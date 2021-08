Sullivan: Brz i snažan odgovor ako talibani ometu evakuaciju Amerikanaca

Džejk Saliven (Jake Sullivan), savetnik predsednika SAD za nacionalnu bezbednost, rekao je da Džo Bajden (Joe Biden) smatra da treba omogućiti odlazak svim Amerikancima koji žele da napuste Avganistan, dodajući da ne za koliko ih ima u ovoj zemlji.

„Predsednik je posvećen tome da svaki Amerikanac koji želi da izađe iz Avganistana može da to učini. On smatra da to možemo realizovati do 31. avgusta (roka koji je Bajden odredio za povlačenje američkih trupa),“ rekao je Saliven za CBS.

On je istakao da SAD imaju kapacitete da svakodnevno prevezu hiljade ljudi u druge zemlje sa aerodroma u Kabulu, dodajući da oni koji beže imaju odgovornost da sami dođu na aerodrom.

„Imamo mnogo više mesta na letu nego što verovatno ima Amerikanaca u Avganistanu, a ima i dosta vremena da se stigne do aerodroma. Dakle, verujemo da je to za nas sasvim moguće u narednim danima," istakao je Saliven.

Ali, nije jasno koliko je Amerikanaca zarobljeno u zemlji.

„Američka vlada ne zna pravi odgovor na ovo pitanje, a to je zato što od svakog Amerikanca koji dođe u Avganistan tražimo da se prijavi u američkoj ambasadi, ali se nikada ne registruju,” precizirao je.

Na pitanje kako Bajdenova administracija može da osigura da svaki Amerikanac bude van zemlje ako ne znaju koliko ih ima.

„Prvo, postoji potpuna baza podataka o Amerikancima koje imamo u Avganistanu – aerodrome,“ rekao je. "Drugi način je putem radija, televizije, Interneta – slanje poruka preko svih medija tako da do Amerikanaca može stići informacije koje su im potrebne da dođu u svoju zemlju."

Saliven je rekao da će SAD smatrati da su njihovi građani „u opasnosti“ ako ne izađu iz Kabula u roku od 12 dana, nazivajući to „dinamičnom i opasnom situacijom“. On je istakao da su SAD jasno stavile talibanima do znanja da će, ako spreče Amerikance da odu, "naići na brz i snažan odgovor".

Nakon rušenje avganistanske vlade, talibani su zaplenili američku vojnu opremu namenjenu savezniciima u ovoj zemlji. Saliven je kazao da Ministarstvo odbrane sada radi na utvrđivanju šta je od američke opreme u rukama talibana.

„Avganistanska vojska zatražila je od Sjedinjenih Država kapacitete za borbu protiv talibana. Tako je predsednik imao izbor: reći ne i ostaviti ih bez te moći, ili reći da i rizikovati gubitak ako budu poraženi,” kazao je Saliven.

„Nijedan izbor nije bio savršen izbor, ali učinio je ono što je smatrao da je najbolje za našu zemlju i zato smo se našli u situaciji u kojoj smo danas.," istakao je Bajdenov savetnik za nacionalnu bezbednost.