Još novca države za Srpsku pravoslavnu crkvu

Vlada Srbije je na sednici održanoj 1. avgusta donela odluku da Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) donira 88 miliona dinara, odnosno, oko 748.000 evra. Deo te donacije od 30 miliona dinara ili 245.000 evra namenjen je Arhiepiskopiji beogradsko-karlovačkoj "u cilju podrške proslavi osam vekova autokefalnosti SPC", a 58 miliona dinara, odnosno, 493.000 evra Eparhiji žičkoj SPC, kao pomoć za završetak izgradnje i uređenja Manastira Žiča i katedralnog hrama u Kraljevu, navela je Vlada u saopštenju.

To je peta finansijska donacija koju je SPC odlukom Vlade dobila iz džepova građana Srbije za nešto više od pet meseci ove godine.

Građani Srbije teško mogu da saznaju kako se troši budžetski novac kad je reč o izdvajanjima za Crkvu. Radio Slobodna Evropa (RSE) nije dobio odgovor od Ministarstva finansija koliko sredstava se godišnje izdvaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i kolika su bila ta sredstva tokom prošle godine.

Uz sve ovo, novac se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrti u potpunoj zoni sumraka, ona nema nikakvu zakonsku obavezu da predstavlja svoje godišnje finansijske izveštaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije.

'Crkva posluje netransparentno.'

"To je jedna siva zona gde mi ne možemo u potpunosti da kontrolišemo protok novca. Crkva, dakle, posluje netransparentno. Mi ni kao građani, ni kao pravoslavni vernici, ne znamo koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve", podseća Veljković.

U ovom kontekstu valja podsetiti da je Crkva privilegovana i time što je oslobođena poreza za osnovnu delatnost, kao i poreza na imovinu, da ima pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, a da se zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike uplaćuje iz budžeta koji pune svi građani Srbije.

Donacija od oko milion evra Crkvi je dodeljena i krajem prošle godine, o čemu je RSE izveštavao.

Kako je tada navedeno u odluci koju je RSE zvanično dobio iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije, Vlada se saglasila da se Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodeli dotacija od milion evra radi izmirenja prispelih zakonskih obaveza.

Prethodno je, kako se navodi u obrazloženju ove odluke, patrijaršijska Upravna kancelarija SPC 16. novembra u dopisu predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić zahtevala da joj se taj iznos odobri zbog teške finansijske situacije.

Na to podseća Slobodan Sadžakov, asistent na novosadskom Filozofskom fakultetu, etičar i dobar poznavalac crkvenih prilika.

"Nedavno se desilo da je Srpska pravoslavna crkva oglasila da maltene nije solventna, da ne može da podmiri sve svoje troškove, što je prosto frapantno, s obzirom da znamo kakve enormne prihode SPC ima, a uz to i dodatne poreske povlastice. I onda joj je, naravno, država, opet, kao nekom propalom preduzeću, donirala novac", ističe Sadžakov.

Ovolika finansijska izdašnost vlasti prema SPC, kako objašnjava ovaj sagovornik RSE, može se objasniti i time što vladajuća elita tako nastoji da stiša dogmatski stav Crkve o Kosovu, koji priznavanje kosovske realnosti nad kojom Srbija nema kontrolu označava kao izdaju, ali i bez kosovskog kompleksa, ističe on, SPC je navikla na simbiozu sa državom i njenim novcem, što je nezamislivo u savremenim zapadnim sekularnim državama.

Da je Srpska pravoslavna crkva u službi političkih nacionalnih elita i da je samo sredstvo za održavanje populističke ideološke manipulacije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociolog religije Srđan Barišić.

Upitan kupuje li vlast donacijama podršku Srpske pravoslavne crkve kad je reč o pitanju Kosova, Barišić kaže:

"Pitanje je da li ona tu podršku Crkve nema, ali je svakako osigurava. To da nema podršku mislim da je samo mitska priča. Ima ona podršku i bez toga nego je samo osigurava. Da nema podršku, Patrijarh SPC bio bi u Pećkoj patrijaršiji, ne bi bio u Beogradu."

Ne propustite da pročitate:

Sredinom ove godine organizacija "Ateisti Srbije" osudila je odluku Vlade Srbije da donira Crkvi 30 miliona dinara (245 000 evra), ocenjujući da društvo "u kom su skener uređaji pokvareni, u kom čitava beogradska naselja, gradovi i sela nemaju pijaću vodu i kanalizaciju ni dovoljno vrtića za decu, ima prioritete u odnosu na crkvu i parohijske domove SPC-a".

"Sve vreme gledam u izgradnju Hrama Svetog Save u Beogradu, ulažu se enormne pare, centralni događaji su uglavnom oko tog hrama, pa, očigledno, nikom to nije problem i to je sve u sastavu toga. Vi se sećate priče da je (vladika mileševski) Filaret pre sedam godina tražio 100.000 evra nadoknade za korišćenje holograma Belog anđela od Narodne banke Srbije. Znate kako, to pljačkanje je kontinuirano, tako da nema mesta ponovnom šokiranju nečim što traje jako dugo. I što je najgore, neće se promeniti ni u neko dogledno vreme. To je zato što Crkva ovde nije neki nezavisni entitet nego je uvek bila, kako oni to nazivaju, u simfoniji, to jest – uvek je bila u službi vlastodržaca", ocenjuje Barišić.