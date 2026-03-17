Crtići za djecu, novac za Iran, oružje za Hutije: Mreža ispletena u Moskvi

Početkom 2022. godine crtana serija pod nazivom Bunny Brothers emitovana je na ruskom državnom televizijskom kanalu čiji je program namijenjen djeci.

Moskovski studio koji stoji iza serije bio je Safir Animation, čiji je generalni producent, direktor i jedini vlasnik Arash Doroudi, 57-godišnji iranski državljanin koji tečno govori ruski.

Doroudi je povezan s još jednim studijem sličnog imena koji proizvodi sasvim drugačiju vrstu sadržaja: video-materijale o iranskim vojnim dostignućima za rusko Ministarstvo odbrane.

"Da biste danas privukli ruske gledaoce, potreban vam je akcioni sadržaj," rekao je Doroudi jednom ruskom podkasteru kada su ga pitali o njegovoj poslovnoj strategiji.

Animirani filmovi za djecu i video-materijali o iranskoj vojsci nisu jedini poslovni poduhvati u koje je Doroudi uključen, prema nalazima Sisteme, ruske istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa.

Glavna domaća obavještajna služba Rusije optužila ga je da je pokušao izvesti vojne žiroskope. Prema procurjelom memorandumu sigurnosne službe, Doroudi je također identificiran kao savjetnik entiteta povezanog s administracijom iranskog predsjednika.

Njegovi poslovni krugovi i mutne aktivnosti preklapaju se s Sohrabom i Ushangom Gayratom, braćom iz Afganistana čiji je otac bio diplomata u ambasadi Afganistana u Moskvi.

Sohrab je preuzeo Doroudijev bivši filmski studio, koji je kasnije objavio dugometražni animirani film koji je postao manji hit u Rusiji.

Braća iz Afganistana povezuju se i s aktivnostima van svijeta filma, uključujući pomaganje jemenskim pobunjenicima Hutijima, koje podržava Iran, da nabave rusko oružje. Sjedinjene Države Hutije označavaju kao terorističku organizaciju.

Doroudi nije odgovorio na pitanja koja mu je RSE poslao na njegov Telegram nalog, niti na poruke upućene studiju ili Telegram nalozima njegovih drugih kompanija.

Sohrab Gayrat nije odgovorio na pitanja RSE-a. Ushang je također odbio odgovarati na pitanja, rekavši samo: "Radim kao prevodilac u Rusiji."

Od Moskve do Sanae

Dolphin Boy, vedra animirana priča o dječaku kojeg odgajaju delfini, zaradila je gotovo 95 miliona rubalja (1,17 miliona dolara) kada je prikazana u ruskim kinima u proljeće 2022. godine. Film je producirao studio Sky Frame, na čijem je čelu Sohrab Gayrat, a njegovu popularnost dodatno je povećala pop pjevačica čija je zarazna pjesma bila dio soundtracka.

Film je prikazan i na platformama izvan Rusije: Netflix, Apple TV i Amazon Prime emitovali su Dolphin Boy. Veliki kalifornijski studio Lionsgate kupio je prava za distribuciju na engleskom jeziku.

Na projekciji filma koju je 4. aprila 2025. godine organizovala jedna moskovska humanitarna organizacija, pojavio se i Sohrab. U objavi na Facebooku 39-godišnjak je, na perzijskom jeziku, ironično komentarisao neke fotografije sebe koje su se pojavile u javnosti.

"Novinske agencije koje dane i noći provode baveći se neutemeljenim fantazijama, molim vas da koristite moju dobru fotografiju u svojim smiješnim vijestima o meni," napisao je.

Nije bilo potpuno jasno na šta je tačno mislio. Ali dva dana ranije, Sohrab i Sky Frame Studio, zajedno s Ushangom Gayratom, našli su se prvi put na listi sankcija koju je objavilo američko Ministarstvo finansija.

Ministarstvo je optužilo Sohraba i njegovu kompaniju da su pomagali Hutima u Jemenu da nabave rusko oružje. Također su optuženi da su organizovali isporuke navodno ukradenog ukrajinskog žita namijenjenog Jemenu i drugim destinacijama.

Sinovi bivšeg prvog sekretara ambasade Afganistana u Moskvi, Sohrab i njegov brat Ushang govore ruski i diplomirali su na prestižnom Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, poznatom kao MGIMO.

Sohrab je preuzeo Sky Frame 11. marta 2021. godine, dan nakon što je Doroudi otišao da osnuje Safir Animation.

U objavi o sankcijama navodi se da su Sohrab i Ushang organizovali isporuke oružja i nafte na zahtjev visokog zvaničnika Hutija koji živi u Iranu, Saeeda al-Jamala.

