Da li Vučić osniva pokret za cementiranje svoje vlasti?

Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je Pokret za narod i državu čije osnivanje predsednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vreme najavljuje. Sagovornici su bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam, nevladine organizacije iz Srbije, i Balša Božović, predsednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije.

Bilo je reči o tome zašto je taj pokret potreban Vučiću, da li zbog toga što se više ne može u potpunosti osloniti na Srpsku naprednu stranku koja je sve nepopularnija, ko bi sve bio u tom pokretu, da li će mu zbog fijaska na nedavnim izborima pristupiti Socijalistička partija Srbije koja je to do sada odbijala. Takođe, na koje intelektualce Vučić može da računa, da li na one iste koji su se našli na spisku od 2000 javnih ličnosti koje su podržale Vučićevu listu na decembarskim izborima i da li će Pokret za narod i državu funkcionisati kao politička stranka ili će to biti samo platforma za okupljanje pristalica Vučića.

Razgovaralo se i o tome da li je u osnovi Pokreta ideja o sabornosti koja poziva Srbe da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe, da li će Pokretu za narod i državu pristupiti i srpske partije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore što bi osnažilo projekt "srpskog sveta". Takođe, da li je osnovni cilj Pokreta da obezbedi da Vučić što duže ostane na vlasti, možda i doživotno, zašto Pokret do sada nije osnovan iako je njegovo formiranje Vučić najavio pre godinu i po dana, kao i o tome da li će nakon njegove nedavne najave to konačno biti učinjeno.

Karabeg: Zašto je Vučiću potreban Pokret za narod i državu kad već ima daleko najmoćniju i najbrojniju političku partiju u Srbiji - Srpsku naprednu stranku?

Grubački: Mislim da je Srpska napredna stranka odigrala svoju ulogu, pa Vučić pokušava da se izvuče iz te stranke i ostavi joj sav bagaž dvanaestogodišnje vlasti naprednjaka, a da se on predstavi kao vođa nove organizacije koja ima samo posrednu vezu sa Srpskom naprednom strankom.

Božović: Aleksandar Vučić je vrlo svestan da ima sve manje glasova. On se dovija kako da održi visoki rejting da bi paradržavnom kartelu koji vodi pokazao da je još uvek jak. Međutim, već na kontramitingu, koji je organizovao maja prošle godine da bi parirao velikim protestima građana koji su izbili nakon masovnih ubistava, bilo je jasno da mu popularnost opada jer su učesnici mitinga počeli da se razilaze pre njegovog kraja. Vučić je znao da na decembarskim izborima mora da brutalno krade ukoliko želi da ostane na nivou na kom je bio. Nadao se je da će to uspeti da "ispegla" s međunarodnim faktorom, ali mu to nije uspelo, pa sada mora da se hvata za poslednju slamku spasa, a to je osnivanje Pokreta za narod i državu.

Jedan narod, jedan vođa

Karabeg: Aleksandar Vučić je najavio osnivanje novog pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za šest meseci, pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidovdan, onda je rok pomeren za septembar, ali se ni tada ništa nije desilo - da bi pre petnaestak dana rekao da je vreme da se formira veliki Pokret za narod i državu. Usput je menjao ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok i na kraju Pokret za narod i državu. Zašto toliko okleva?

Grubački: Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da mu baš i ne ide kako je zamislio. A ne ide iz vrlo praktičnog razloga. Sve manje ljudi veruje da je vlast Aleksandra Vučića održiva na duži period. Mnogi ljudi, koji su razmišljali da se uključe u njegov pokret, našli su nekakav izgovor i reterirali. Taj njegov pokret je vrlo problematičan. Nastojanje da se u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država podseća na zlokobnu poruku - jedna zemlja, jedan narod, jedan vođa. On želi da pod svojim imenom drži celo društvo i državu.

Mislim da će Vučić pokušati da u Pokret uključi i Dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, kao i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore. Pristupanje tom pokretu biće predstavljeno kao patriotski čin, a svako ko je protiv biće izdajnik

Božović: Na odugovlačenje osnivanja Pokreta za narod i državu dosta je uticao stav Socijalističke partije Srbija koja je trebalo da bude glavni partner u Pokretu. Ta partija je vodila vrlo agresivnu kampanju na decembarskim izborima očekujući dvocifreni procenat. Išla je sa sloganom "Ivica Dačić premijer" što je veoma iritiralo Aleksandra Vučića. Kvarilo mu je planove da formira Pokret za narod i državu s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo tog pokreta. Nakon izbora, kada je Socijalistička partija doživela potpuni fijasko, Ivica Dačić - da bi preživeo - mora da uzme sve što mu Vučić nudi. A nudi mu brisanje identiteta i svake političke autonomije. Sateran u ćošak, Dačić sve to mora da prihvati.

