'Beg vlasti od odgovornosti': Ko je protiv spomenika žrtvama nesreće u Novom Sadu?

Odluka vlasti u Novom Sadu da podignu spomenik poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice izazvala je negodovanje dela javnosti u Srbiji. Smatraju da je za nesreću, koja je pokrenula i masovne antivladine proteste, odgovorna vlast i da nije primerno da oni podižu spomenik poginulima. Čelnici Novog Sada iz redova Srpske napredne stranke sa druge strane poručuju da time žele da odaju "trajnu počast" žrtvama. Na meti kritika našlo se i idejno rešenje za spomenik. (montaža: Ana Toader)