Kojim se ordenjem okitio Vulin u Moskvi?

Tri ruska ordena "krasila" su revere Aleksandra Vulina na Cvetnom trgu u Moskvi.

Na paradi povodom Dana pobede nad fašizmom kojoj je 9. maja, kako je saopštio, prisustvovao na poziv predsednika Rusije Vladimira Putina, predstavnik vladajuće koalicije u Srbiji nosio je odlikovanja ruskih državnih i bezbednosnih struktura.

Dobijao ih je dok bio na visokim pozicijama u srpskoj vladi i bezbednosnom sektoru.

Aleksandar Vulin trenutno nema nijednu državnu funkciju.

Nekadašnji šef obaveštajne službe je od jula 2023. na sankcijama SAD zbog širenja ruskog malignog uticaja u Srbiji, kao i sumnji na umešanost u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu narkoticima i zloupotrebu javne funkcije.

Koje je ordenje nosio Vulin?

Kako se može videti na fotografijama iz Moskve koje su objavljene u medijima i na društvenim mrežama u Srbiji, Vulin je na civilnom odelu nosio dva ordena koja su mu u Rusiji dodeljena 2024. godine i jedno priznanje koje novinari Radija Slobodna Evropa (RSE) nisu uspeli da identifikuju.

Na Vulinovim fotografijama vidi se Orden Prijateljstva, odlikovanje koje dodeljuje predsednik Rusije Vladimir Putin.

Vulinu ga je uručio Putinov izaslanik, direktor Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin u januaru 2024. godine u Moskvi.

Kako je tada naveo Pokret socijalista čiji je Vulin osnivač, odlikovan je za "veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije".

Na Paradi pobede u Moskvi 9. maja, Vulin je nosio i orden Federalne bezbednosne službe (FSB) Rusije, jedne od obaveštajnih agencija koje su nastale nakon ukidanja KGB-a.

Ovaj orden mu je uručen u sedištu te službe u Moskvi u januaru 2024, za "izuzetan doprinos saradnji srpske i ruske službe".

U periodu od 2000. do 2024. Vulin je primio i medalju Ministarstva odbrane Rusije, medalju povodom 30 godina od osnivanja Ministarstva za vanredne situacije Rusije, spomenicu direktora Federalne službe Ruske Federacije za ostvarenu vojno-tehničku saradnju, kao i orden za zasluge u unapređenju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane.

Uz ordenje, Aleksandar Vulin je u Moskvi na desnom reveru nosio Georgijevsku traku, koja potiče još iz carske Rusije, obnovljena je 1945. kao znak pobede nad nacizmom, ali se od 2014. povezuje sa ruskom aneksijom Krima i ratom u istočnoj Ukrajini, zbog čega je taj simbol Ukrajina zabranila 2017. godine.

Ovo je drugi put da se Vulin na Cvetnom trgu slika sa ruskim odlikovanjima. To je učinio i 2025. kada je Paradi pobede u Moskvi prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ove godine u Rusiji nije bila zvanična delegacija Srbije. Neposredno pred Paradu, pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio da Moskva ovoga puta nije slala pozive stranim gostima.

Ušakov je dodao da su neki strani zvaničnici "sami izrazili želju da učestvuju u obeležavanju Dana pobede".

Nove funkcije, stare veze sa Rusijom

Od početka vlasti Srpske napredne stranke, Aleksandar Vulin je bio na čelu Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije, Ministarstva rada, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

U Vladi premijera Miloša Vučevića bio je potpredsednik zadužen za odnose sa Rusijom.

Vulin je krajem 2023. godine, podneo ostavku na mesto direktora BIA nakon što su mu Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, navodeći optužbe za korupciju i povezanost sa međunarodnim kriminalnim mrežama, kao i zabrinutost u vezi sa njegovim političkim vezama sa Rusijom.

Nakon toga je maja 2024. izabran za potpredsednika Vlade Srbije, a sa te pozicije je otišao nakon izbora aktuelne Vlade u aprilu 2025.

Već narednog meseca, odlukom Vlade imenovan je za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Srbijagas", kompanije preko koje se Srbija snabdeva gasom iz Rusije.

Nadzorni odbor, po zakonu, ima velika zaduženja u kontroli preduzeća – od donošenja programa poslovanja, preko nadzora direktora, odluka o osnivanju ćerki firmi i ulaganjima.

Tokom 2025. godine Vulin je postavljen i na čelo srpske ispostave Ruskog istorijskog društva, organizacije koju vodi Sergej Nariškin, direktor Obaveštajne službe Rusije.

Nariškin je na "crnoj listi" Sjedinjenih Država još od 2014. kao zvaničnik ruske vlade zbog "umešanosti u situaciju u Ukrajini".

Vulin i Nariškin su se sastali nekoliko puta otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Rusko istorijsko društvo je tačka okupljanja svih onih koji Srbiju vide kao državu koja će se "bez ikakvih ograda boriti za mirno stvaranje srpskog sveta" i za to da bude istinski saveznik Rusije i Kine, rekao je Vulin oktobra 2025. na Osnivačkoj skupštini tog društva u Beogradu.

Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, poznat je široj javnosti po oštroj retorici prema susedima u regionu i prijateljstvu prema Rusiji.

Od kada je "srpski svet" prvi put pomenut u septembru 2020. godine, sa Zapadnog Balkana upozoravali su da ta kovanica neodoljivo podseća na aspiracije zvanične srpske politike koje su početkom devedesetih odigrali ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije.

Kako se navodi na sajtu matične organizacije, Rusko istorijsko društvo je osnovano 2012. godine, a bavi se popularizacijom ruske istorije, izdavanjem publikacija, organizovanjem konferencija, radom sa arhivima i saradnjom sa državnim institucijama Ruske Federacije.

Informacije o aktivnostima Ruskog istorijskog društva u Srbiji pojavile su se tek u aprilu ove godine, kada je osnovan Klub mladih Ruskog istorijskog društva i najavljeno održavanje "naučne konferencije povodom obeležavanja 150 godina od početka Srpsko-turskih ratova, u kojima su Srbi i Rusi zajedno učestvovali".

Prema podacima o poslovanju, objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre Srbije, Rusko istorijsko društvo u Srbiji nema nijednog zaposlenog.

Za četiri meseca rada, prihodovali su oko 15 hiljada evra, od čega je većina novca, kako se navodi u finansijkom izveštaju, prikupljena iz donacija fizičkih lica.

Većinu prikupljenih sredstava potrošili su na troškove zakupa.

Rusko ordenje za srpske zvaničnike

Aleksandar Vulin nije jedini političar iz Srbije koji je dobio ruska odlikovanja.

Orden prijateljstva, koji od 1994. stranim državljanima dodeljuje predsednik Rusije uručen je još 2010. godine Nenadu Popoviću, današnjem ministru bez portfelja u Vladi Srbije i biznismenu koji posluje u Rusiji. I Popović je zbog veza sa Moskvom pod sankcijama SAD.

Isto odlikovanje dodeljeno je 2017. i bivšem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji danas predvodi Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom.

Godinu kasnije, Ivica Dačič, sadašnji ministar unutrašnjih poslova dobio je ruski Orden prijateljstva za doprinos razvoju političkih i diplomatskih odnosa između dve zemlje.

Putin je odlikovao i aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojem je 2019. dodeljen orden Aleksandra Nevskog za, kako je tada saopštio Kremlj, "veliki lični doprinos multilateralnoj saradnji sa Ruskom Federacijom".

Beograd je zbog bliskih veza i saradnje sa Moskvom i odbijanja da se, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, priključi zapadnim sankcijama Rusiji, na meti kritika Brisela.