Fotografije, imena i tragovi do Žandarmerije: Ko se dovodi u vezu sa obezbeđenjem Veselinovića i Radoičića?

Šta se zna o dvojici muškaraca, navodnih pripadnika srpske Žandarmerije, koji su u javnosti označeni kao obezbeđenje ljudi sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država?

Dok vlasti u Srbiji negiraju da specijalna policijska jedinica čuva Milana Radoičića i Zvonka Veselinovića, televizija N1 je pozivajući se na svoja saznanja, objavila dva imena.

Jedan je Nikola Milutinović koga je Radio Slobodna Evropa (RSE) identifikovao u društvu Veselinovića na prošlogodišnjem skupu vladajuće Srpske napredne stranke.

Na fotografiji objavljenoj na portalu Nova S, koju je RSE analizirao uz pomoć alata za prepoznavanje lica, Milutinović je ispred Zvonka Veselinovića.

Budući da je u civilu, RSE nije mogao da potvrdi da li je u tom trenutku aktivni pripadnik specijalne policije. Ranija slika iz 2023, međutim, ukazuje da je u vreme njenog nastanka bio deo Žandarmerije.

Drugo ime je Damnjan Vukićević, opisan kao obezbeđenje Milana Radoičića. RSE je osobu tog imena i prezimena, na osnovu javno dostupnih informacija iz medija i sa društvenih mreža, identifikovao kao pripadnika odreda Žandarmerije u Kraljevu.

I Vukićević i Milutinović su, kako je utvrdio RSE, poreklom sa Kosova, odakle su i Veselinović i Radoičić.

Njih dvojica su pod sankcijama Vašingtona zbog optužbi za organizovani kriminal i korupciju, dok je Radoičić i na crvenoj poternici Interpola zbog organizovanja oružanog napada u Banjskoj na Kosovu.

Vlasti u Beogradu ove optužbe ne priznaju, dok predsednik Srbije Radoičića i Veselinovića ne smatra "kriminalcima". Aleksandar Vučić tvrdi i da ih ne obezbeđuju pripadnici Žandarmerije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu odgovorili na pitanja RSE da li su Damnjan Vukićević i Nikola Milutinović deo specijalne policije.

MUP nije odgovorio ni da li je Milutinović 2025. kada je fotografisan u društvu Zvonka Veselinovića, bio zaposlen u policiji.

Šta pokazuju fotografije?

RSE je ime Nikole Milutinovića najpre pronašao u saopštenju Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije iz 2021. godine.

Tada je, kako je prenela Kancelarija, pobedio u plivanju za "časni krst" koje je povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje održano na jezeru Gazivode, u kosovskoj opštini Zubin potok.

Uz njegove fotografije je objavljeno da je Nikola Milutinović iz Leposavića.

Pomoću Milutinovićeve fotografije sa tog događaja, a uz alate za prepoznavanje lica, RSE ga je pronašao kao pripadnika Žandarmerije.

To pokazuje slika lokalnih medija iz 2022. gde je fotografisan kao član tima Žandarmerije na turniru u malom fudbalu u Zrenjaninu, na severu Srbije.

Godinu dana kasnije, snimljen je u terenskoj uniformi sa amblemom Žandarmerije i vidljivom pločicom sa prezimenom, tokom obeležavanja verskog praznika Bogojavljenje u Beogradu.

Na jednoj od retkih fotografija Zvonka Veselinovića u javnosti, nastaloj u aprilu 2025, RSE je uočio i Nikolu Milutinovića.

U crnoj majici i maslinasto-zelenoj jakni, sa crnim kačketom, stoji ispred Veselinovića na skupu Srpske napredne stranke kod Skupštine Srbije.

RSE nije uspeo da kontaktira Nikolu Milutinovića, a na pitanja o njegovom angažmanu nije odgovorio ni MUP.

MUP nije odgovorio ni na pitanja o Damnjanu Vukićeviću koji se povezuje sa obezbeđenjem Milana Radoičića.

