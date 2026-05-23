Više od 20 ljudi uhapšeno u neredima nakon studentskog protesta u Beogradu

Policija je privela više od 20 učesnika nereda koji su izbili nakon studentskog protesta na Trgu Slavija u Beogradu.

Na protestu u organizaciji studenata u blokadi okupilo se desetine hiljada ljudi, a po završetku se deo antivladinih demonstranata sukobio sa policijom.

Sukobi su počeli u blizini Pionirskog parka, gde je kamp pristalica vlasti koje su se okupile uoči početka studentskog protesta. Park su obezbeđivale jake policijske snage, a deo demonstranata je po okončanju protesta počeo da baca flaše, baklje i topovske udare na policiju.

Kordon je potisnuo demonstrante, a sukobi su izbili i kod Pravnog fakulteta i na Cvetnom trgu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u subotu uveče da je policija privela 23 osobe. On je na konferenciji za medije u MUP-u rekao da u neredima ima i povređenih policajaca ali nije precizirao koliko.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da će svi, koji su nakon završetka skupa na Slaviji napali pripadnike policije, biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je na skupu na Slaviji prisutno oko 34.400 građana. Sa druge strane, organizacija Arhiv javnih skupova, koja beleži broj prisutnh na skupovima, saopštila je da snimci ukazuju da će skup na Slaviji biti "u rangu najvećih studentskih do sada".

Šta su poruke sa protesta?

Studenti u blokadi su na protestu ponovili zahtev da vlast raspiše izbore.

Na protestu su govorili predstavnici akademske zajednice, medicinske struke, pravosuđa, glumci, prosvetari.

Studentkinja Elena je izjavila da su okupljeni tu zbog 16 nevinih ljudi "koje je ubila korupcija u Novom Sadu."

"Ovo nisu samo studentski zahtevi, ovo su zahtevi pobunjenog naroda", poručila je.

Ona je rekla da zahtevi studenata u blokadi nisu ispunjeni, a da su tražili ono najosnovnije, da institucije rade svoj posao.

Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti rekla je da se vlast plaši uzdignutog indeksa na kraju predstave i koncerta i da se plaše onih koji postavljaju pitanja.

"Večeras sa Slavije poručujemo – kultura, umetnost, sloboda medija su polazište svega. Do pobede mora doći, jer studenti pobeđuju", poručila je.

Na skupu je govorila i tužiteljka Bojana Savović, koja je ocenila da država u kojoj se zakoni ne primenjuju, ili se primenjuju selektivno, prestaje da bude država i postaje "mafijaška organizacija".

Poručila je i da uloga tužilaštva nije da štiti ni vlast ni političke interese već zakon.

"To što tužioci koji se nalaze na rukovodećim pozicijama štite vlast, a ne zakon, govori o dubini krize", navela je.

Šta je poručila vlast?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u subotu uveče da učesnici studentskog protesta nisu pokazali svoj plan i program, nego "samo svoju nasilnu prirodu".

On je u video poruci koja je objavljena na društvenoj mreži Instagram kazao da napadi na policiju šalju u svet lošu sliku o Srbiji.

Nekoliko sati uoči početka skupa na Slaviji, u kampu pristalica vlasti u Pionirskom parku počeli su da pristižu simpatizeri vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Među njima je bila i predsednica Skupštine Srbije i članica SNS Ana Brnabić. Ona je izjavila da su se pristalice vlasti okupile u Pionirskom parku da proslave pobedu nad "obojenom revolucijom".

Vlasti u Srbiji proteste studenata u blokadi nazivaju "obojenom revolucijom", što je naziv za demokratske promene u postsovjetskim državama.

Odgovarajući na pitanje novinara zbog čega su okupljeni u Pionirskom parku, ona je rekla zato što žele da budu zajedno i što "ne žele da dozvole nasilje i smenu vlasti na ulici".

Zašto se održavaju protesti?

Masovni studentski i građanski protesti protiv vlasti izbili su nakon tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Stradali su nakon što se obrušila betonska nadstrešnica, četiri meseca nakon svečanog otvaranja stanične zgrade posle trogodišnje rekonstrukcije.

Ni godinu i po dana od nesreće nije utvrđena odgovornost, niti je počelo suđenje.

Studenti zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za ovu tragediju, kao i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ove sedmice da će izbori biti raspisani u periodu između septembra i novembra.