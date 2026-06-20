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Više hiljada ljudi na studentskom skupu u Novom Sadu

Novosadski protest u blizini univerzitetskog kampusa, Novi Sad 20. jun 2026.
Novosadski protest u blizini univerzitetskog kampusa, Novi Sad 20. jun 2026.

"Nismo odustali i borićemo se do slobode", poručili su učesnici antivladinog protesta u Novom Sadu organizovanog na poziv studentskog pokreta.

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u subotu na poziv studenata u blokadi, u blizini novosadskog univerzitetskog kampusa.

Studentkinja Tehnološkog fakulteta Teodora Vukša rekla je okupljenima da se u Srbiji u poslednjih godinu i po dana, otkako su pokrenuli proteste, "mnogo toga promenilo".

"Studentski protest odavno je prerastao okvire fakulteta. Ono što je počelo kao studentska borba, postalo je zajednica ljudi koji dele istu želju – da žive u državi u kojoj institucije rade svoj posao", rekla je.

Studentkinja novosadskog Tehnološkog fakulteta, protest u Novom Sadu 20. juna 2026.
Studentkinja novosadskog Tehnološkog fakulteta, protest u Novom Sadu 20. juna 2026.

Na skup su stigli građani iz drugih gradova Srbije - Kragujevca, Beograda, Subotice, Bačke Palanke, Kule, Šapca.

Okupljanju je prothodila šetnja od kampusa i obližnjeg Limanskog parka gde su novosadski zborovi građana i druge organizacije postavili svoje štandove.

Kako izveštava novinarka Radio Slobodna Evropa, učesnici skupa nose zastave i obeležja s porukama "Studenti pobeđuju", "Srem nije nem", "Novi Sad- slobodan grad".

Poruka "Studenti pobeđuju" postala je slogan studentskog protesta u iščekivanju datuma izbora na čijem vanrednom raspisivanju studenti instistiraju više od godinu dana. Novi Sad, 20. jun2026.
Poruka "Studenti pobeđuju" postala je slogan studentskog protesta u iščekivanju datuma izbora na čijem vanrednom raspisivanju studenti instistiraju više od godinu dana. Novi Sad, 20. jun2026.

Skup obezbeđuje saobraćajna policija.

Od izbora ne odustaju

Studenti, koji su duže od godinu dana predvodili antivladine proteste u Srbiji, zahtevaju vanredne parlamentarne izbore.

A izbori su tema i ovog okupljanja.

Masovni protesti protiv vlasti počeli su nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu u novembru 2024, u kojoj je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti i građani koji ih podržavaju od tada zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za nesreću a od maja 2025, insistiraju na izborima na kojima će i sami učestvovati.

Uoči početka centralnog događaja u Novom Sadu, student i građani okupljeni u zborove predstavili su i svoju kampanju "Sudent u svakom selu".

To će, kako su ranije objasnili, biti jedan od glavnih oblika njihove predizborne kampanje.

Studentski protest u Novom Sadu, 20. jun 2026.
Studentski protest u Novom Sadu, 20. jun 2026.

Novosadski protest organizuje se oko mesec dana nakon masovnog okupljanja u Beogradu.

Na Trgu Slavija, 23. juna, studentski pokret predstavio je svoj izborni program.

Sa bine su govorili predstavnici akademske zajednice, medicinske struke, pravosuđa, glumci, prosvetari.

Navodi Tužilaštva o slučaju 'zvučni top'

Dan uoči studentskog skupa, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da istražuje navode o tome da je tokom sastanka studenata u blokadi u januaru 2025. dogovarana "simulacija" zvučnog topa na protestu koji je u glavnom gradu Srbije održan 15. marta te godine.

Tog dana na masovnom antivladinom okupljanju, hiljade ljudi razbežalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice.

Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i potisku koji ih je naterao da se sklone.

Dok aktivisti, nezavisni istražitelji i opozicija tvrde da je policija upotrebila zvučno oružje, vlast to do danas negira.

Studenti u blokadi ocenili su da saopštenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) "predstavlja još jednu laž i skretanje pažnje sa suštinskog pitanja - šta se dogodilo 15. marta".

Slučaj "zvučni top" je i nakon više od godinu dana u predistražnoj fazi.

U Novom Sadu, poslednji veći studentski skup održan je 17. januara. Akademci su i tom prilikom predstavili neke od programskih tačaka svog pokreta.

Ko je protiv spomenika žrtvama nesreće u Novom Sadu?
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Ko je protiv spomenika žrtvama nesreće u Novom Sadu?
Izvor Radio Slobodna Evropa

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Čeka se datum izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je najavljivao raspisivanje vanrednih izbora.

U jednoj od poslednjih izjava rekao je da će biti održani na jesen.

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Redovan termin za izbor novog saziva Skupštine Srbije je novembar 2027. godine.

Pre toga, i Aleksandru Vučiću ističe drugi predsednički mandat a zakonski rok za raspisivanje predsedničkih izbora je do marta 2027.

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