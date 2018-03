Pančić: Opozicija trebalo da ide zajedno

Najveće iznenađenje izbora za Skupštinu Beograda je rezultat liste koju je predvodila Demokratska stranka, a koja nije "dobacila ni do pola cenzusa", ocenjuje kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić. Za Srpsku naprednu stranku (SNS) nije očekivao više od 40 odsto glasova.

Prema rezultatima agencije IPSOS, na osnovu na osnovu 98,4 posto obrađenih glasačkih mesta, na beogradskim izborima cenzus su prešle četiri liste. Lista oko SNS-a je osvojila 44,8 odsto glasova, lista Dragana Đilasa osvojila je 18,8 odsto, Aleksandra Šapića sa 9,4 odsto i lista Socijalistička partija Srbije-Jedinstvena Srbija 6,1 odsto.

Ispod cenzusa su liste Dosta je bilo-Dveri sa oko 3,9 odsto glasova, Ne davimo Beograd sa 3,5 odsto, Ljubiša Preletačević Beli sa 2,4 odsto, Srpska radikalna stranka 2,4 posto, Demokratska stranka 2,2 posto, a Demokratska stranka Srbije - 1,1 posto.

Pančić navodi da je ishod izbora mogao da bude drugačiji u drugačijoj konstelaciji. "Da li bi Vučić izgubio, ne znam, ali da ne bi na ovaj način trijumfovao, to je sigurno", kaže Pančić.

"Ako pogledate ukupan rezultat pet opozicionih lista za koje nema nikakve sumnje da jesu opozicione liste, dakle, ako saberete rezultat Đilasove i Šapićeve liste, DJB – Dveri, Ne davimo Beograd i DS sa okolinom, to je negde 39, 40 odsto. To je samo nekoliko odsto manje od liste koju su predvodili Naprednjaci. Naravno, to ne može tako mehanički da se sabere, ne bi svi koji su glasali pojedinačno za neku od lista, glasali za zajedničku, ali sa druge strane imate i one koji ovako nisu glasali, a glasali bi u toj konstelaciji, tako da pretpostavljam da bi rezultat bio tu negde sličan. I to bi već bila sasvim drugačija konstelacija i u nekoj malo promenjenoj političkoj situaciji moglo bi se zamisliti da ta konstelacija možda i preuzme vlast u nekom trenutku. Na kraju krajeva, setite se da je sama Srpska napredna stranka preuzela vlast usred Đilasovog mandata", navodi Pančić.

Komentarišući neuspeh Demokraske stranke i njenih koalicionih partnera da pređu cenzus, Pančić kaže da to nije bio nezamisliv scenario, ali da to koliko su ispod cenzusa je ono što je zapravo iznenađujuće.

"To pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega dokazuje da je svakako bila greška što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi. Ali, to ne znači da je to isključivo, možda čak i pretežno greška DS-a i njegovog lidera. Jer treba da se setimo kako je išla cela ta stvar, jedne euforije koja je nastala nakon predsedničkih izbora i u onim okolnostima dobrog rezultata Saše Jankovića, treba da se setimo da je on nastao kao sinergija Saše Jankovića i DS-a. Saša Janković je taj, a ne DS, koji je tu saradnju razvrgao", kaže Pančić.

On ocenjuje da je izborni rezultat DS-a simbolički jako veliki udarac, ne samo za Demokratsku stranku i ljude koji je trenutno vode, već da njenim urušavanjem "nestaje jedan jako bitan ugaoni kamen srpske politike u poslednjih četvrt veka".

"Ako Demokratska stranka ostane ovako urušena kakva je sada sa ovim rezultatima, to je nešto što fundamentalno menja jedan bitan deo srpskog političkog pejzaža i ne menja ga na bolje, to je sigurno", zaključuje Pančić.