Paljenjem sveća i polaganjem cveća u Beogradu obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Paljenjem sveća i polaganjem cveća u centru Beograda u subotu se obeležava 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u Beogradu na poziv Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR Srbija).

Na taj način YIHR obeležava 11. jul u Srbiji kao Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Skup govorima preko megafona ometa nekoliko osoba, dok policija obezbedjuje učesnike komemoracije.

"U nedostatku adekvatnog procesuiranja počinilaca i priznanja za žrtve ovog zločina u Srbiji, komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici u Beogradu je još jedna prilika za naše društvo da iskaže solidarnost sa porodicama žrtava i preživelima", naveo je YIHR u pozivu za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici.

Inicijativa je pozvala institucije Srbije da prihvate Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici i primene njene preporuke, uključujući i proglašenje 11. jula za dan sećanja na genocid u Srebrenici.

U izveštaju Inicijative mladih za ljudska prava "Stanje poricanja - Srbija 2025" genocid u Srebrenici ostaje pojedinačno najporicaniji zločin od strane predstavnika institucija tokom 2025. godine, sa najmanje 30 dokumentovanih slučajeva.

Vlasti Srbije ne priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid već govore o "strašnom zločinu" i "masakru".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u subotu da je danas vreme kada treba da se pokaže pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici.

"Ja to činim i ovog puta. I uvek ćemo da činimo. Mi za razliku od drugih pokazujemo poštovanje i uvek se duboko naklonimo žrtvama, to je naša obaveza, time pokazujemo da smo ljudi", rekao je Vučić.

Zbog napada na jednog od organizatora, pisca Vladimira Arsenijevića, otakzana je komemracija srebreničkim žrtvama u organizaciji koalicije "Ljudi pamte ljude".

Arsenijević je pretučen na platou kod stepeništa ispod Brankovog mosta, uoči održavanja komemorativnog skupa "Ljudi pamte ljude" na tom mestu.

Na tom mestu su ispisani grafiti "Ratko Mladić heroj", "Slava VRS" (Vojsci Republike Srpske) i "3627 srpskih žrtava".

Organizatori su iz bezbednosnih razloga otkazali događaj kome je trebalo da prisustvuje i ambasador Holandije.

U julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske počinile su genocid nad više od 8.300 Bošnjaka, većinom muškaraca i dečaka.

U Memorijalnom centru u Potočarima do sada su ukopane 6.772 žrtve, oko 250 ubijenih pokopano je na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica, dok se za više od 1.000 nestalih još uvek traga.

Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da su zločini u Srebrenici predstavljali genocid.