Republički štab za vanredne situacije zasedao zbog istorijski niskog vodostaja Dunava

U Beogradu je održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana kritična hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava, njene posledice po funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav i moguće mere za njihovo ublažavanje, saopšteno je iz ministarstva.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naložio je, kako se navodi, da sve nadležne institucije i organi nastave sa sprovođenjem mera radi ublažavanja posledica nastale situacije.

"Ovo nije pitanje jedne institucije, već celog državnog sistema. Očekujem da svako uradi svoj deo posla, da budemo potpuno koordinisani i da iskoristimo sve raspoložive kapacitete kako bismo posledice ove situacije sveli na najmanju moguću meru", rekao je Dačić.

Republički štab za vanredne situacije ocenio je da trenutna hidrološka situacija zahteva stalno praćenje i koordinaciju nadležnih institucija.

Preporučeno je da se nastavi sa merama za funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav radi "ublažavanje posledica istorijski niskog vodostaja Dunava" i obezbeđivanje stabilnog vodosnabdevanja.

Vodostaj Dunava, najveće reke koja teče kroz Srbiju. beleži istorijski minimum, a u Srbiji je situacija najkritičnija na severu zemlje.

Najpogođeniji su rečni saobraćaj, transport nafte, kao i ekosistem Dunava.

Nizak vodostaj zabeležen je i u drugim državama kroz koje reka prolazi, uključujući Hrvatsku, Mađarsku i Rumuniju.