Bez odluke suda o Mirjani Marković

Suđenje delu optuženih nekadašnjih funkcionera Socijalističke partije Srbije (SPS) i Jugoslovenske levice (JUL), za nezakonitu dodelu stanova u vlasništvu države, biće završeno u ponedeljak, 25. decembra, saznaje Radio Slobodna Evropa.

U ovoj grupi nije nekadašnja direktorka direkcije JUL-a i supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, koja se uz druge optužene iz vrha tadašnje vlasti, tereti da je nezakonito raspolagala državnim stanovima od oktobra 1996. do decembra 2000. godine.

Proces se završava, kako saznajemo, po razdvojenoj optužnici za deo optuženih koji su stanove dodeljivali preko Opštine Novi Beograd, a u toj grupi je i Živka Knežević, nekadašnja sekretarka Vlade Srbije, poznata po optužnici za nezakonitu dodelu stana dadilji sina bračnog para Milošević, Marka Miloševića.

Optužnica grupu tereti da su, suprotno zakonu, državne stanove dodeljivali tako što je Vlada Srbije prenosila jednokratno pravo raspolaganja u korist određenih lica, a zatim je opština Novi Beograd tim licima stanove dodeljivala, da bi ih oni kasnije otkupljivali. Živka Knežević je, prema optužnici, u Vladi Srbije obezbeđivala prenošenje prava, a službenici u opštini, među kojima su i Miloš Batina i Zoran Perić, su stanove zatim dodeljivali.

Saradnjom „novobeogradske grupe“ optuženih, do stana u Beogradu u ovom slučaju došli su, pored ostalih, i tadašnji funkcioner JUL-a Mesud Adžemović, sin bivšeg šefa policije Vlajka Stojiljkovića, Vladimir Stojiljković (izvršio samoubistvo 2004. godine), iako u to vreme nije bio zaposlen u republičkim organima, i Milunka Lazarević, u to vreme penzionerka.

Poslednjom izmenom optužnice (koja je menjana više puta), ovo delo okarakterisano je kao „produženo krivično delo“, a svi iznosi cena stanova su sabrani, pa je delo sada teže.

Predmet nezakonite dodele državnih stanova jedan je od najstarijih nerešenih slučajeva u Višem sudu u Beogradu. Proces traje duže od decenije, a još nije doneta prvostepena presuda.

U međuvremenu se promenilo više predsednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila odlaganja ročišta iz brojnih različitih razloga - od nedolaska optuženih i svedoka, promene Zakonika o krivičnom postupku, pa do preklapanja termina s pretresima u Specijalnom sudu.

Optužnica je menjana u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo.

Uprkos tome što je dovođena u vezi sa brojnim aferama, ovo je jedini postupak koji se u Srbiji vodi protiv bivše predsednice JUL-a, a sudi joj se u odsustvu jer živi u Rusiji, gde je dobila azil.

Optužnica protiv Mire Marković menjana je dva puta, 2010. (kada je Tužilaštvo svega nekoliko dana pre nego što bi postupak zastareo, promenilo krivično delo iz nezakonitog posredovanja u zloupotrebu službenog položaja) i 2016. godine.

Pored nje, među optuženima su i nekadašnji šef Državne bezbednosti Jovica Stanišić (kome se nastavlja suđenje i za ratne zločine pred Mehanizmom koji nasleđuje Haški tribunal); bivši direktor Uprave carina Mihalj Kertes (oslobođen odgovornosti za šverc cigareta, služio kaznu zbog pomaganja izvršiocima četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, danas u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci); Branislav Ivković (u to vreme predsednik stambene komisije Vlade Srbije, danas aktivan u Srpskoj naprednoj stranci); Danilo Pantović (nekadašnji funkcioner DIPOS-a, preduzeća koje se danas bavi iznajmljivanjem nepokretnosti u vlasništvu države).

Pantović je od 2016. godine ambasador Srbije na Kubi. Na poziciju u Ministarstvu spoljnih poslova, vratio se 2014., a odluka da bude imenovan za ambasadora, pre prvostepene presude za krivično delo, ozvaničena je sredinom decembra 2016. godine. Pantović je u prethodnom radu u Ministarstvu spoljnih poslova (do 2001. godine), javnosti postao poznat po izdavanju diplomatskih pasoša telohraniteljima sina Slobodana Miloševića i Mirjane Marković, Marka.

Protiv optuženih Bratislave Morine, nekadašnje ministarke za izbeglice, raseljena lica i humanitarnu pomoć i Petra Zekovića, bivšeg funkcionera MUP-a, postupak je obustavljen jer je zastareo za dela za koja su optuženi.