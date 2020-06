Uoči izbora u Srbiji 'zahvalnica' Vučiću u Srebrenici

Ja sam donio odluku da postavimo bilborde i na taj način izrazimo zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Vučiću, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić o bilbordima sa likom predsjednika Srbije u Srebrenici.

Na četiri bilborda postavljena u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine je lik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uz natpis "Zahvalna Srebrenica".

Jedan bilbord je, prema riječima Grujičića, koštao od 50 do 75 eura. Odluku je, navodi, donio bez saglasnosti Opštinskog vijeća, ali kao zahvalnost za donirani novac iz Srbije.

Vlada Srbije uplatila je 2017. godine pet miliona eura Opštini Srebrenica, koje je obećala na Investiciono-razvojnoj konferenciji za ovu opštinu 2015. godine.

Konferencija je održana u vrijeme obilježavanja godišnjice genocida u kojem su srpske snage ubile više od 8.000 Bošnjaka sa tog područja, kada je i predsjednik Srbije prisustvovao komemoraciji i ukopu žrtava genocida u Memorijalnom centru Potočari.

Šta Bošnjaci misle o Vučiću?

Hamdija Fejzić, predsjednik Opštinskog vijeća za RSE kaže kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On, također, izražava zahvalost Srbiji na donaciji od pet miliona eura, ali i dodaje kako Bošnjaci u tom gradu, nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću, jer negira genocid.

"Nemam neko pozitivno mišljenje prema njemu. Ne sjećam se da se do sada neko u Srebrenici zahvaljivao Vučiću putem bilborda. Ako je Grujičić dao novac za bilborde, onda treba vidjeti da li je to u skladu sa propisima i trošenjem novca iz opštinskog budžeta", ističe Fejzić.

U naselju Učina Bašča, gdje žive isključivo Bošnjaci, jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije je pocijepan, a slučaj prijavljen policiji.

Prvi čovjek Opštine Mladen Grujičić ovaj čin osuđuje.

"Nije to način da se izrazi nezadovoljstvo. Bilo je i drugih političara na bilbordima, ali to niko nije skrnavio i cijepao. Mislim da to nije zaslužio predsjednik Vučić koji je pokazao dobro volju i koji želi da pomogne Srebrenici, bez obzira šta ko mislio", poručuje Grujičić.

U šta je utrošen novac?

Od doniranih pet miliona eura iz Budžeta Srbije dva miliona eura je uplaćeno kao direktna podrška budžetu Opštine Srebrenica, dok je ostatak od tri miliona iskorišten za infrastrukturne projekte.

"Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima u urbanom dijelu grada, izgradnja najsavremenijeg vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole", kaže načelnik Opštine Grujičić.

Građani u Srebrenici za RSE ističu da ima pomaka u obnovi ovog gradića, ali i neki i ocjenjuju da novac od donacija iz Srbije nije usmjeren na pravi način.

"Trebalo bi ne samo zahvalit se građanima Srbije koji su iz svojih poreskih davanja na neki način prebacili novac nama, ali posebnu zahvalnost predsjedniku države, dakle cjelokupnoj državi Srbiji", kaže Srebreničanin Željko.

"Moje lično mišljenje je da su te pare otišle negdje izgleda na drugu stranu, a ne baš u Srebrenicu, gdje su namijenjene. Ja u Srebrenici vidim jedino obdanište da je urađeno u posljednjih, da ne kažem, više godina. Put je urađen, obdanište. Ja stvarno ne vidim ama da je jedna zgrada, da je jedna kuća, da je nešto urađeno, ali da je urađeno kako treba. Ono se nešto 'zamaže', ali to su radovi koji su 'sitne pare'", navodi stanovnica Srebrenice Azemina.

"Pa što se tiče sredstava Vlade Republike Srbije, ja mislim da ona nisu sva adekvatno iskorištena. Jer, ovdje ima kao asfaltiranje Srebrenice, a evo imate primjer ovdje od kružnog toka u Srebrenici, od Bijele džamije pa gore do Klise gdje nije asfaltirano ništa. A bilo je u planu sve. Trotoari su neki urađeni neki nisu i tako mislim da je to veoma loše i da to treba sve izvršiti provjeru, gdje su utrošena, koliko je utrošeno i gdje je urađeno", komentariše Srebreničanin Halil.

Prema podacima koje je Radiju Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo finansija Republike Srpske (RS) krajem novembra 2019. godine, Srbija je u donirala tom bosanskohercegovačkom entitetu u prethodne tri godine 31,26 miliona evra.

Bilbordi i izbori

Istovremeno, bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim oštim izborima u Srbiji i lokalnim Bosni i Hercegovini.

"Ako Mladen Grujičić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini kako se to može učiniti. Zbog toga mislim da je ovo pokušaj Mladena Grujičića da se spasi u ovoj izbornoj godini, odnosno izborima u novembru ove godine", kaže Duraković.

Predsjednički izbori u Srbiji će biti održani 21. juna, a opštinski izbori u Bosni i Hercegovini, prema odluci Centralne izborne komisije BiH, 15. novembra.

Mladen Grujičić je 2. oktobra 2016., kao kandidat za načelnika Srebrenice, dobio 63,82 posto glasova, dok je Ćamil Duraković osvojio 35,98 posto glasova.

Nakon što je izabran za načelnika Opštine, Grujičić je u intervjuu za RSE kazao kako će "učiniti sve da Srebrenica krene naprijed", najavljujući i da mu "neće biti problem da se pokloni žrtvama u Potočarima". No, do toga, za četiri godine mandata, nije došlo.