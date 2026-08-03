Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica pružio podršku zaposlenima nakon saslušanja

Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica saopćio je da pruža punu podršku sadašnjim i bivšim zaposlenicima te direktoru službe Centra Emiru Suljagiću nakon informacija o pozivima na saslušanje u lokalne policijske stanice u entitetu Republika Srpska.

Nakon hitne sjednice održane povodom ovih događaja, Upravni odbor je saopćio da očekuje da nadležne institucije slučaj vode profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom, uz puno poštivanje prava svih osoba obuhvaćenih postupcima.

Upravni odbor podržao je i inicijativu direktora službe Memorijalnog centra za provođenje nezavisne revizije s ciljem, kako su naveli, potpunog i transparentnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Dodali su da se ograđuju od eventualnih pojedinačnih postupaka koji nisu provedeni kroz zvanične procedure niti uz znanje ili odobrenje Upravnog odbora.

U međuvremenu, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave koje se odnose na poslovanje Javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica tokom 2022. godine.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva, predmet se vodi u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na krivično djelo utaje poreza i doprinosa, a nadležne institucije trenutno prikupljaju dokumentaciju i druge dokaze.

Tužilaštvo navodi da zasad nije donesena naredba o provođenju istrage te da se osobe obuhvaćene dosadašnjim radnjama saslušavaju u svojstvu svjedoka.

Nakon prikupljanja relevantne dokumentacije i dokaza, tužilac će donijeti konačnu odluku o daljnjem postupanju.

Upravni odbor Memorijalnog centra saopćio je da će nastaviti pratiti razvoj situacije i poduzimati mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite integriteta institucije, zaposlenih i povjerenja javnosti.

Reakcija Upravnog odbora uslijedila je nakon što je Memorijalni centar prošle sedmice saopćio da je najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika pozvano na saslušanja u Policijsku upravu Zvornik.

Iz Centra su tada ocijenili da je riječ o "dosad najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s tom institucijom te izrazili zabrinutost zbog mogućeg neovlaštenog raspolaganja dokumentima koji sadrže lične podatke njihovih saradnika".

Direktor Centra Emir Suljagić ocijenio je da pozivi na saslušanja dolaze nakon što je objavljen izvještaj o negiranju genocida, koji je pokazao da je broj slučajeva značajno porastao.

Vlasti Republike Srpske, uključujući najviše političke zvaničnike, godinama negiraju i odbacuju presude međunarodnih i domaćih sudova o genodicu u Srebrenici.

Memorijalni centar Srebrenica, otvoren 2003. godine u nekadašnjoj bazi Ujedinjenih naroda, državna je institucija posvećena sjećanju na više od 8.000 Bošnjaka ubijenih u genocidu u julu 1995. godine.