Veliki broj ljudi ulazi u ograđeni deo Pionirskog parka kod Predsedništva Srbije poznat kao Ćacilend, gde se mesecima unazad olupljaju pristalice vlasti.

Ne nose stranačka obeležja. Redari ih propuštaju kroz kapiju.

Za RSe kažu da su došli da "podrže Srbiju".

U parku i oko njega su jake policijske snage. Sa razglasa se puštaju nacionalističke pesme.

Pored parka prolaze sporadično i antivladini demonstranati u majicama "Studenti pobeđuju".

Incidenta nema.