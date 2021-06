Investitor koga optužuju za devastaciju obale financijer Milanovićeve kampanje

Iako mu je prije tri godine Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije oduzela koncesiju za korištenje pomorskog dobra, odnosno obalu i dio plaže u uvali, dalmatinski tajkun Stipe Latković nije zaustavljen.

On i dalje vodi ilegalno izgrađeni hotel sa četiri apartmana i nekoliko dnevnih soba, i privatnom ograđenom plažom. Bez građevinske dozvole na javnoj površini izgradio je dva mola, ukupno šest zgrada ukupne površine od 362 kvadratna metra, i betonsku cisternu za vodu.

Najnoviji poduhvat je da, bez dozvole probija i betonira cestu od Jadranske magistrale do svog resorta, gdje je radove, kako navode lokalni mediji, policija 15. lipnja zaustavila.

Stanovnici obližnjeg sela Pisak zbog ilegalne izgradnje ceste podnijeli su prijavu građevinskoj inspekciji. Jedan od stanovnika Piska je novinar i književnik, Boris Dežulović.

On je tim povodom i uputio otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, jer je Latković bio jedan od donatora u Milanovićevoj predsjedničkoj kampanji za izbore održane 22. prosinca 2019. (prvi krug) i 5. siječnja 2020. godine (drugi krug).

Koliko je Latković donirao Milanovićevu kampanju?

Latković je preko svojih tvrtki za Milanovićevu kampanju na posljednjim predsjedničkim izborima donirao ukupno 60.000 kuna (8.000 eura).

Prema “Izvješću o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe u razdoblju od 15.07. 2019 do 03.02.2020” objavljenom na stranicama Državnog izbornog povjerenstva na str. 4. pod brojem 86. navedeno je kako je Latkovićeva tvrtka “Splićanka” 31. 12. 2019. donirala za Milanovićevu kampanju 30.000 kuna.

Takođe, na strani 5. pod brojem 97. navedeno je kako je isti iznos istog dana za istu svrhu donirala Latkovićeva tvrtka “Point Split”.

“To je jedna prekrasna zaštićena uvala, i na tom mjestu jedan investitor, kako im mi volimo tepati, gradni nekakav nakazni betonski resort, uništavajući pomorsko dobro, uništavajući more, uništavajući tu uvalu, uništavajući prirodu, uništavajući na kraju krajeva nešto što je naše zajedničko dobro”, opisuje Dežulović koji upozorava da to traje već 20 godina.

“Meni se 20 godina ispod prozora događa nevjerojatna devastacija javnog prostora i netaknute prirode, koja se radi pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike - ne samo Zorana Milanovića, već i njegovih prethodnika Stipe Mesića i Ive Josipovića, kao i bivše državne revizorice i nekih ministara.

Sva trojica dobri su prijatelji našeg seoskog tajkuna Stipe Latkovića, odsjedaju u njegovim dvorima, i očito pružaju punu podršku tome, što je na kraju krajeva Zoran Milanović i izrijekom potvrdio, rekavši da je ponosan na svoje prijateljstvo sa Latkovićem, dakle – čovjekom koji financira njegovu kampanju i istim novcem uništava prirodu”, uvjeren je Dežulović.

Kako je Milanović odgovorio na kritike?

Sam Milanović, upitan da komentira činjenicu da je čovjek koji 20 godina bespravno betonira i devastira prirodu njegov donator, u tome ne vidi ništa sporno.

''To je novac koji nije zarađen na betoniranju obale, nego na tvornicama obuće, dakle ne trgovačkim centrima, u tvornicama obuće u Šestanovcu i Vrgorcu. Opet bih to radio i opet bih da mi takav netko pomogne u kampanji, i to transparentno preko računa. Na to sam ponosan, a rijetko koristim riječ ponosan'', izjavio je Milanović 11. lipnja novinarima u Sinju.

Podsjetimo i na to da je Latković za širenje svog biznisa izvan Hrvatske unajmio konzultantsku tvrtku EuroAlba Advisory d.o.o, koju je Milanović osnovao u razdoblju između premijerske i predsjedničke funkcije (2017-2020).

Izdana rješenja nisu provedena

Saborska zastupnica iz Splita stranke Centar Marijana Puljak 11. lipnja je sa saborske govornice upozorila na, kako se izrazila, kriminal koji se događa u Vruji, a u utorak 15. lipnja otišla je tamo i na gradilištu ilegalne ceste zatekla komunalne redare grada Omiša i policiju.

