U Srbiji vanredno stanje zbog afričke svinjske kuge, nova žarišta i u naseljima uz Hrvatsku

Virus afričke svinjske kuge u Srbiji pojavio se u sedam okruga i 52 naselja, a zadnja dva dana pojavila su se dva nova žarišta u Bezdanu, na granici s Hrvatskom, te u Južnobačkom okrugu u mjestima Žabalj i Gospođinci, izjavio je u subotu ministar poljiprivrede Srbije Dragan Glamočić.

Zbog širenja afričke kuge svinja, vanredna situacija je uvedena u Rumi, Obrenovcu, na dijelu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu.

Glamočić je u nedelju, 19. jula tokom sastanka lokalnog kriznog štaba u Obrenovcu zbog pojave afričke svinjske kuge, upozorio na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja i naglasio da takvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje životinja, životnu sredinu i ljude.

"U uslovima proglašene vanredne situacije neće biti tolerancije prema neodgovornom ponašanju. Svaki slučaj biće prijavljen nadležnim organima i sankcionisan u skladu sa zakonom", poručio je Glamočić, saopštilo je Ministarstvo.

Glamočić je, istaknuvši da su glavni prenosioci divlje svinje i ljudi, ukazao i na to da rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti jer divlje svinje mogu bez plivanja na pojedinim mjestima pređu rijeku.

Od pojave zaraze do sada je usmrćeno ili uginulo oko 28.000 svinja, a pojedinim vlasnicima farmi uzgoj je zabranjen na mjesec dana.

Tokom sastanka bilo je riječi o jačanju saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vojskom Srbije, lokalnim samoupravama, javnim komunalnim preduzećima i veterinarskim službama, kako bi sva potrebna mehanizacija, ljudstvo i logistička podrška bili dostupni.

Glamočić je ponovo ukazao na neophodnost strogog poštovanja mjera biosigurnosti, pravovremene eutanazije zaraženih životinja i njihovog bezbjednog uklanjanja, kako bi se spriječilo dalje širenje virusa, dodaje se u saopštenju.

Dodao je da je virus prisutan u više od 70 zemalja sveta i u brojnim evropskim državama, uključujući i zemlje u neposrednom okruženju Srbije, zbog čega je neophodno neprekidno sprovođenje mjera biobezbjednosti.

Ministar je apelovao na lokalne samouprave da pomognu domaćinstvima u obezbjeđivanju dezinfekcionih sredstava gdje je to potrebno, ali je podsjetio da je svako gazdinstvo u obavezi da sprovodi redovnu dezinfekciju i druge mjere zaštite.

Ovo oboljenje se u Evropi pojavilo 2007. godine i nije opasno po čovjeka, ali je u slučaju svinja riječ o teškoj bolesti sa gotovo stoprocentnim mortalitetom.

U Africi se afrička svinjska kuga javlja kod divljih svinja i prolazi sa blagom kliničkom slikom, a u Evropi i drugim dijelovima svijeta oboljevaju i divlje i domaće svinje.



