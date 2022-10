Ekološki protest protiv gradnje mosta u Novom Sadu

Deo Novosađana i aktivista okupili su se 23. oktobra u Novom Sadu na novom ekološkom protestu, uz poruke da će sprečiti izgradnju mosta preko Dunava jer se time, kako tvrde, ugrožava životna sredina na tom mestu.

Prisutan je veliki broj policajaca u opremi za razbijanje demonstracija. Policija je pred početak protesta zaustavljala vozila koja su išla u tom pravcu i pregledala ih.

Kako javlja reporter Radija Slobodna Evropa (RSE), na protestu su prisutni i predstavnici pojedinih opozicionih stranaka i opozicioni narodni poslanici.

Okupljeni nose transparente na kojima, između ostalog, piše: "Bunt protiv mafije", "Slobodna zona Šodroš".

Ovo je treći po redu protest protiv seče šume na obali Dunava, u delu grada poznatiji kao Šodroš, gde su u 18. oktobra predstavnici kineske firme China road and bridge corporation (CRBC) uz jako prisustvo policije započeli pripremu terena za izgradnju novog mosta preko reke.

Reč je o četvrtom mostu preko Dunava u Novom Sadu, koji će, prema usvojenom Generalnom urbanističkom planu (GUP) Novog Sada, biti uvod u pretvaranje tog dela Dunava u stambeni kvart.

Marko Šćiban iz "Ekološkog fronta Novi Sad" rekao je tokom svog obraćanja da mostovi, gde god da se prave, moraju biti u skladu sa prioritetima i sa zakonom.

"A to ovde nije slučaj. Ovo je pitanje jednakosti pred zakonom", poručio je Šćiban.

On je naveo da su zahtevi aktivista da javnost ima uvid u arhitektonski projekat mosta, da bude otvoren i prikazan ugovor sa kineskom kompanijom, da se javnosti kaže cena mosta, stave u uvid strateški dokumenti o uticaju na životnu sredinu.

On je apelovao da se zaustave radovi dok se ne provere radovi.

Aleksandar Lazarević iz organizacije "Sačuvajmo zelene površine - Telep" rekao je da okupljeni na protestu brane Novi Sad od investitora i, kako je naveo, korumpiranih političara.

"Pluća Novog Sada žele da unište. Gradske vlasti ne čuju svoje građane, samo investitore. Poruka je jasna: nije rešenje da nas bijete, jer mi nemamo kud. Sednite sa nama i razgovarajte sa građanima", rekao je Lazarević.

On je od policije tražio da ne koristi nasilje i ne hapsi okupljene.

Aktivisti koji brane šumu naglašavaju da nisu protiv mosta, ali da on neće rešiti gradske gužve, niti će funkcionisati kao obilaznica, kako to tvrde gradske vlasti, jer on neposredno vodi kroz sam grad.

Traže od gradskih vlasti da planiranu trasu mosta promene i da čitav proces bude transparentniji.

Takođe, oni tvrde da je ovo samo deo projekta koji je postao poznat kao "Novi Sad na vodi", a koji ide na ruku investitorima, a ne građanima.

Na protest 23. oktobra građane su pozvali aktivisti koji već više od četiri meseca borave u kampu na Šodrošu, kao i Antifašistička Akcija Novog Sada (AFANS).

Organizacija "Ekološki front Novi Sad" u pozivu je navela da se skup organizuje na godišnjicu oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu da bi "rekli ne stranim okupatorima, njihovim kompanijama i kapitalu, ali i domaćim kolaborantima".

Šta kažu investitori i zvaničnici?

Uoči samog protesta oglasila se i kineska kompanija CRBC koja je u saopštenju navela da je pripremila oštetni zahtev koji će podneti nadležnim organima Srbije zbog toga što su aktivisti oštetili tablu koja je naknadno postavljena na mestu radova, kao i zbog oštećene ograde koju su demonstranti delom srušili na protestu 19. oktobra.

"Zahtevaćemo da sva lica koja su učestvovala u uništavanju imovine, kao i napadima na naše zaposlene, u najkraćem roku budu procesuirani", navela je kompanija i dodala da će svako buduće remećenje radova odmah prijaviti nadležnim institucijama uz zahtev za naplatu štete.

Kompanija CRBC dodaje da su komunikaciji sa Ambasadom Kine u Beogradu, kao i sa matičnom firmom u Kini.

Radio Slobodna Evropa (RSE) nije mogao da utvrdi da li je došlo do napada na same radnike kompanije, kako to kompanija tvrdi u saopštenju. Policija se tim povodom nije oglašavala.

Tokom prethodna tri protesta policija je privela deset aktivista i građana, naveli su ranije predstavnici Ekološkog fronta Novi Sad.

Republička građevinska inspekcija je 21. oktobra navela da je kroz vanredni inspekcijski nadzor utvrdila da se radovi vrše u skladu sa propisima. Kako je ta inspekcija navela na Šodrošu se ne izvode građevinski radovi, već samo pripremne radnje, dodajući da je sve u skladu sa zakonskim propisima.

Dan ranije drugi izvođač radova, "Milenijum tim" je na sremskoj strani Dunava već započeo seču kao i deminiranja terena.

Glavni investitor radova je državno preduzeće Koridori, dok su izvođači kineski CRBC i "Milenijum tim".

Odlazeći gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je ranije rekao da se poštuju svi propisi, i da su sve dozvole nabavljene, dok se čeka sam projekat mosta i studija uticaja na životnu sredinu.

Da je sve u skladu sa propisima, tvrdi i državna kompanija Koridori Srbije, kao investitor.

Protest dela Novosađana protiv pojedinih urbanističkih rešenja u tom gradu traje već skoro tri godine.

Gradske vlasti su uprkos protestima i više od 12.000 zahteva i primedaba usvojile Gradski urbanistički plan kojim se definiše buduća izgradnja grada.