“Nema drugog objašnjenja za to da ga 20 godina nitko nije spriječio u devastaciji, nego da Latković ima sponzora u visokoj politici”, kaže Marijana Puljak za RSE:

“Ne može se nikako drugačije to protumačiti, jer čovjek već 20 godina kontinuirano uzurpira vlasništvo Republike Hrvatske. Dakle, javno poduzeće Hrvatske šume ga je tužilo, javno poduzeće Hrvatske vode su zvale inspekciju, komunalno redarstvo grada Omiša je puno puta izišlo na teren, međutim ti se procesi stalno zaustavljaju”, argumentira naša sugovornica.

Kako je Marijana Puljak iznijela u Saboru, “izdana su brojna rješenja o zabrani radova i uklanjanju nelegalnih objekata 2011. godine, 2013. godine, 2014. godine, 2017. godine i 2019. godine, ali Latković bi se svaki put žalio i nastavljao raditi.”

U izjavi za RSE kazala je kako je upravo na poticaj županijskih vijećnika iz njezine stranke krajem 2018. godine Skupština Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno odlučila da oduzima koncesiju na pomorsko dobro Latkoviću.

Kako nadležna opština objašnjava sopstvenu nemoć?

Vlasnik – a to je u ovom slučaju država – trebao bi malo čvršće braniti svoje interese, kaže za RSE Ivan Krželj, načelnik male dalmatinske općine Zadvarje, na čijem području Latković gradi pristupni put sa Jadranske magistrale.

“Još kada su počeli radovi na probijanju tog šumskog puta, općinski komunalni redar je to prijavio nadležnim institucijama. Mi smo prva instanca - ljudi nam jave, mi iziđemo na teren i prijavimo nadležnim institucijama, koje onda trebaju izići na teren i to zaustaviti.

To je na području naše općine, ali vlasnik je Republika Hrvatska, a zemljištem upravljaju Hrvatske šume i Hrvatske vode. Ako si ti ušao u moje, ja ću na sve načine boriti da ti tu ništa ne radiš. Zna se tko je vlasnik – Republika Hrvatska. Ako su suglasni sa tim što se radi, pa hajde, ali ako nisu suglasni – trebaju malo čvršće braniti svoje interese. To je neko moje mišljenje”, kaže Krželj.

Koliko se postupaka vodi protiv Latkovića?

Također, u svom govoru u Saboru kazala je kako Hrvatske šume imaju nadležnost nad zemljištem iznad uvale te su i one podnijele prijave, obračunale šumsku štetu i pokrenule tri postupka pred Trgovačkim sudom u Splitu. No, to nije sve što je pokrenuto protiv Latkovića.

"Jedan prekršajni postupak, koji je po žalbi u tijeku pred Visokim prekršajnim sudom, te kaznene prijave policiji i nadležnoj inspekciji. Ništa to ne priječi Latkovića da gradi i dalje. Hrvatske vode su ga prijavile vodopravnoj inspekciji", pojasnila je saborska zastupnica.

Dok postupci traju, Dežulović priznaje da je već na kraju sa živcima.

“Dvadeset godina mi šaljemo prijave, dvadeset godina tog investitora obilaze inspekcije, donose rješenja, zabranjuju daljnju izgradnju, nalažu da se sve vrati u prvobitno stanje i dvadeset godina Latković veličanstveno ignorira sve te deklarativne i dekorativne pokušaje države da mu stane na kraj. I ako nemaš zaštitu države, imaš samo dva načina: jedan je dinamit, kojeg još nisam iskoristio, nije isključeno, a drugi je psovka. Ne postoji treći. Mi nemamo zaštitu države ni ijednog njenog tijela”, upozorava Dežulović.

Latković se ne oglašava

RSE je pokušao stupiti u kontakt sa Stipom Latkovićem, s molbom da komentira objede što su na njegov račun iznijeli Marijana Puljak i Boris Dežulović.

Međutim, kada smo nazvali jedini telefonski broj “Vruja Resorta” koji je naveden na njihovoj web-stranici https://vruja.com/, rečeno nam je da smo pogriješili broj, a do zaključenja ovog priloga nema nikakvog odgovora na molbu RSE upućenu mailom u petak 18. lipnja poslijepodne da nam se što prije omogući kontakt sa gosp. Latkovićem kako bi odgovorio na objede.

Mještani ne posustaju. Za dva tjedna, 4. srpnja, opet će odmah pored Latkovićevog resorta organizirati VRUJA – Festival bespravne gradnje i devastacije prirode. Najavlili su da će dovesti bendove i okupiti ljude, da se vidi da se ne mire sa bespravnom gradnjom i devastacijom prirode, ali ni sa nemoći institucija da Latkovića u tome - spriječe.

Kako su nam pojasnili na facebook grupi “VRUJA – Festival bespravne gradnje i devastacije prirode”, organizatori festivala su mještani okolnih naselja.