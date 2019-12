Strujni udar na tehniku u domaćinstvima kod Fojnice

Jusuf Bašić iz sela Prokos, u srednjoj Bosni, zbog strujnog udara, ostao je, početkom decembra, bez televizora, frižidera, telefona i mnoštva drugih kućanskih aparata, koje ovih dana pokušava popraviti, jer nije u financijskoj mogućnosti kupiti nove.

Jusuf je jedan od 500 stanovnika ovog sela, u blizini gradića Fojnica, kojima su uništeni kućanski uređaji usljed enormnog povećanja napona električne energije, zbog čega najavljuju tužbu protiv Javnog preduzeća (JP) Elektroprivreda BiH i traže nadoknadu štete.

"Za taj dana su najavili da će nestati struje. Rano ujutro pio sam kafu, kad se oko sedam sati iz plazme počelo pušiti. Vidim puši se iz onih kablova, a i frižider je dobio neki čudan rad. Ugasim sve, kad i telefon odjednom prestade raditi. Puno je tu stvari u kvaru, pumpa od etažnog grijanja, motor od garaže koji sam morao poraviti, novi televizor. I frižider je otišao u helać i evo gledam da i njega popravim. Nisam ja jedini, većina u selu ima štetu", ispričao je Jusuf za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Još 180 oštećenih

Oko 180 stanovnika Prokosa spremno je na kolektivnu tužbu protiv Elektroprivrede BiH, s kojom imaju potpisane ugovore o isporuci električne energije, dok je dio mještana od tužbe odustao, obraćajući se direktno ovom javnom preduzeću sa zahtjevom za nadoknadu štete.

Kako kaže predsjednik mjesne zajednice Mirsad Klisura, štetu je pretrpjelo oko 500 domaćinstava, a gubici se, preliminarno, procjenjuje na oko 500.000 KM (oko 250.000 eura).

"Umjesto najavljenog isključenja struje, došlo je do strujnog udara i sve što je u tom momentu bilo uključeno u struju pregorjelo je, a i sada, naknadno, prestaje raditi. Angažovali smo advokata i idemo s tužbom protiv Elektrodistribucije za nadoknadu štete. Nismo nadležni, ni kompetentni da to utvrđujemo ko je kriv, svako domaćinstvo ima ugovor s Elektrodistribucijom tako da nas ne interesuje ko je kriv. Samo još čekamo i zvanični nalaz inspekcije, ali mi svakako idemo u tužbu", kazao je Klisura za RSE.

Odgovor Elektroprivrede

U Elektroprivredi BiH, međutim, tvrde da je za ovaj slučaj odgovorna mini hidroelektrana Mujakovići, u vlasništvu kompanije Intrade energija iz Sarajeva. U saopćenju su naveli da je stručnom analizom, koju su proveli, utvrđeno da su problemi uzrokovani neispravnošću relejnih zaštita u postrojenju mini hidroelektrane, zbog čega je, kako navode, došlo do enormnog povećanja napona kod kupaca koji se električnom energijom napajaju putem srednjenaponskog voda.

"U ovom slučaju radilo se o uobičajenoj, zakonom propisanoj proceduri planskih radova tokom koje se, kao i prilikom nastanka nepredviđenih kvarova na mreži, objekti malih hidroelektrana moraju samostalno, pod dejstvom relejnih zaštita, isključiti sa mreže i iz proizvodnje. S pojedinačnim zahtjevima za naknadu pričinjene štete na kućanskim aparatima, uređajima i strojevima do sada su se obratila 153 kupca električne energije, a u skladu sa internim procedurama JP Elektroprivreda BiH, oformljena je stručna komisija, koja po podnesenim zahtjevima obišla objekte podnosilaca zahtjeva, te tom prilikom evidentira oštećene uređaje i konstatuje pričinjenu štetu. Po okončanju interne procedure, sa podnosiocima zahtjeva koji budu pozitivno riješeni, pristupit će se sačinjavanju sporazuma o nadoknadi šteta. U internim aktima JP Elektroprivreda BiH nije definisan rok za izmirenje štete utvrđene ovim sporazumima, saopćili su za RSE iz Elektroprivede BiH.

Kako je navedeno u saopćenju, Elektroprivreda BiH do sada nije bila suočena s kolektivnim tužbama građana.

Kolektivna tužba

Mini hidroelektrana Mujakovići jedna je od četiri hidroelektrane na području Fojnice, u vlasništvu kompanije Intrade energija d.o.o. Sarajevo. U ovoj kompaniji su na poziv i upit RSE, u telefonskom razgovoru, kratko naveli da uzroci i odgovorni za nastali strujni udar još nisu utvrđeni, dok saopćenje s detaljnijim osvrtom na ovaj slučaj, unatoč obećanju, nisu dostavili.

Bez odgovora o strategiji u pravnom zastupanju mještana Prokosa i osnovanosti najavljene tužbe bio je i advokat Sead Festić koji je, tek kazao da je slučaj još u pripremnoj fazi.

"Ne mogu ništa sada reći, to je u pripremnoj fazi, i još se čeka na nalaze policije i inspekcije", rekao je Fetić.

