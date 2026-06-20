Više hiljada ljudi na studentskom skupu u Novom Sadu

"Nismo odustali i borićemo se do slobode", poručili su učesnici antivladinog protesta u Novom Sadu organizovanog na poziv studentskog pokreta.

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u subotu na poziv studenata u blokadi, u blizini novosadskog univerzitetskog kampusa.

Studentkinja Tehnološkog fakulteta Teodora Vukša rekla je okupljenima da se u Srbiji u poslednjih godinu i po dana, otkako su pokrenuli proteste, "mnogo toga promenilo".

"Studentski protest odavno je prerastao okvire fakulteta. Ono što je počelo kao studentska borba, postalo je zajednica ljudi koji dele istu želju – da žive u državi u kojoj institucije rade svoj posao", rekla je.

Na skup su stigli građani iz drugih gradova Srbije - Kragujevca, Beograda, Subotice, Bačke Palanke, Kule, Šapca.

Okupljanju je prothodila šetnja od kampusa i obližnjeg Limanskog parka gde su novosadski zborovi građana i druge organizacije postavili svoje štandove.

Kako izveštava novinarka Radio Slobodna Evropa, učesnici skupa nose zastave i obeležja s porukama "Studenti pobeđuju", "Srem nije nem", "Novi Sad- slobodan grad".

Skup obezbeđuje saobraćajna policija.

Od izbora ne odustaju

Studenti, koji su duže od godinu dana predvodili antivladine proteste u Srbiji, zahtevaju vanredne parlamentarne izbore.

A izbori su tema i ovog okupljanja.

Masovni protesti protiv vlasti počeli su nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu u novembru 2024, u kojoj je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti i građani koji ih podržavaju od tada zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za nesreću a od maja 2025, insistiraju na izborima na kojima će i sami učestvovati.

Uoči početka centralnog događaja u Novom Sadu, student i građani okupljeni u zborove predstavili su i svoju kampanju "Sudent u svakom selu".

To će, kako su ranije objasnili, biti jedan od glavnih oblika njihove predizborne kampanje.

Novosadski protest organizuje se oko mesec dana nakon masovnog okupljanja u Beogradu.

Na Trgu Slavija, 23. juna, studentski pokret predstavio je svoj izborni program.

Sa bine su govorili predstavnici akademske zajednice, medicinske struke, pravosuđa, glumci, prosvetari.

Navodi Tužilaštva o slučaju 'zvučni top' Dan uoči studentskog skupa, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da istražuje navode o tome da je tokom sastanka studenata u blokadi u januaru 2025. dogovarana "simulacija" zvučnog topa na protestu koji je u glavnom gradu Srbije održan 15. marta te godine. Tog dana na masovnom antivladinom okupljanju, hiljade ljudi razbežalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice. Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i potisku koji ih je naterao da se sklone. Dok aktivisti, nezavisni istražitelji i opozicija tvrde da je policija upotrebila zvučno oružje, vlast to do danas negira. Studenti u blokadi ocenili su da saopštenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) "predstavlja još jednu laž i skretanje pažnje sa suštinskog pitanja - šta se dogodilo 15. marta". Slučaj "zvučni top" je i nakon više od godinu dana u predistražnoj fazi.

U Novom Sadu, poslednji veći studentski skup održan je 17. januara. Akademci su i tom prilikom predstavili neke od programskih tačaka svog pokreta.

Čeka se datum izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je najavljivao raspisivanje vanrednih izbora.

U jednoj od poslednjih izjava rekao je da će biti održani na jesen.

Redovan termin za izbor novog saziva Skupštine Srbije je novembar 2027. godine.

Pre toga, i Aleksandru Vučiću ističe drugi predsednički mandat a zakonski rok za raspisivanje predsedničkih izbora je do marta 2027.