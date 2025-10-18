Tadžikistanac preminuo u pritvoru usred represivnih mera protiv islama

Saidazama Rahmonova porodica je poslednji put videla živog kada je bio na međunarodnom aerodromu u Dušanbeu početkom oktobra.

Nedelju dana kasnije, pripadnici tadžikistanskih bezbednosnih službi predali su njegovoj porodici telo dvadesetdevetogodišnjaka, na kojem su bili vidljivi znaci batinjanja i mučenja, uključujući tragove elektrošokova i prelome kostiju.

To su rekli članovi porodice i prijatelji Rahmonova, koji su govorili za RSE pod uslovom da im se ne navode imena iz straha od odmazde.

On se vratio u rodni Tadžikistan iz Nemačke, gde je živeo od 2019. godine, da bi obnovio vizu. Međutim, kada je stigao na aerodrom u Dušanbeu 6. oktobra da bi otišao za Moskvu, Rahmonov je pritvoren.

Rahmonova, koji je pobožni musliman, islednici su optužili za verski ekstremizam i za planiranje terorističkog napada, rekli su izvori bliski njegovoj porodici.

Njegova porodica je saopštila da Rahmonov, koji se oženio u Nemačkoj, nije bio član nijedne verske ili političke stranke ili grupe. Porodica navodi da je vodio mirna život i da je radio u hotelu u malom nemačkom gradu.

Rahmonov je umro u vreme brutalnog suzbijanja naznaka islama u Tadžikistanu. Čvrsto sekularna i demokratska vlada predsednika Emomalija Rahmona suzbijala je islamske političke i verske grupe i sve spoljašnje znake religioznosti, uključujući brade.

Tadžikistan, najsiromašnija zemlja Centralne Azije, poslednjih godina je suočen s islamskim ekstremizmom. Međutim, kritičari kažu da su vlasti ozbiljno ograničile praktikovanje islama, a da nisu rešile uzroke radikalizacije.

Smrt Rahmonova je takođe stavila u centar pažnje, kako navode organizacije za ljudska prava, sistematska mučenja i zlostavljanja u pritvorskim centrima u Tadžikistanu.

'Miran život'

Porodica Rahmonova se prvi put zabrinula kada nije stigao u Moskvu svojim redovnim letom. Planirao je kratko putovanje kako bi prisustvovao venčanju prijatelja u ruskoj prestonici pre povratka u Dušanbe.

U junu je Rahmonov stigao u Tadžikistan kako bi dobio dokumenta koja su mu bila potrebna za produženje vize u Nemačkoj, što je proces koji može trajati mesecima.

"Njegovi rođaci u Dušanbeu su se zabrinuli i kontaktirali su policiju, službe bezbednosti i druge vladine službe, ali nisu dobili nikakve odgovore", rekao je Rahmonovljev prijatelj.

Na aerodromu je "službenicima obezbeđenja njegova velika brada izazvala sumnje i odveli su ga u sobu obezbeđenja, gde su proverili njegov mobilni telefon i pronašli nekoliko video snimaka s verskim sadržajem", dodao je prijatelj.

Dok je Rahmonov bio u pritvoru, pripadnici bezbednosnih službi su upali u njegov dom u Dušanbeu i ispitivali članove njegove porodice, rekli su izvori bliski porodici.

"Bezbednosne službe su rekle porodici da je Rahmonov ekstremista i da je bio u kontaktu s teroristima i da je planirao teroristički čin u Tadžikistanu", rekao je izvor blizak porodici.

Rahmonovljeva porodica je 13. oktobra primila njegovo telo i rečeno joj je da je u pritvoru izvršio samoubistvo. Njegova porodica odbacuje zvanični uzrok njegove smrti.

RSE je tadžikistanskim vlastima poslao upit za komentar, ali nije dobio nikakav odgovor.

Rahmonovljeva supruga je rekla za RSE da su vodili "miran život" u Frankenbergu, gradu na zapadu Nemačke.

Žena, koja je govorila pod uslovom da joj se ne navodi ime, rekla je da je Rahmonov kazao nemačkim imigracionim vlastima da se suočava s bezbednosnim rizicima ako ode u Tadžikistan. Međutim, nemačke vlasti su insistirale da Rahmonov mora da podnese zahtev za produženje vize iz Tadžikistana, rekla je ona.