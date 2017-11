'Vikao sam da priznajem sve'

Piše: Mark Krutov (Priredila: Julia Petrovskaja)

Devetnaestog oktobra 22-godišnjak iz Nižnjekamska (Tatarstan, Rusija) Iljnaz Pirkin počinio je samoubistvo skočivši s krova višespratne zgrade. Pre toga je proveo skoro ceo dan u lokalnoj policijskoj stanici u kojoj je bio mučen i prisiljen da prizna 47 krađa iz automobila.

Iljnaz je završio medicinsku školu i odslužio vojsku. Planirao je da nastavi studije i da se oženi.

Pre ovog tragičnog događaja, Iljnaz se kladio sa svojim prijateljem Ajnurom da će obiti nečiji auto. Za taj eksperiment prijatelji su brzo pronašli jednu "ladu", koju je Pirkin lako otvorio.

Vlasnik tog automobila, pošto je primetio krađu, počeo da traži nestale stvari na internet stranici "Avito" i uspeo ih pronaći. Ajnur i Iljnaz nisu negirali krađu kad je oštečeni došao do njih i nadoknadili su štetu.

Međutim, ovo je bio samo početak jedne dugačke priče sa tragičnim krajem, iza koje se možda krije prava "fabrika za torturu" u policiji Nižnjekamska.

Kad smo stigli u policijsku stanicu, opet je počeo da me udara. Onda su mi stavili gas masku i onemogućili pristup vazduhu. Imam modrice po telu..."

Nekoliko dana nakon što su Ajnur i Iljnaz rešili problem sa vlasnikom automobila, policija je privela dvojicu mladića.

Iljnaza Pirkina su prvo odveli u šumu. Pretili su mu, a onda su ga odveli u policijsku stanicu u kojoj je pretučen i mučen, kako bi priznao 47 krađe.

Pošto je potpisao priznanje, bio je pušten na slobodu.

Ali Iljnaz nije otišao kući, već se popeo na krov jedne zgrade i snimio na svoj mobilni telefon nekoliko video poruka.

Jedna od njih je bila namenjena Ajnuru, druga za roditelje i njegovu devojku. U trećoj poruci Iljnaz Pirkin je govorio o zlostavljajnu kojem je bio izložen u policiji.

Nakon snimanja skočio je s krova.

"Juče u 20 časova odveden sam u policiju, jer sam bio osumnjičen zbog niza krađa", počeo je Iljnaz svoj zadnji iskaz.

"Svedočio sam protiv sebe i protiv mog prijatelja Ajnura, mada ga ne mogu smatrati prijateljem zbog svih ovih događaja. Kažu kako Ajnur nakon privođenja ništa nije negirao, već izdao mene i moju devojku sa kojom sam bio spreman da živim ceo život. Policajci su me ščepali, ne pitajući ni za ime. Samo su stavili lisice na ruke i gurnuli na zadnje sedište auta. Pitao sam jesu li iz policije, samo su odgovorili 'ne'.

Odveli su me u šumu i pretili mi. Ne mogu reći njihova imena, ali mogu da kažem da je to neka ekipa koja istražuje krađe iz automobila. To su uglavnom mladi ljudi. Dok su me vozili, najmlađi me je tukao. Rekao sam im da smo završili sa vlasnikom 'lade'. Ali, udaranje nije prestalo. Ipak, apelujem na višu vlast: u našim zakonima stoji da čak i ako je neko osumnjičen ili kriv, na njega se ne sme vršiti pritisak.

Kad smo stigli u policijsku stanicu, onaj dečko je opet počeo da me udara. Onda su mi stavili gas masku i onemogućili pristup vazduhu. Imam modrice po telu, po bokovima, na nozi, na levoj ruci. Šta mogu da kažem... Kad sam shvatio da me moj prijatelj odao, naravno da sam priznao krađu. Međutim, neki čovek iz one grupe izvukao je papir u kojem je 47 provala. Zatražili su da priznam i to. Mučili su me dugo. Na kraju sam vikao da priznajem sve. Izgubio sam svest, upišao sam se... desi se to kada izgubite svest, kada nemate vazduha u plućima. Bilo je baš teško...

