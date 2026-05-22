U Srbiji porast nasilja nad kritičarima vlasti i novinarima, ocenio komesar Saveta Evrope

U Srbiji se beleži porast nasilja nad novinarima i kritičarima vlasti, ocenio je u petak komesar Saveta Evrope Majkl O’Flerti (Michael O’Flaherty) nakon posete Srbiji.

U pisanoj izjavi komesar navodi da je njegova poseta od 18. do 21. maja bila usmerena na pitanja koja se odnose na pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu medija, i pravo na mirno okupljanje, kao i na zaštitu građanskog prostora.

O'Flerti je dobio izveštaje i o nasilnoj reakciji vlasti na javna okupljanja i studentske proteste koji su izbili zbog smrti 16 osoba u tragediji u Novom Sadu u novembru 2024. godine.

"Postoje brojni izveštaji o prekomernoj upotrebi sile od strane policije, kao i o hapšenjima mirnih demonstranata i ponižavajućem postupanju u pritvoru. Takođe postoje izveštaji o tome da policija štiti neidentifikovane, često maskirane napadače na novinare i demonstrante", navodi komesar u izjavi.

O'Flerti je izrazio zabrinutost zbog toga što još uvek nije pokrenuta zvanična istraga o navodnom napadu zvučnim oružjem tokom antivladinog protesta 15. marta 2025. godine.

"Komesar smatra da je aktuelna klima nekažnjivosti za neprofesionalno postupanje policije narušila društveno poverenje u organe reda i druge javne vlasti", navodi se u izjavi.

On je ocenio da se "opšta situacija za građanski prostor u Srbiji naglo pogoršala od njegove poslednje posete".

"Organizacije civilnog društva, posebno one koje se bave ljudskim pravima, borbom protiv korupcije i praćenjem izbora, redovno se u provladinim medijima, ali i od strane pojedinih visokih zvaničnika, predstavljaju kao 'izdajnici' ili 'strani agenti'", stoji u izjavi Majkla O'Flerija.

Zvaničnik Saveta Evrope je ukazao da "sa zabrinutošću beleži izveštaje da javno odavanje pošte žrtvama tragedije u Novom Sadu može dovesti do gubitka posla u javnom sektoru, kao i do zastrašivanja i uznemiravanja".

O'Flerti je izrazio zabrinutost zbog fizičkih napada i pretnji po bezbednost novinara i njihovih porodica, kao i zbog izostanka reakcije policije.

On podseća da je svega pet od oko 200 evidentiranih napada na novinare tokom 2024. i 2025. godine procesuirano pravosnažnim sudskim presudama.

"Medijsko okruženje dodatno je ugroženo velikim brojem SLAPP tužbi (zloupotreba sudskih postupaka) usmerenih protiv novinara, posebno onih koji izveštavaju o studentskim protestima i tekućim istragama o korupciji", naveo je komesar Saveta Evrope.

Majkl O'Fleri je apelovao da se preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenama pet pravosudnih zakona u potpunosti i dosledno sprovedu, naročito u pogledu očuvanja autonomije tužilaštva.

Reč je o zakonskim izmenama koje je su kritikovali opozicija, stručna javnost i Evropska unija, a Venecijanska komisija je krajem aprila objavila sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

U opštim zapažanjima, komesar je izrazio zabrinutost zbog polarizacije u Srbiji i poziva vlast da stvori povoljan ambijent za slobodnu debatu i učešće javnosti.

Tokom posete od 18. do 21. maja, O'Flerti se sastao sa republičkom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac, Zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem i poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem.

Takođe je održao sastanke sa brojnim predstavnika civilnog društva, medija i akademske zajednice.

Kako se navodi u izjavi komesara Saveta Evrope, sastanak su otkazali ministar pravde i ministar za ljudska i manjinska prava, kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.