršenja svojih pravila.

Mađarska vlada također je zauzela sve neprijateljskiji stav prema administraciji predsjednika Joea Bidena, optužujući SAD za pokušaj utjecaja na mađarski javni život.



Péter Szijjártó, mađarski ministar vanjskih poslova, rekao je u petak da pozdravlja posjet senatora, ali da se "ne isplati pokušavati vršiti pritisak na nas, jer mi smo suverena zemlja".



"Drago nam je što dolaze ovamo jer se sami mogu uvjeriti da je sve što čitaju o Mađarskoj u liberalnim američkim medijima čista laž", rekao je Szijjártó.