Al-Jamal navodno vodi mrežu paravan-kompanija i brodova koji krijumčare iransko gorivo i naftne proizvode kupcima na Bliskom istoku, u Africi i Aziji.

Prema američkim vlastima, značajan dio prihoda od tih prodaja preusmjerava se preko mreže posrednika i mjenjačnica Hutijima u Jemenu, kao i snagama Quds iranske Revolucionarne garde i Hezbolahu, libanskoj grupi koju Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom.

Postoji još jedna veza između braće Gayrat i navodnog krijumčarenja nafte ili oružja Hutijima: oko deset godina ranije bili su uključeni u još jedan kratkotrajni projekt – IT kompaniju predstavljenu kao "prvu nezavisnu afganistansku društvenu mrežu".

Taj projekt, koji je trajao samo godinu dana, uključivao je i Kamaluddina Nabizadua, koji je ranije bio drugi diplomata u ambasadi Afganistana u Moskvi.

I sam Nabizadu je završio na listi sankcija američkog Ministarstva finansija 2022. godine, tri godine prije braće Gayrat.

Ministarstvo ga je optužilo da je tajno organizovao isporuke iranske nafte Rusiji, preusmjeravajući milione dolara nazad u Iran. Američke vlasti su navele da je to rađeno u "koordinaciji s visokim nivoima ruske vlade i obavještajnih službi".

Ukrajinsko žito

Prije 13. marta, ako biste kliknuli na glavnu stranicu Sky Framea, pronašli biste više linkova: kontakt informacije, promocije drugih projekata studija. Također biste relativno lako pronašli link za zasebnu kompaniju pod nazivom Triticum Group Commodities.

Na LinkedIn stranici Triticum se opisuje kao "međunarodna trgovačka kompanija specijalizovana za uvoz žitarica na Bliski istok".

LinkedIn stranica je također navodila samo jednog zaposlenog: Adelinu Ustu, ženu rođenu u Ukrajini koja živi u Moskvi.

Sistema je kontaktirala Ustu za komentar 13. marta. Odbila je odgovoriti na pitanja, a zatim uklonila Triticum sa svog LinkedIn profila i obrisala Telegram nalog. Istog dana ugašena je i web stranica Triticuma, kao i ruska i engleska web stranica Sky Frame Studiosa.

Ponovo su se pojavile sljedećeg dana.

Prema poslovnim registrima, kancelarija Triticuma nalazi se u Neva Towersu, u kompleksu nebodera Moskva-City.

Na istoj adresi registrirana je još jedna kompanija: Kolibri Group, čiji je direktor Sohrab Gayrat. Kao vlasnik je naveden Ushang. Jedna od glavnih aktivnosti kompanije, prema poslovnim registrima, jeste kupovina i prodaja žita.

Osim nabavke oružja, američko Ministarstvo finansija optužilo je braću Gayrat i za organizovanje najmanje dvije isporuke ukradenog ukrajinskog žita u Jemen tokom ljeta i jeseni 2024. godine.

Bunny Brothers

Osim perioda kada su se njihove karijere preklapale u Sky Frameu, obim odnosa između Sohraba Gayrata i Doroudija nije jasan. Ali Doroudi je već godinama u Rusiji i uključen u različite poslovne projekte.

Rođen u iranskom gradu Mašhadu, Doroudi je dobio rusko državljanstvo 2014. godine, prema procurjelim dokumentima, a njegova prijavljena adresa prebivališta od 2020. nalazi se u Krasnogorsku u Moskovskoj oblasti.

Osnovao je Safir Animation u aprilu 2021. godine, mjesec dana nakon što je napustio Sky Frame, studio koji stoji iza filma Dolphin Boy.

Poslovni registri pokazuju da je njegova kompanija Safir LLC povezana sa Safir Animationom i drugim projektima. Safir LLC, koja sebe opisuje kao “pouzdan most između Rusije i Bliskog istoka”, navodi da nudi usluge uključujući transport medicinske opreme, gasnih turbina i telekomunikacijskih tehnologija.

Bunny Brothers, animirana serija za djecu od 26 epizoda koja je emitovana na državnoj televizijskoj mreži Karusel, nije postala veliki hit za Safir Animation; gledaoci su rekli da im se sviđaju vizuali, ali su seriju kritikovali kao praznu i bez sadržaja.

U januaru 2025. hakerska organizacija koja se naziva ARES Group objavila je niz dokumenata na svom Telegram kanalu. Navodni autor dokumenata bila je glavna ruska domaća obavještajna služba – Federalna služba sigurnosti (FSB).

Prema tim dokumentima, Doroudi je identificiran kao savjetnik Centra za napredak i razvoj, entiteta povezanog s administracijom iranskog predsjednika.

(Uz izvještavanje urednika Sisteme Andreja Soshnikova i dopisnika Antona Baeva)