Isto to se dešava i sa desničarskim patriotskim blokovima i strankama koji nisu prešli cenzus. Njih je vlast podržavala uoči izbora da bi razbila opozicionu desnicu. Oni su odradili svoj posao i sada se ubacuju u Pokret za narod i državu. Naravno, tu će biti i nekih bivših funkcionera Demokratske i drugih stranaka. Vučić će pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch all pokret od levice do desnice kako bi sugerisao građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom na čelu. Složio bih se sa gospodinom Grubačkim da je reč o konceptu - jedan narod, jedna država, jedan vođa što podseća na slogan nacističke Nemačke uoči Drugog svetskog rata. Dodao bih još nešto. Mislim da će Vučić pokušati da u Pokret uključi i Dodika (predsednik bh. entiteta Republika Srpska, op.a), pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, kao i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore. Pristupanje tom pokretu biće predstavljeno kao patriotski čin, a svako ko je protiv biće izdajnik.

Svesrpska partija

Karabeg: Da li mislite da će Pokret za narod i državu na neki način biti svesrpska politička partija koja će obuhvatiti sve Srbe u regionu?

Božović: Da. To ide uz ideologiju srpskog sveta. Pokret će podržavati politiku koju promovišu Vulin i Dodik. Pokušaće da se predstavi kao važan faktor u regionu koji može da obezbedi mir, ali i da destabilizuje region. Njegova poruka Evropi biće - ukoliko nas budete previše kritikovali, mi možemo da destabilizujemo situaciju i Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i na severu Kosova. U suprotnom možemo da smirimo situaciju u regionu. To podseća na dejtonsku 1995. godinu kada je Slobodan Milošević poručio Zapadu - samo vi mene ostavite na miru, a svugde radite šta hoćete. Godinu dana nije prošlo, a on je izgubio na lokalnim izborima širom Srbije. Mislim da će se i Vučić suočiti s veoma neprijatnom realnošću u narednih godinu dana.

Karabeg: Da li iza Pokreta stoji ona stara ideja o srpskoj sabornosti za koju se posebno zalaže Srpska pravoslavna crkva? U osnovi te ideje je poruka da Srbi ne treba da se svađaju, nego da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe.

Priča o srpskom svetu mogla bi dobiti drugačiju dimenziju u nekakvom panslovenskom savezu u kojem će vrhovni car svih Slovena biti Vladimir Putin. Vrlo je opasna ta igra -

Grubački: Da. To je ta paradigma o srpskom svetu. Već postoje kandidati za potpredsednike Pokreta za narod i državu u vidu Vulina i Dodika. Postoji, naravno, i jak uticaj Srpske pravoslavne crkve, ali ne bih zanemario ni ruski uticaj s obzirom da se Dodik svako malo sastaje sa Putinom i da se Vulin ponaša kao ruski čovek koji je spreman da ruske državljane koji se nalaze u Srbiji, kako bi se u žargonu reklo, druka ruskim obaveštajnim službama. Priča o srpskom svetu mogla bi dobiti drugačiju dimenziju u nekakvom panslovenskom savezu u kojem će vrhovni car svih Slovena biti Vladimir Putin. Vrlo je opasna ta igra.

Osveta građanskoj Srbiji

Karabeg: Vučić poziva u Pokret sve ljude koji su, kako on kaže, za normalnu Srbiju. Šta je za njega normalna Srbija?

Božović: Ona koja je za njega. Ona koja ne dovodi u pitanje enormnu pljačku, lopovluk, nasilje, huškanje na političke oponente i u kojoj se Dragan Đilas, lider najveće opozicione stranke, dehumanizuje na naslovnim stranama svih tabloida do te mere da svako ko ne zna o čemu se radi može da pomisli da je u pitanju neki petokolonaš i izdajnik. Setimo se da je slična kampanja vođena i protiv Olivera Ivanovića i da su u danu, kada je on ubijen, bile ugašene sve kamere u severnoj Kosovskoj Mitrovici što, naravno, nije moglo da se uradi bez logistike državne bezbednosti. Ovo je režim koji je odavno poprimio diktatorske osobine. Vučić je dugo veoma uspešno u svetu lobirao i sebe prikazivao kao lidera koji je spreman da reši pitanje Kosova što je na agendi SAD. Ali kada su u pitanju stvari koje su na agendi građana Srbije, a to su demokratija, sloboda, fer izbori, pristojan život, Vučić je sve to gurnuo u stranu i pokušava da se nasiljem održi na vlasti. On se rukovodi velikosrpskim nacionalizmom kao osnovnom ideologijom, a svaki srpski nacionalizam u istoriji bio je ruski. On je po svojoj prirodi ruski i takav će biti i ubuduće. U tom smislu uticaj Rusije u regionu ide preko Srbije.

