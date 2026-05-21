Vučić i Kačka u Beogradu o ekonomskoj saradnji Srbije i Ukrajine

Jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, bili su u fokusu razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa potpredsednikom Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom.

Vučić i Kačka sastali su se u Beogradu 21. maja, tokom Kačkove posete Srbiji.

Predsednik Srbije je sastanak nazvao "otvorenim i sadržajnim", dodajući da se razgovaralo o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu Beograda i Kijeva i daljem razvoju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

"Poseban akcenat stavili smo na teme jačanja ekonomske saradnje, nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, kao i mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture", napisao je Vučić na Instagramu.

"Saglasili smo se da Srbija i Ukrajina imaju prostor da značajno prošire partnerstvo, naročito kroz konkretnije povezivanje privreda i bolju iskorišćenost postojećih potencijala", dodao je.

Tokom posete Tarasa Kačke Beogradu, 20. maja je otvoren poslovni forum koji je okupio više od 40 srpskih i ukrajinskih privrednika, te predstavnike institucija i kompanija iz sektora poljoprivrede.

U oblasti energetike se, kako je naglasio Vučić, razgovaralo o regionalnoj energetskoj bezbednosti, diversifikaciji izvora i pravaca snabdevanja, kao i o značaju Vertikalnog gasnog koridora za šire povezivanje sa evropskim energetskim tokovima.

Vertikalni gasni koridor razvija se uz podršku Evropske komisije, kako bi se tečni prirodni gas, preko terminala u Grčkoj, dopremio ka centralnoj i istočnoj Evropi.

Cilj je smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa, nakon agresije na Ukrajinu.

Vučić je, dan pre sastanka sa Kačkom, telefonom razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a nakon razgovora poručio da su Srbija i Ukrajina "opredeljene su za unapređenje odnosa kroz dijalog".

Ukrajina je jedina evropska zemlja sa kojom Srbija nema sporazum o slobodnoj trgovini.

Obe zemlje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.

Srbija je osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali odbija da se pridruži sankcijama koje je zbog toga Evropska unija uvela Moskvi.

Vučić se sreo nekoliko puta sa Zelenskim na međunarodnim skupovima, a posetio je Ukrajinu 11. juna 2025, kada je u Odesi održan samit Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

Olena Zelenska, supruga predsednika Ukrajine, boravila je u Beogradu u maju 2024. kada je doputovala sa tadašnjim šefom diplomatije Dmitrom Kulebom, na poziv supruge predsednika Srbije.