Šta Srbija može da očekuje u 2018. godini? Više stabilokratije ili više demokratije? Puniju državnu kasu? Punije džepove građana i penzionera? Veći privredni rast i manji javni dug? Više ili manje nezadovoljstva građana? Aleksandra Vučića ili nekog alternativnog političara kao ličnost godine?

Mir, fiskalnu stabilnost, zdrav budžet, ekonomski rast i saradnju sa državama regiona, Evrope i sveta. To sve je Maja Gojković, predsednica srpskog parlamenta, uslikala na belo platno 2018. godine.

Želja i vizija bilo je u vrhu vlasti još.

Da jednog dana i ne znamo ko su nam ministri, ali da po svojim džepovima vidimo da živimo bolje, vizija je potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović.

Ona je krajem godine na konferenciji Ekonomist – Svet u 2018. rekla da je spokojna kada misli o Srbiji u ovoj godini.

Dodala je još da je "kazino" politika i ekonomija vođena do pre pet godina ugrozila moral građana i ugled Srbije, ali da je danas politika zemlje jasna, orijentisana i realna.

Ključne reči za Srbiju za 2018. godinu su, zaključuje ministarka, stabilnost, razvoj, bolji životni standard i veća rodna ravnopravnost.

Ništa manje zadovoljan nije ni ministar finansija Dušan Vujović.

"Danas imamo podjednako težak zadatak, ali pozitivan – kako da rasporedimo uštede na najbolji način i time obezbedimo i nagradu onima koji su doprineli da se ove reforme realizuju i da pripremimo osnovu za efikasnije funkcionisanje privrede i budući ekonomski rast", navodi Vujović.

I guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, čiju je monetarnu politiku pohvalio Međunarodni monetarni fond (MMF), imala je razloga za zadovoljstvo. Dala je obećanje za 2018. godinu.

"Kad je Narodna banke Srbije u pitanju, cilj je pre svega očuvanju niske i stabilne inflacije – znači, očuvanje cenovne stabilnosti – i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema", rekla je guvernerka Tabaković.

Zadovoljan je i šef misije MMF-a za Srbiju Džejms Ruf, koji je ocenio da se nastavljaju snažne ekonomske performanse Srbije i prognozirao rast iduće godine od 3.5 odsto.

U vezi sa prioritetom za 2018. Ruf nije imao dilemu – za naredni budžet je to očuvanje fiskalnih dostignuća, za šta je potrebno nastaviti podršku inicijativama za podsticanje privrednog rasta, kao što su povećanje javnih investicija i smanjenje poreskih opterećenja za radnike sa niskim prihodima.

Prema njegovim rečima, neophodno je nastaviti reforme javne uprave i državnih preduzeća, jer se još uvek kasni u iznalaženju solucija za problematična preduzeća, kao što su MSK, Azotara, RTB, Petrohemija, Resavica.

Dodao je da je neophodno dalji akcenat staviti na jačanje poslovnog okruženja, podsticanje rasta u kojem vodeću ulogu ima privatni sektor i rast zaposlenosti.

Pohvalio je dalji napredak Srbije na Duing biznis listi, i ukazao da još ima prostora za poboljšanje konkurentnosti i smanjenje prepreka za biznis.

Svi se nadamo, nada poslednja umire, ali najviše što možemo realno poželeti u narednoj jeste da ne bude gore nego što je bilo u 2017. godini, kaže politikolog Jovan Komšić.

"Realno gledano, red u naše živote će uneti i zadržati – jer je to već unela – fiskalna i monetarna politika. Stabilnost monete je vrlo značajna za našu svakodnevicu, za projektovanje planova našeg života, za nekakav osećaj kakve-takve stabilnosti i sigurnosti, ako to poredimo sa devedesetim godinama i onom entropijom i haosom koje smo imali tada. Ako je to neka zdrava, zelena grana, kojoj se možemo nadati u 2018, onda će ona verovatno roditi i neke nove, stabilnije, pozicije", ukazuje Komšić.

Ono što, međutim, izaziva strah i strepnju stiže iz sfere vrednosti, ideja i kulture, kaže Komšić.

"Promaljaju se, i to snažno, obrasci jedne vrste zarobljenosti Srbije prošlošću a ne budućnošću, koji sa akterima koji počinju da dominiraju javnom scenom, na momente čak i nekontrolisano, mogu da nas upozore da se možda neke vrlo uticajne političke i kulturološke garniture nadaju da se Srbija može vratiti u način razmišljanja devedesetih, a da istovremeno nastavi priču o stabilizaciji evropskog kursa. Nema evropeizacije Srbije sa načinom razmišljanja u kome održavamo stare i projektujemo nove mitove i idemo koracima onih ljudi koji su, nažalost, pokazali da Srbiju mogu da odvedu u slepu ulicu, ako ne i u ćorsokak", upozorava Komšić.

Upitan u znaku kog političara će proticati 2018. godina, vox populi nije imao dilema.

Na Aleksandra Vučića je tipovao i poznati karikaturista Predrag Koraksić Corax, što dokazuje i zidni kalendar 13 njegovih karikatura, pod naslovom "2018 - Godina Vučića", koji se može kupiti na kioscima.

"Nama je bila inspiracija da to napravimo zato što Kinezi imaju godinu zmije, godinu svinje, godinu pacova, pa smo mislili, eto, da napravimo neki pandan tome, dakle, da napravimo godinu Vučića, da i mi imamo jednu godinu", kaže šaljivo Corax.

Godina je još mlada, zapravo, tek je rođena, ali uprkos prethodnim prognozama o tome ko će joj davati ton, potpis i pečat, možda bi se tako nečeg mogli latiti i oni koji Srbiju čine – njeni građani.