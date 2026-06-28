Vučić najavio uvođenje 'veoma kratkog' obaveznog vojnog roka u martu 2027.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u martu 2027. godine početi služenje "veoma kratkog" redovnog vojnog roka.

On je to kazao u nedelju, 28. juna, tokom obilaska naoružanja i opreme na vojnom aerodormu "Milenko Pavlović" u Batajnici kod Beograda.

"Pre toga će krenuti birokratske procedure, a u martu idemo na odsluženje veoma kratkog vojnog roka. To će dodatno da pojača naše odbrambene kapacitete", rekao je Vučić.

On je početkom godine najavio da će obavezni vojni rok biti uveden u decembru 2026. ili martu 2027. godine, te da će trajati 75 dana.

Uvođenje obaveznog vojnog roka mora da izglasa parlament, donošnjem zakona.

Predstavnici vlasti u Srbiji su proteklih godina u više navrata najavljivali vraćanje vojnog roka.

Ideja je konkretizovana u januaru 2024. Tada je Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu i predložio predsedniku uvođenje vojnog roka.

Vučić je potom, u septembru iste godine, potpisao saglasnost da se u Srbiju vrati obavezni vojni rok.

Vojska Srbije je zvanično postala profesionalna početkom 2011, kada je stupila na snagu skupštinska Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Redovno služenje oružane obaveze je bilo zamenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli da popunjavaju profesionalni vojnici i oficiri.

Vraćanje obaveznog vojnog roka je u oktobru 2025. godine izglasala i susedna Hrvatska.

Među zemljama koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Grčka, Kipar, Ukrajina, Rusija i Belorusija.