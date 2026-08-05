Posjeta talibanskih zvaničnika Moldaviji izazvala političku buru

Posjeta zvaničnika međunarodno nepriznate talibanske vlade iz Afganistana Moldaviji izazvala je političku buru u toj maloj istočnoevropskoj zemlji.

Nakon što su im odobrene vize, tri zvaničnika iz Ministarstva poljoprivrede talibanske vlade stigla su u Kišinjev 3. augusta u višednevnu posjetu.

Militantna islamistička grupa, koja je preuzela vlast 2021. godine nakon povlačenja međunarodnih snaga, pokušala je iskoristiti ovu posjetu kako bi ojačala svoj međunarodni imidž i legitimitet.

Vlada talibana smatra se jednim od najrepresivnijih režima na svijetu. Međunarodna zajednica stavila je njihove lidere na crnu listu i isključila grupu iz globalnog finansijskog sistema.

Talibanska "zvanična posjeta Evropi"

Ministarstvo poljoprivrede talibanske vlade objavilo je 3. augusta fotografiju na platformi X na kojoj se vide trojica talibanskih zvaničnika na pisti aerodroma pored aviona kompanije Turkish Airlines. U opisu fotografije dva puta je naglašena "zvanična" priroda putovanja, predstavljajući posjetu kao događaj na visokom državnom nivou.

Od tada, mediji povezani s talibanima gotovo iz sata u sat izvještavaju o toj posjeti.

Kabul Tribune objavio je da je zamjenik ministra poljoprivrede Sadr Azam Osmani stigao u Moldaviju "kako bi razgovarao o proširenju praktične i tehničke saradnje između dvije zemlje".

Ariana News otišao je i korak dalje, citirajući portparola ministarstva koji je rekao da će delegacija razgovarati s moldavskim zvaničnicima o "razvoju poljoprivrede, naučnim istraživanjima, zaštiti bilja, suzbijanju štetočina, savremenim poljoprivrednim tehnologijama i provođenju zajedničkih istraživačkih projekata".

Afganistanska državna televizija glavnu večernju informativnu emisiju 3. augusta otvorila je upravo ovom posjetom.

"Sramotno i neprihvatljivo"

U središtu kontroverze nalazi se Vasile Sarban, moldavski zvaničnik koji je pozvao trojicu talibanskih predstavnika. On je rekao da je tu odluku donio na zahtjev privatnih moldavskih kompanija koje žele izvoziti u Afganistan.

"Vjerujem da je ispravno da vlasti Moldavije vode računa o ekonomskim subjektima u Moldaviji", rekao je kasnije Sarban, zvaničnik Ministarstva poljoprivrede i prehrambene industrije Moldavije. "Ako naši proizvođači kažu da nemaju gdje prodavati svoje proizvode, država im treba pomoći da pronađu tržišta."

Međutim, Sarbanove izjave nisu smirile sve veće negodovanje zbog ove posjete.

Nakon dolaska talibanske delegacije u Kišinjev, Ministarstvo vanjskih poslova Moldavije hitno je objavilo saopštenje u kojem je potvrdilo da su vize zaista izdate, ali se odmah ogradilo od narativa koji promovišu talibani.

Ministarstvo je naglasilo da posjetioci "nisu obuhvaćeni međunarodnim sankcijama" te ponovilo da "Republika Moldavija striktno poštuje međunarodne režime sankcija i ne priznaje talibansku vladu u Afganistanu".

"Neće biti bilateralnih sastanaka niti zvaničnih kontakata s predstavnicima delegacije", dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Moldavska vlada također je najavila pokretanje istrage o tome kako su vize izdate.

Premijer Vasile Tofan u objavi na Facebooku nazvao je cijeli slučaj "sramotnim i neprihvatljivim", ocijenivši ga administrativnim propustom.

"Procedura je formalno ispoštovana, ali bez potrebne političke i diplomatske procjene", napisao je Tofan. "Jasno osjetljiv slučaj tretiran je kao rutinski administrativni predmet. Rezultat je bila pogrešna odluka."

Potraga za partnerima

Rusija je jedina država koja je formalno priznala talibane kao legitimnu vladu Afganistana. To je učinila 2025. godine, četiri godine nakon što se ta grupa vratila na vlast nakon povlačenja američkih i NATO snaga iz Afganistana 2021. godine.

Nekoliko država, uključujući Kinu, Kazahstan i Uzbekistan, održava diplomatske, trgovinske i ekonomske odnose s talibanima, iako formalno ne priznaje njihovu vladu.

Talibani nastoje uspostaviti veze sa zemljama širom svijeta, u nastojanju za koje stručnjaci kažu da ima za cilj sticanje međunarodnog legitimiteta i uticaj na domaće javno mnijenje.

U junu su talibanski zvaničnici prvi put razgovarali u Briselu o repatrijaciji Afganistanaca, uprkos oštrim kritikama organizacija za ljudska prava koje su upozorile da Evropska unija time daje legitimitet tvrdolinijaškoj grupi optuženoj za ozbiljno ograničavanje osnovnih prava Afganistanaca, naročito žena.