Čim su me pustili, odmah sam došao ovde. Lažno sam svedočio protiv sebe. Sve sam potpisao, čak i da sam dao svoj iskaz dobrovoljno. Ali, tvrdim da nije tako! Nadam se da će moj čin i ovaj snimak na neki način uticati na njih, jer nisam prvi koji se našao u takvoj situaciji."

Tokom sahrane Iljnaza Pirkina, policija je uhapsila Ajnura. Pokušali su i njega da prisile da prizna krađe, ali za sada on ima status svedoka u slučaju "lada".

Veštačenje nije potvrdilo tragove mučenja na telu Iljnaza Pirkina, ali ima podataka da, uprkos zakonu, forenzičar radi u istoj policijskoj stanici.

Informaciju o forenzičaru potvrdio je za Radio Slobodna Evropa još jedan čovek koji je bio pretučen u policiji Nižnjekamska.

Iz mrtvačnice je nestala Iljnazova odeća, a njegovo telo porodici su vratili istoga dana, što je neuobičajeno brzo za takav slučaj.

Roditelji Iljnaza Pirkina su apelovali na vlasti i branioce ljudskih prava.

Krajem oktobra sud je odredio pritvor trojici policajaca, osumnjičenih zbog zloupotrebe ovlasti. Kada su predstavnici istražne komisije doputovali u Nižnjekamsk radi prikupljanja dokaza o nasilju nad pritvorenicima, mnogi ljudi su posvedočili o zloupotrebama u policiji. Sada istražni organi proveravaju još nekoliko slučajeva.

Ispostavilo se da su policajci u Nižnjekamsku tukli ne samo osumnjičene, već i nedužne, kao što je vlasnik pomenute "lade". Policija nije uspela da sebi pripiše razotkrivanje tog zločina, jer je on sam sredio situaciju sa počiniocima krađe.

Pravnik organizacije "Teritorija prava" Andrej Sučkov, koji brani interese nedužnih, pojasnio je da je Iljnaz Pirkin, pre nego što izvršio samoubistvo, poslao roditeljima puruku putem WhatsAppa, u kojoj se izvinjava.

Rekao je da je bio prisiljen da prizna druge krađe koje nije počinio a za koje bi dobio deset godina zatvora. Policija je pronašla njegov telefon i predala ga roditeljima nakon dva dana.

Pored toga, Sučkov je ispričao da je dobio poziv od žene vlasnika "lade". Njen muž, kako ona tvrdi, bio je priveden u tu istu policijsku stanicu i brutalno pretučen.

Pravnik smatra da je ta situacija slična još jednom slučaju, kojim se odavno bavi.

Reč je o Iljdaru Kamalijevu, koga je nakon zadržavanja u policiji pregledao stručnjak zaposlen u istoj policijskoj stanici. Uprkos očiglednim telesnim povredama, on je zapisao da povreda nije bilo.

Tako je i vlasnik obijene "lade" nakon prebijanja bio na pregledu kod stručnjaka, koji je zaposlen u policiji. Čini se da je prebijanje stavljeno "pod kontrolu".

Roditelji Iljnaza ispričali su još jedan interesantan detalj.

Njima su u kratkom roku vratili telo sina i obezbedili čak i mesto na groblju. Prema muslimanskom običaju, ukop je istog dana i policajci su verovatno računali da sakriju neke tragove. Međutim, tri policajca su u pritvoru, a video snimci Iljnaza Pirkina postali su deo istrage.

U medijima se govori o mogućem nastavku istrage drugih poznatih slučajeva mučenja u Nižnjekamsku.

Jedan od njih je vezan za samoubistvo 46-godišnjeg biznismena u avgustu 2016. godine, nakon dugog ispitivanja u policiji. On je ostavio poruku sa imenima dvojice policijskih službenika i napisao da je svedočio protiv sebe. U to vreme rođaci pokojnika nisu insistirali na istrazi i kažnjavanju ljudi koji bi mogli biti dovedeni u vezu sa tim samoubistvom.