Uz planiranu kolektivnu tužbu mještana, pojedinačne tužbe najavljuju i kompanije u Prokosu, među kojima je i tvornica namještaja u kojoj još zbrajaju štete i pokušavaju osposobiti pogon za nastavak proizvodnje.

Dodatni šok

Predstavnica te firme Saudina Pugonja ističe da je, nakon strujnog udara, uslijedio novi šok, jer su poduzetnici shvatili da su prepušteni sami sebi i da se moraju izboriti s problemima zbog kašnjenja u proizvodnji i isporuci proizvoda.

"U firmi je ogromna šteta i još ne znamo koliko će nas to koštati. Serviseri su tu, ali osim njih niko nije došao da nas pita i da nam da bilo kakvu uputu šta da radimo dalje i kako da se ponašamo. Niko nije došao da izusti bilo kakvu rečenicu", istaknula je za RSE.

Strujni udar u Prokosu, te naknadno saopćenje kojim je Elektroprivreda BiH odgovornom za incident proglasila mini hidroelektranu Mujakovići, bili su povod ekološkim udruženjima da još jednom pokrenu diskusiju o opravdanosti postojanja više od 80 hidroelektrana u BiH, te planirane izgradnje oko 300 novih.

Predsjednik Eko udruženja "Gotuša" iz Fojnice, Robert Oroz, upozorava da nije prvi put da mini hidroelektrane stvaraju probleme stanovništvu u Fojnici, ali je stava da, za posljednji slučaj u naselju Prokos, dio odgovornosti snosi i Elektroprivreda BiH.

Nije jedini incident

"Često je dolazilo do pucanja cijevi ove mini hidroelektrane i tada je dolazilo do zastoja u saobraćaju, jer se dešavalo da bude odnesen kompletan put. Sve se to vješto zataškavalo dok mještani, prošle godine, nisu zaprijetili blokadom puta, pa su onda cijevi zamijenjene. Od tada više nije bilo problema, dok se sad nije dogodio ovaj strujni udar. Ovaj put, mještani će tužiti Elektroprivredu BiH jer od nje dobijaju struju i ona snosi dio odgovornosti što nije uradila adekvatnu zaštitu lokalnog stanovništva", kazao je Oroz za RSE.

A da su sve učestalije nesreće zbog brojnih problema u radu malih hidroelektrana, ukazali su i iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH, u kojoj ističu da odgovorni za slučajeve, poput onoga iz Prokosa, moraju sanirati štete, a ne lokalna zajednica.

"Osnova za tužbu protiv Elektroprivrede BiH vjerojatno postoji, s obzirom na to da je ona distributer električne energije. Iako ni građani nisu baš sigurni ko je tu krivac, sasvim je logično što žele tužiti distributera. Da li će Elektroprivreda BiH pokrenuti daljnji proces i tražiti odgovornost od mini hidroelektrane Mujakovići to je sad njena stvar. Krivac se mora pronaći i nastala šteta sanirati. Lokalna zajednica je uvijek ta koja ostane sama u svemu, a to nikako ne bi smjelo biti, tako da se nadam da će građani podnijeti prijavu protiv onoga za koga oni smatraju da je odgovoran i da će to onda pokrenuti neku lavinu daljnjih istraživanja", kazao je za RSE predstavnik Koalicije Miloš Orlić.

Problem malih hidroelektrana

Koalicija za zaštitu rijeka BiH upozorava da vlasti u BiH moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje već dio problema zbog kojih, kako tvrde, društvo trpi značajne ekološke i materijalne štete. Upozoravaju, također, da BiH nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima koji potpisuju ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije, a imaju i beneficije u vidu subvencija koje građani plaćaju svaki mjesec, s obzirom na to da na računu za električnu energiju postoji stavka poticaja obnovljivih izvora energije.

"To je vrlo jednostavan izvor prihoda. Postavite cijevi i gradite infrastrukturu, pa voda ulazi na jedan kraj, a na drugi kraj izlazi čist novac. Sve to subvencioniramo mi građani, a ljudima je ušlo u uši da je to neki obnovljivi izvor energije. Međutim, kad im dođu investitori sa mašinama tada se probude i shvate da je to šarena laža", naglašava Orlić.

Posljednjih godina sve je više lokalnih zajednica u BiH koje, kako tvrde u Koaliciji, dižu glas za očuvanje životne sredine, a primjer za to je i borba mještana Jablanice, gradića u Hercegovini, protive mini hidroelektrane na rijeci Doljanki koju gradi firma bivšeg bh. košarkaša Mirze Teletovića.

Zahvaljujući aktivizmu građana spriječena je izgradnja malih hidroelektrana na rijeci Željeznici u Fojnici, u Nacionalnom parku Sutjeska, te na rijeci Uni, a svijet je obišla priča o stanovnicima Kruščice, u srednjoj Bosni, koji su više od 500 dana dežurali pored rijeke, svojim tijelima sprječavali prolazak mašina i u konačnici zaustavili izgradnju.