Grubački: Vučićeva percepcija normalne Srbije menjala se tokom dvanaest godina njegove vlasti. Kada je došao na vlast, citirao je Maxa Webera, pokušao je da se proglasi nekakvim prozapadnim intelektualcem i tako animira intelektualnu javnost Srbije. Bez obzira što bih mogao imati primedbe na intelektualnu Srbiju koja nije u dovoljnoj meri pružila otpor Aleksandru Vučiću, moram reći da nije uspeo da okupi oko sebe nijednog intelektualca od kapaciteta i integriteta. Besan je što mu nisu zaboravili radikalski period u kojem je sipao najstrašnije uvrede na svakog prozapadno nastrojenog građanina i što nisu prihvatili njegovo presvlačenje u novog Vučića kao da nikada nije izgovorio - ubijte jednog Srbina, mi ćemo sto muslimana. To što ga građanska i normalna Srbija nikada nije prihvatila shvatio je kao veliku uvredu i sada se sveti toj Srbiji koja nije prihvatila tu njegovu normalnost.

Vučićevi intelektualci

Karabeg: Čini mi se da ipak dobar deo intelektualne elite - ne govorim o građanskoj Srbiji - podržava Vučića. Setimo se spiska od 2000 javnih ličnosti koje su uoči decembarskih izbora podržale Vučićevu listu Srbija ne sme da stane. Među njima je bilo 325 profesora univerziteta, 68 dekana i prodekana, 7 rektora, 8 prorektora i gomila doktora.

Grubački: Tačno je da to je velika brojka, ali kada bismo analizirali ko su ti ljudi, otkrili bismo da je većina sklona korupciji. Taj deo intelektualne elite moguće je pridobiti raznim benefitima i privilegijama. To su većinom bezlični profesori, među njima nema ljudi sa ozbiljnim intelektualnim delom. To jesu profesori univerziteta, ali ne treba zaboraviti kako su se sticala zvanja poslednjih decenija od dolaska Slobodana Miloševića. Rekao bih da prisustvujemo ostavinskoj raspravi Osme sednice. Ti ljudi su veza Aleksandra Vučića sa Slobodanom Miloševićem. Svi koji su prihvatili Miloševićevu nacionalsocijalističku retoriku vremenom su prešli u Srpsku naprednu stranku

Božović: Dominantna intelektualna elita u Srbiji je nacionalistička. Ona je to uvek i bila. Setimo se Memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti osamdesetih godina oko koga se okupio najveći broj intelektualaca u Srbiji. Naravno da postoje i oni koji zagovaraju demokratiju i slobode i oni su se uoči nedavnih izbora okupili oko ProGlasa. Uvek je bilo onih koji su videli Srbiju na Zapadu.

Međutim, ako ćemo da pričamo iskreno - na univerzitetu, u Akademiji, u institucijama ogromna većina intelektualaca je za režim. Oni su podržavali Miloševića devedesetih godina, Koštunicu nakon promena dvehiljaditih, a sada podržavaju Vučića. Imamo hiperprodukciji takozvanih intelektualaca, masovno doktoriraju oni koji su podobni režimu. Kad malo više zagrebete, mnogi profesori ne ispunjavaju najosnovnije kriterijume da bi mogli da predaju na univerzitetu. Mnogi od njih imaju podršku takozvane duboke države, odnosno paradržavnog miljea koji je nekada bio okupljen oko Miloševića, a danas je oko Vučića. Ohrabruje, međutim, činjenica da sve veći broj mlađih intelektualaca, koji su se obrazovali ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu, ne želi da ćuti i diže glas. Mnogi od njih su bili potpisnici ProGlasa, a neki su bili i aktivno uključeni u izborni proces.

Koruptivna hobotnica

Karabeg: Da li će Vučićev pokret funkcionisati kao politička stranka koja ima svoje odbore na terenu ili će to biti krovna organizacija koja će okupljati sve stranke koje dele istu ideologiju?

Grubački: Režim Aleksandra Vučića nema više ni snage, ni kapaciteta da pravi novu stranku. To će biti jedna platforma, jedan provizorij u čemu se Aleksandar Vučić najbolje snalazi. Srpska napredna stranka je napravljena kao kriminalno-koruptivna hobotnica koja se jedino bavi održanjem Aleksandra Vučića i njih samih na vlasti. To su ljudi koji su osetili da je došao njihov trenutak da ostvare svoje ambicije koje normalnim putem nikada ne bi mogli. Srpska napredna stranka im je otvorila neslućene mogućnosti. Ne verujem da će ulazak u Pokret za narod i državu suštinski promeniti način delovanja Srpske napredne stranke.

