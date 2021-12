Stoltenberg kandidat za guvernera Centralne banke Norveške

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, čiji mandat ističe 30. septembra 2022. godine, kandidat je za mesto guvernera Centralne banke Norveške, saopštilo je Ministarstvo finansija te zemlje.



Stoltenberg, bivši premijer i ministar finansija, diplomirani je ekonomista i nalazi se na spisku od 22 kandidata za mesto guvernera.



"Kontaktiralo me je Ministarstvo finansija u novembru da me pita da li bih razmislio da se prijavim za tu poziciju. Učinio sam to jer me to mesto veoma motiviše", rekao je 62-godišnji Stoltenberg.



Centralna banka Norveške odlučuje o monetarnoj politici zemlje i nadgleda ogroman državni fond zemlje, koji se smatra najvećim na svetu.



Mandat guvernera traje šest godina.