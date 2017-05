SAD deportuju Bilića zbog Srebrenice, Srbija i BiH nemaju informacije o osumnjičenom

O Srđanu Biliću, za kojeg imigracijski ured SAD navodi da postoje sumnje da je učestvovao u genocidu u Srebrenici, ni Tužilaštvo za ratne zločine Srbije, ni Ministarstvo pravde Srbije, niti Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju nikakve informacije, potvrđeno je za Radiju Slobodna Evropa (RSE) iz ovih institucija.

Američka Imigraciona i carinska služba (ICE) dovezla je Srđana Bilića avionom iz Majamija u Beograd gde su ga agenti te službe predali srpskim vlastima, u utorak, 23 maja. Na zvaničnom sajtu ICE objavljeno je da je 44-godišnji Bilić osumnjičen za genocid u Srebrenici 1995. godine i da se mora suočiti sa pravdom. ICE navodi da je on bio pripadnik bratunačke brigade Vojske Republike Srpske umešane u srebrenički genocid, kada je pogubljeno više od 8.000 muškaraca i dečaka, a 30.000 žena i dece prognano iz tog područja.

Мinistarstvo pravde Srbije na upit RSE odgovorilo je da nema informaciju od nadležnih državnih organa o tome da je za Bilićem raspisana poternica.

Ministarstvo dalje navodi da zbog toga nema ni osnova da se, ukoliko postoji krivični postupak i ukoliko se Bilić nalazi van teritorije Srbije, pošalje zahtev za izručenje određenoj državi, sve dok se nadležni organi, a to su sud i tužilaštvo, ne obrate Ministarstvu pravde tim povodom. Takođe nam je iz ovog ministarstva sugerisano da se za informaciju o tome da li je Bilić nakon deportacije sproveden u pritvor, obratimo Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Do ovog trenutka, RSE nije dobio potvrdu od MUP-a o eventualnom Bilićevom pritvaranju.

RSE takođe saznaje da u Tužilaštvu Srbije za ratne zločine nemaju na spisku Srđana Bilića, odnosno, da se to ime ne nalazi u predmetima koji se vode povodom zločina počinjenih u Srebrenici.

Ni Haški tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije ni Fond za humanitarno nemaju saznanja o Biliću, kaže za RSE istraživač Fonda Nemanja Stjepanović.

„U Fondu za humanitarno pravo nismo našli ništa u bazi podataka o Srđanu Biliću, a ni Haški tribunal takođe u svim svojim spisima, uključujući i transkripte presuda i dokazne predmete, zasigurno nema to ime, tako da u ovom trenutku o njegovom eventualnom učešću u srebreničkom genocidu nemamo ništa i ne možemo ništa da kažemo. Međutim, to ne znači da neko pod tim imenom zaista i nije učestvovao u zločinima u Srebrenici ili drugde. Naprosto, ako govorimo samo o Srebrenici, među ubicama 8.000 ljudi nije moglo biti tek deset, dvadeset ili pedeset počinilaca – radi se o mnogo većem broju ljudi od onog koji je do sada optužen ili osuđen. U tom pogledu, dakle – ne znamo da on jeste učestvovao, ali to ne znači da nije“, kaže Stjepanović.

S obzirom da je državljanin Srbije izručen toj zemlji, kako veruje Sinan Alić, predsednik fondacije „Istina pravda pomirenje“, pre se radi o deportaciji zbog lažnih podataka, nego o ekstradicijskom postupku, i to ovako objašnjava:

„Klasična ekstradicija, kad neko nekoga traži sasvim je drugačija procedura. Onda postoji ekstradicijski pritvor. Zemlja koja nekoga traži onda mora ubijediti zemlju u kojoj je neko ekstradicijski pritvoren da je on počinio neki zločin i otvara se taj proces ekstradicije. Vidjeli smo sa slučajem Ramuša Haradinaja, to je trajalo nekoliko mjeseci. Srbija je u nekoliko navrata morala da ubjeđuje francuske vlasti da ona ima dovoljno dokaza da joj ga isporuči. Naravno, oni ga nisu isporučili.

U vezi sa Srđanom Bilićem, moguć je scenario da je on zaista bio pripadnik Vojske Republike Srpske, ali da je kada je ulazio u Ameriku prijavio neke podatke za koje su oni znali da postoje, ali ih je on lažno prikazao. Onda ga oni, automatski, da tako kažem, pakuju za drugi let i vraćaju tamo odakle je došao.“

Za Srđana Bilića nisu čuli ni u udruženju "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa". Njihova predsednica Munira Subašić kaže da je u slučaju da se zaista radi o nekome ko je počinio genocid, trebalo voditi računa o mestu na kojem je počinjen zločin, te ga tamo i izručiti.

„Zašto u Srbiju, a ne tamo gdje su počinili zločin? Svaki zločinac koji je počinio zločin mora ići tamo gdje ga je i počinio. Svaki zločinac bi trebao imati ime i prezime, baš kao što i naša djeca imaju svoje ime i prezime kao žrtve. Šta nam znači izručenje? Znači da zločinac ipak nema mira, gdje god otišao, gdje god se sakrio.“

RSE je potvrđeno u Američkoj imigracionoj i carinskoj službi, u Majamiju, da su nadležne SAD službe predale Srđana Bilića nadležnima u Srbiji. Drugi detalji nisu izneti.

Američki zvaničnici nisu obelodanili gde je Bilić živeo niti koliko je dugo bio u SAD.