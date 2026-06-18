Smenjeni tužioci u Srbiji vraćeni na pozicije nakon preporuke Venecijanske komisije

Troje tužilaca u Srbiji vraćeno je na rad u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) čime je ispunjena još jedna preporuka Venecijanske komisije o neophodnim izmenama spornog seta pravosudnih, takozvanih, "Mrdićevih" zakona.

Na vanrednoj sednici Visokog saveta tužilaštva u četvrtak, odlučeno je da se tužioci Irena Bjeloš iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Aleksandar Barac iz Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu i Boris Majlat iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, vrate u TOK na period od tri godine.

Nakon što su, prema evropskim preporukama, izmenjeni zakoni došli na dnevni red za usvajanje u Parlamentu Srbije, Venecijanska komisija je 16. juna saopštila da su vlasti u Srbiji u potpunosti primenile značajan deo ključnih preporuka, ali da dve od devet nisu potpuno sprovedene.

Reč je upravo o kadrovskim rešenjima u TOK-u i vraćanju tužilaca koji su prethodno na osnovu "Mrdićevih zakona" smenjeni.

To su tužioci koji su, između ostalog, radili na slučajevima ispitivanja moguće korupcije vlasti u slučaju pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi, kao i o istrazi u slučaju zaplene pet tona marihuane u selu kod Kruševca u centralnoj Srbiji.

Preporuke Venecijanske komisije usledile su nakon što je Evropska komisija (EK) krajem januara pozvala na hitnu reviziju izmena pravosudnih zakona koje su tada usvojene u Skupštini Srbije. Evropska komisija tada je ocenila da je reč o ozbiljnom koraku unazad u procesu evropskih integracija.

Zbog ovih izmena Brisel je upozoravao Srbiju da dovodi u pitanje novac iz evropskog Plana rasta.

Krajem aprila, Venecijanska komisija izdala je preporuke za otklanjanje nedostataka pravosudnih zakona, a Srbija je počela da ih sprovodi.