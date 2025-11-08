Talibani kažu da su mirovni pregovori s Pakistanom propali, ali primirje ostaje na snazi

Mirovni pregovori u Istanbulu između Pakistana i talibanskih vlasti Afganistana, koje slijede strogu islamističku ideologiju, završeni su bez postizanja dogovora, ali primirje između susjednih zemalja će se nastaviti.

Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid okrivio je ZA propast pregovora "neodgovoran stav i nedostatak saradnje" pakistanske delegacije.

Na društvenoj mreži X, Mujahid je optužio Islamabad da "ne pokazuje spremnost da preuzme odgovornost ni za sigurnost Afganistana, ni za vlastitu".

Dodao je da primirje "do sada nije prekršeno s naše strane i da će se i dalje poštovati".

Više rundi pregovora, uz posredovanje Turske i Katara, održano je u Istanbulu od prošlog mjeseca. Najnoviji razgovori održani su 6. i 7. novembra, a predvodili su ih Abdul Hak Wasiq, šef talibanske obavještajne službe, i general-pukovnik Asim Malik, šef pakistanske obavještajne službe ISI.

Ranije su pakistanski zvaničnici – uključujući ministra odbrane Khawaju Asifa – također potvrdili da su pregovori u Istanbulu propali, dodajući: "Nema planova za daljnje pregovore."

Asif je upozorio da će, ako se teritorija Afganistana koristi za napade na Pakistan, primirje biti prekinuto.

Ranije je upozorio da bi neuspjeh u postizanju dogovora mogao dovesti do "otvorenog rata".

Najnovija runda pregovora između talibana i Pakistana u Istanbulu suočila se s problemima od samog početka; na primjer, razmjena vatre 6. novembra u Spin Boldaku između talibanskih vojnika i pakistanskih snaga.

Iako obje strane optužuju jedna drugu za početak pucnjave, lokalni izvještaji navode da su civili u Spin Boldaku pretrpjeli velike gubitke.

Najmanje pet civila, uključujući četiri žene, ubijeno je, a šest osoba je ranjeno.

Krvavi sukobi između Pakistana i talibana u oktobru, u kojima je ubijeno najmanje 50 afganistanskih civila, a oko 450 ranjeno, zaustavljeni su posredovanjem Katara i Turske, nakon čega su dvije strane objavile primirje.

Pakistan je također potvrdio smrt najmanje 23 vojnika i ranjavanje još 29.

Nasilje je izbilo nakon eksplozija u Kabulu 9. oktobra, za koje su talibanske vlasti okrivile Pakistan.

Nekada bliski saveznici s granicom dugom 2.600 kilometara, dvije strane su se udaljile nakon što je Islamabad optužio Afganistan da pruža utočište militantnim grupama, uključujući Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Pakistan tvrdi da talibanske vlasti dozvoljavaju TTP-u da koristi afganistansku teritoriju kao centar za obuku i logistiku za napade unutar Pakistana. Talibanska vlada negira te optužbe.