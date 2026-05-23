Ispisivanje poruke "Studenti pobeđuju" na jednom od štandova studenata u blokadi uoči skupa na Slaviji, 23. maj 2026.
Srbija

Uživo Dva skupa u Beogradu - studenti na Slaviji, pristalice vlasti kod Predsedništva

  • Studenti u blokadi organizuju skup "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju"
  • Sa više lokacija u Beogradu, kolone kreću ka trgu Slavija
  • U Pionirskom parku kod Predsedništva Srbije okupljaju se pristalice vlasti
  • Studenti u blokadi traže vanredne parlamentarne izbore nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je stradalo 16 osoba
16:52

Policija u blizini Predsedništva i Skupštine Srbije

Policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija rasporešenje su u Pionirskom parku, gde se okupljaju pristalice vlasti i izvan njega.

Policajac u Pionirskom parku
Policija u opremi za razbijanje demonstracija se nalazei i ispred Pionirskog parka
16:41

Pristalice vlasti u Pionirskom parku kod Predsedništva

Veliki broj ljudi ulazi u ograđeni deo Pionirskog parka kod Predsedništva Srbije poznat kao Ćacilend, gde se mesecima unazad olupljaju pristalice vlasti.

Ne nose stranačka obeležja. Redari ih propuštaju kroz kapiju.

Za RSe kažu da su došli da "podrže Srbiju".

U parku i oko njega su jake policijske snage. Sa razglasa se puštaju nacionalističke pesme.

Pored parka prolaze sporadično i antivladini demonstranati u majicama "Studenti pobeđuju".

Incidenta nema.

16:38

Studenti u blokadi i građani okupljaju se na više lokacija


16:34

Kolona iz Zemuna prolazi Novim Beogradom ka Slaviji

Kolona koja je krenula od Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu prošla je opštinu na Novom Beogradu.