Prema istraživanju RSE, osoba pod tim imenom, poreklom sa Kosova, pripadnik je odreda Žandarmerije u Kraljevu, gradu u centralnoj Srbiji, ali nema potvrde da je angažovan kao Radoičićeva pratnja.

Žandarmerija Srbije nema javno dostupan spisak aktivnih pripadnika, jer identiteti policijskih službenika predstavljaju službenu tajnu.

Šta kaže vlast?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 29. juna da nema informacije da aktivni pripadnici Žandarmerije čuvaju Veselinovića i Radoičića.

Tako je odgovorio na pitanje novinara da li ih obezbeđuju Nikola Milutinović i Damnjan Vukićević.

Dan kasnije, Vučić je prisustvovao vežbi Žandarmerije kod Beograda i rekao da se "raspitao".

Izjavio je da Radoičića i Veselinovića ne obezbeđuju pripadnici Žandarmerije.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je i da nije znao da će kriminalcima karakterisati one "koje progone neke druge zemlje, ili one koji nisu čak ni zemlje već entiteti", referišući na Kosovo, koje Srbija ne priznaje.

Uz Vučića je tada bio i komandant Žandarmerije Radoslav Repac, koji je takođe rekao da pripadnici njegove jedinice ne obezbeđuju Radoičića i Veselinovića.

Zvonko Veselinović je u Srbiji predstavljen kao "biznismen" sa severa Kosova. Od 2021. Je pod sankcijama američkog Ministarstva finansija (OFAC), koje ga optužuje za korupciju i organizovani kriminal.

Vlasti u Prištini su Veselinovića povezivale sa organizacijom barikada i nereda na severu Kosova, švercom nafte, droge i oružja. Beograd, međutim, te optužbe nije ispitivao.

U Srbiji mu se sudilo dva puta zbog malverzacija i zloupotrebe položaja i oba puta je oslobođen.

Bio je dugogodišnji poslovni partner Milana Radoičića, koji je takođe pod sankcijama SAD.

Za Radoičićem je na zahtev Kosova raspisana Interpolova poternica, zbog organizovanja oružanog napada na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru 2023.

Protiv njega u Srbiji nije podignuta optužnica, iako je preuzeo odgovornost za napad u kojem je ubijen kosovski policajac.

Dok Evropska unija i Sjedinjene Države traže od Beograda procesuiranje odgovornih za Banjsku, Radoičić je u Srbiji na slobodi sa prijavljenim prebivalištem u Beogradu.

Šta radi Žandarmerija?

Žandarmerija se angažuje na osnovu odobrenja direktora policije.

A njeni osnovni zadaci su suzbijanje terorizma, hapšenje opasnih kriminalaca, uspostavljanje javnog reda u kriznim situacijama.

Može obezbeđivati i objekte i ličnosti od vitalnog bezbednosnog interesa za Srbiju.

Prema Zakonu o policiji i policijskom kodeksu, policijski službenici ne smeju da obavljaju poslove koje dovode do sukoba interesa ili narušavaju nepristrasnost i ugled službe.

To se smatra teškom povredom službene dužnosti, zbog koje im je zaprećen i otkaz.

Za kontrolu rada policajaca, zadužen je sektor unutrašnje kontrole.

Policajci mogu da rade dodatne poslove, samo uz saglasnost nadređenih.

U Zakonu o privatnom obezbeđenju se navodi da usluge privatnog obezbeđenja ne spadaju u policijske poslove.

Uprkos postojećoj regulativi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u maju najavio novi zakon, koji predviđa da će svi koji "uprljaju značku" biti otpušteni i uhapšeni.

Zakon je najavljen nakon hapšenja tadašnjeg čelnika beogradske policije Veselin Milić zbog sumnje da je da je prikrivao ubistvo muškarca koji se dovodi u vezu s jednom od beogradskih kriminalnih grupa.