Božović: Pokret za narod i državu delovaće kao navijačka tribina. Imamo prilike da u Narodnoj skupštini vidimo kako to izgleda. Svaki govor Aleksandra Vučića prate salve oduševljenja njegovih partijskih saradnika. Tako će taj pokret delovati i u javnosti. Na svaku kritiku Vučića javiće se na desetine njegovih pristalica koji će otvorenim pismima braniti Aleksandra Vučića od nepostojećih atentata ili njegovu porodicu koju niko ne napada.

Karabeg: Da li će Srpska napredna stranka na izborima nastupati u okviru Pokreta za narod i državu?

Božović: On će pokušati da napravi novi brend. Pretpostavljam da će imati i neki novi logotip.

Grubački: Već nekoliko izbornih ciklusa u nazivu liste, koju predvodi Aleksandar Vučić, nema Srpske napredne stranke. Ona je sakrivena iza raznih slogana i imena Aleksandra Vučića.

Božović: Pokret će se osloniti na postojeću strukturu Srpske napredne stranke. I dalje će šef predizborne kampanje biti predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, a na terenu će biti isti kriminalci koji kupuju glasove i zastrašuju ljude. Sve će ostati isto s tim što će Vučić pokušati da sebe i svoje ljude, kojih se Srbija zasitila, drugačije upakuje.

Novi zec iz šešira

Karabeg: Da li je pravi cilj osnivanja Pokreta za narod i državu da se Vučićeva vlast produži po mogućnosti još kojih desetak godina, ako ne i doživotno?

Grubački: Ne sumnjam da kod njega i u vrhu Srpske napredne stranke postoji želja da njihova vlast nikada ne prestane. Uostalom, videli smo da su poslanice Srpske napredne stranke u nekoliko navrata rekle da žele da Vučić bude doživotni predsednik Srbije. Verujem da on na tu temu ima velike i ozbiljne planove. EXPO-u koji treba da pokrije svu golotinju naše privredne i društvene situacije pomoći će mu da se nekako dovuče do 2027. godine, pa će onda videti šta dalje s obzirom da mu ističe drugi mandat. Ne sumnjam da postoji ideja da se promeni član Ustava koji onemogućava treći predsednički mandat. A mogao bi i ponovo biti premijer, pa za predsednika imati nekog fikusa kao što on sada ima premijerku Anu Brnabić. To mogu biti njegove želje, ali mislim da su protesti pokazali da postoji mnogo građana koji to ne bi prihvatili. Koalicija Srbija protiv nasilja, koja je nastala na tim protestima, dobila je skoro milion glasova na republičkim izborima i to u trenutku kada su izbori bili brutalno pokradeni. Tako da je pitanje da li je samo milion ljudi koji su protiv Vučića ili mnogo veći broj.

Božović: Vučić ne može da ostane na vlasti doživotno. Svestan je da sve manje birača glasa za njega. Kada bude izgubio izbore na nekoj važnoj tački poput Beograda ili Novog Sada, mislim da će to ohrabriti ljude da se u mnogo većoj meri odazovu pozivima ProGlasa i proevropske opozicije. Da bi to izbegao, Vučić pravi Pokret za narod i državu i pokušava da stavi Srbiju pod jednu kapu. Vučić radi veoma opasnu stvar. Zateže kada dođe do krize. Ovih dana je uhapsio predsednika nezavisnog vojnog sindikata. To često radi i po manjim mestima u Srbiji. On se obračunava sa onima koje ne može da kupi. Tako se ponašao i prošle godine nakon masovnih ubistava u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima kod Mladenovca i Smedereva. Počeo je da zateže umesto da relaksira atmosferu. Vučić je zabrinute građane, koji su izašli na ulice da protestuju, proglašavao izdajnicima, pa su protesti bili sve veći i veći. Na kraju je njegov kontramiting propao. Izgleda da iz toga nije izvukao pouku. Opet ide silom što će mu se obiti o glavu.

Karabeg: Da li će nakon tolikog odugovlačenja Pokret za narod i državu uskoro zaista biti osnovan? Ima li indicija da su pripreme u toku ili će opet doći do odgađanja?

Grubački: Nadam da Vučić neće napraviti taj pokret. Mislim da je priča o Pokretu za narod i državu njegov manevar kojim pokušava da se izvuče iz situacije koja je nastala nakon rezolucije Evropskog parlamenta kojom se traži međunarodna istraga o nepravilnostima na decembarskim izborima.

Božović: Mislim da ovog puta neće doći do odgađanja jer Vučić mora da izvadi novog zeca iz šešira. On više nema mnogo opcija, to mu je jedna od poslednjih slamki za koju može da se uhvatiti. Zato mislim da će taj pokret biti osnovan. S druge strane, ima indicija da će se nastaviti proces ujedinjenja opozicije, da će opozicionoj koaliciji prići mnogi pojedinci i ugledne ličnosti iz javnog života i da će se na taj način napraviti kontrateža Pokretu za narod i državu - što je suštinski važno da bi Srbija preživela.