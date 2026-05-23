Sukobi antivladinih demostranata i policije nakon protesta u Beogradu

Neredi na ulicama Beograda počeli su po završetku masovnog antivladinog protesta u organizaciji studentskog pokreta. Deo učesnika uputio se ka Pionirskom parku koji su obezbeživale jake policijske snage zbog skupa pristalica vlasti. Više javno tužilaštvo saopštilo je da će svi koji su napali pripadnike policije, "biti procesuirani". Antivladin protest organizovan je na trgu Slavija kojem su se odazvale desetine hiljada građana. Studenti su, kažu, predstavili svoj program za vanredne izbore na kojima insistiraju već više od godinu dana.