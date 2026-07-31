Policija RS-a saslušava sadašnje i bivše suradnike Memorijalnog centra Srebrenica

Dvadeset šest sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, objavio je u četvrtak direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić.

Prema njegovim riječima, od suradnika se traži davanje izjava radi "prikupljanja obavještenja" o njihovom angažmanu u Memorijalnom centru na osnovu tužilačke odluke donesene prošle godine.

Mediji iz Republike Srpske objavili su da se radi o predistražnim radnjama pokrenutim nakon prijave podnesene 2025. godine o radu Centra. RSE je zatražio komentar Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Suljagić je naveo da su pozivi uslijedili dan nakon predstavljanja godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida.

"Doslovno, više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su u jednom ili drugom periodu bili angažirani u Memorijalnom centru danas je pozvano u policiju", naveo je Suljagić u objavi na društvenim mrežama.

On je napisao da je Memorijalni centar javna institucija čije je poslovanje dostupno javnosti te da redovno dobiva pozitivna mišljenja državnih revizora.

Suljagić je također izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, mogućeg nezakonitog iznošenja dokumenata s imenima i ličnim podacima suradnika Memorijalnog centra.

Prema njegovim riječima, pristup tim dokumentima, osim rukovodstva, imali su i članovi Upravnog odbora na vlastiti zahtjev.

Nakon informacije o pozivima na saslušanja, potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković zatražio je više informacija o tome "ko je donio odluku da se protiv tih ljudi pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem".

"Ko je procijenio da je opravdano da se desetine ljudi istovremeno izlažu policijskom ispitivanju zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji BiH? Među pozvanima nisu kriminalci niti prijetnja bilo kome. To su ljudi koji su organizovali komemoracije, radili sa preživjelim žrtvama, istraživali činjenice o genocidu, vodili projekte, pomagali povratnicima i gradili institucije.

To su ljudi koji danas nose gotovo sve što postoji od građanskog aktivizma, borbe za ljudska prava i borbe za opstanak Bošnjaka na Drini", navodi Duraković.

Reagirala je i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić koja je ocijenila da je poziv desecima osoba, bez jasnog i zvaničnog objašnjenja "ozbiljan institucionalni propust".

"Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u BiH, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i unemirenost. Upravo zbog toga je postojala obaveza da se odmah, jasno i precizno saopšti pravni osnov postupanja, status pozvanih osoba i razlozi zbog kojih se provode saslušanja", napisala je Jurišić.

Dodala je da tužilaštva imaju pravo i obavezu provoditi zakon, ali imaju i odgovornost da svoje postupke učine razumljivim javnosti kada oni pogađaju pitanje od izuzetnog društvenog značaja.

Iz Udruženja žrtava genocida zatražila su od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispitaju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i suradnika Memorijalnog centra Srebrenica.

Zahtjev su Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV BiH), predsjednici i glavnom tužiocu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove te visokom predstavniku uputili Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje Žena Podrinja, Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje Žene Srebrenice.

Rukovodstvo Memorijalnog centra i direktor Emir Suljagić i ranije su više puta upozoravali na političke i institucionalne pritiske koji dolaze iz entiteta Republika Srpska zbog rada Centra, posebno njegovih aktivnosti na dokumentiraju genocida i negiranja genocida.

Vlasti Republike Srpske, uključujući najviše političke zvaničnike, godinama negiraju i odbacuju presude međunarodnih i domaćih sudova o genodicu u Srebrenici.

Memorijalni centar Srebrenica, otvoren 2003. godine u nekadašnjoj bazi Ujedinjenih naroda, državna je institucija posvećena sjećanju na više od 8.000 Bošnjaka ubijenih u genocidu u julu 1995. godine.