16:52
Policija u blizini Predsedništva i Skupštine Srbije
Policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija rasporešenje su u Pionirskom parku, gde se okupljaju pristalice vlasti i izvan njega.
16:41
Pristalice vlasti u Pionirskom parku kod Predsedništva
Veliki broj ljudi ulazi u ograđeni deo Pionirskog parka kod Predsedništva Srbije poznat kao Ćacilend, gde se mesecima unazad olupljaju pristalice vlasti.
Ne nose stranačka obeležja. Redari ih propuštaju kroz kapiju.
Za RSe kažu da su došli da "podrže Srbiju".
U parku i oko njega su jake policijske snage. Sa razglasa se puštaju nacionalističke pesme.
Pored parka prolaze sporadično i antivladini demonstranati u majicama "Studenti pobeđuju".
Incidenta nema.
16:38
Studenti u blokadi i građani okupljaju se na više lokacija
16:34
Kolona iz Zemuna prolazi Novim Beogradom ka Slaviji
Kolona koja je krenula od Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu prošla je opštinu na Novom Beogradu.